Associated Press уволило журналиста, который сообщил, что в Польше упала ракета из РФ
Агентство Associated Press уволило репортера Джеймса ЛаПорту, предоставившего ложную информацию о падении ракеты в Польше.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Washington Post.
ЛаПорта – 35-летний бывший морской пехотинец США. Он служил в Афганистане и несколько лет являлся внештатным репортером АР, а в апреле 2020 года присоединился к работе в штате. ЛаПорта освещал военные вопросы и вопросы национальной безопасности.
"Суровые редакционные стандарты и практика Associated Press имеют решающее значение для миссии AP как независимой новостной организации. Чтобы наши отчеты были точными, честными и основанными на фактах, мы соблюдаем эти стандарты и обеспечиваем их соблюдение, в частности по использованию анонимных источников. Если наши стандарты нарушаются, мы должны принять меры, необходимые для защиты целостности новостей. Мы не принимаем эти решения легкомысленно, и они не основываются на единичных инцидентах", - прокомментировала пресс-секретарь АР Лорен Истон.
Через несколько часов после падения ракеты АР сообщило со ссылкой на неназванного старшего чиновника разведки США, что "российские ракеты пересекли территорию члена НАТО Польши, убив двух человек".
Эта информация оказалась ложной. Официальные лица в Польше и ЕС позже заявили, что одна ракета, выпущенная ВСУ, сбилась с курса и упала над границей в Польше.
Но сообщения АР уже успели разойтись тысячами СМИ по всему миру. Польша является членом НАТО, и нападение РФ на ее территорию могло вызвать военный ответ Запада.
Через день АР отредактировала свою историю. Оно сообщило, что анонимный источник ошибся: ракеты были российского производства, но выпущены, скорее всего, Украиной для защиты от нападения России.
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По тому як підчищають сліди гарно видно як на злодії шапка горить, і що ніяких гарантій немає аж поки як в тому анекдоті про поліцію рф що "приходіть коли вб'ють".
Они не хотят войны
Лучше сделать вид.что ничего не произошло
Не понимают,что "голову в песок "-позиция страуса,не поможет
Потом,как и с Украиной, озабоченности и нежелание реагировать выльються в очень большие проблемы. Лучше пресекать такие вещи в зародыше,гасить маленькие искры,чем потом бороться с огромным пожаром.
Кацапия боиться НАТО,а не наоборот.Прежде чем записывать в устав 5 статью-нужно думать,реально будете реагировать,или только озабоченности.
ви над нами сміялися під час виборів в США ?
чого ж зараз не смієтеся ?