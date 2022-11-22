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Associated Press уволило журналиста, который сообщил, что в Польше упала ракета из РФ

польща

Агентство Associated Press уволило репортера Джеймса ЛаПорту, предоставившего ложную информацию о падении ракеты в Польше.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Washington Post.

ЛаПорта – 35-летний бывший морской пехотинец США. Он служил в Афганистане и несколько лет являлся внештатным репортером АР, а в апреле 2020 года присоединился к работе в штате. ЛаПорта освещал военные вопросы и вопросы национальной безопасности.

"Суровые редакционные стандарты и практика Associated Press имеют решающее значение для миссии AP как независимой новостной организации. Чтобы наши отчеты были точными, честными и основанными на фактах, мы соблюдаем эти стандарты и обеспечиваем их соблюдение, в частности по использованию анонимных источников. Если наши стандарты нарушаются, мы должны принять меры, необходимые для защиты целостности новостей. Мы не принимаем эти решения легкомысленно, и они не основываются на единичных инцидентах", - прокомментировала пресс-секретарь АР Лорен Истон.

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Через несколько часов после падения ракеты АР сообщило со ссылкой на неназванного старшего чиновника разведки США, что "российские ракеты пересекли территорию члена НАТО Польши, убив двух человек".

Эта информация оказалась ложной. Официальные лица в Польше и ЕС позже заявили, что одна ракета, выпущенная ВСУ, сбилась с курса и упала над границей в Польше.

Но сообщения АР уже успели разойтись тысячами СМИ по всему миру. Польша является членом НАТО, и нападение РФ на ее территорию могло вызвать военный ответ Запада.

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Через день АР отредактировала свою историю. Оно сообщило, что анонимный источник ошибся: ракеты были российского производства, но выпущены, скорее всего, Украиной для защиты от нападения России.

журналистика (3320) Польша (8516) ракеты (3618) увольнение (2685) Associated Press (25) фейк (684)


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Топ комментарии
+33
Ну если пошли уже журналистов увольнять, то ракета точно бьіла росийская.
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22.11.2022 15:28 Ответить
+31
Тоді нехай ще й докупи звільняють за правду польське МЗС, а також представників американської розвідки, які також підтвердили це.
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22.11.2022 15:24 Ответить
+25
Кому то было выгодно, чтобы ракеты стали Украинскими.......
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22.11.2022 15:27 Ответить
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Вот вам и демократия. А как на Украину по заказу РФ гадости непроверенные писать так никого к ответственности не привлекают.
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22.11.2022 16:37 Ответить
НАТО по заказу обгадило украинского хероя Ермака и Татаров ответственности не понес.
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22.11.2022 21:35 Ответить
А куди ж поділася рашаракета? Якщо на територію Польщі впали уламки нашої ракети, яка збила рашистську, то там же поряд повинні бути її рештки теж. А якщо наша промазала і залетіла в Польщу, то куди прилетіла рашистська? А то хай стоїть тільки навколо нашої ракети, так наче наші просто по горобцях пульнули.
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22.11.2022 16:41 Ответить
говорят было две ракеты но про вторую никто ничего не говрит ..
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22.11.2022 17:25 Ответить
Говорят было четыре российских ракеты.
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22.11.2022 21:29 Ответить
Видання, які реально подають і цінять правду, візьміть до себе на роботу того журналіста.
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22.11.2022 16:46 Ответить
Польщі треба негайно озброюватись носіями здатними працювати на тисячі км дальності та ставити на озброєння ядерну зброю.

По тому як підчищають сліди гарно видно як на злодії шапка горить, і що ніяких гарантій немає аж поки як в тому анекдоті про поліцію рф що "приходіть коли вб'ють".
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22.11.2022 17:02 Ответить
Треба говорити правильно-мордор дав команду звільнити
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22.11.2022 17:02 Ответить
НАТО нужно как то реагировать
Они не хотят войны
Лучше сделать вид.что ничего не произошло
Не понимают,что "голову в песок "-позиция страуса,не поможет
Потом,как и с Украиной, озабоченности и нежелание реагировать выльються в очень большие проблемы. Лучше пресекать такие вещи в зародыше,гасить маленькие искры,чем потом бороться с огромным пожаром.
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22.11.2022 17:08 Ответить
нато не может реагировать это не один человек не один орган - это колхоз у которого есть председатель
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22.11.2022 17:26 Ответить
Ух ты, Нато не хочет войны на своей територии. Какие сволочи. Вы хоть бы думали головой прежде чем лепить этот бред. Вояки диванные.
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22.11.2022 18:01 Ответить
Это не бред.
Кацапия боиться НАТО,а не наоборот.Прежде чем записывать в устав 5 статью-нужно думать,реально будете реагировать,или только озабоченности.
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24.11.2022 09:41 Ответить
Ой *****, НАТО так само боиться полноценной войны с РФ/Китаем и проч. И это нормально, опасаться войны на своей територии.
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24.11.2022 20:56 Ответить
оце вам лівацька правда.

ви над нами сміялися під час виборів в США ?

чого ж зараз не смієтеся ?
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22.11.2022 17:30 Ответить
Ми? Ми з 2019 не сміємося. Бо з 2019 зрозуміли, що попереду *******, намазаний товстим шаром.
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22.11.2022 19:05 Ответить
..а в Україні сертифіковані брехунці працюють в ОПі дермаками і вирішують долю Держави, поки Найвеличнівшиве "у поті чола пилить відосіки"
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22.11.2022 17:30 Ответить
"Польща є членом НАТО, і напад РФ на її територію міг викликати військову відповідь Заходу." - Хача б не смішили людей!
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22.11.2022 18:09 Ответить
НАТО або дійсно боїться вступати у збройний конфлікт з кацапами, а\бо не хоче випереджати графік ...
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22.11.2022 19:04 Ответить
Жупналист использовал ложную информацию и был уволен. Ожидание: две российские ракеты. НАТО сцыкуны Реальность: одна ракета Украины (С 300 дальность 75 км) Путин и боты срут в штаны.
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22.11.2022 21:27 Ответить
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