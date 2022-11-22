В Черном море на боевом дежурстве Россия держит шесть кораблей. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 22 ноября 2022 в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВСУ.

По состоянию на 22.11.2022:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;

в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет.

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