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Новости Агрессия России против Украины
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В Черном море на боевом дежурстве Россия держит шесть кораблей. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 22 ноября 2022 в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВСУ.

По состоянию на 22.11.2022:

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей;
  • в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;
  • в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет.

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В Черном море на боевом дежурстве Россия держит шесть кораблей 01

Азовское море (1605) Черноморский флот РФ (1561) Черное море (1488) Средиземное море (86)


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Где же беспилотники морские ?(
Их же легче доставить, чем в логове Севастополя
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22.11.2022 15:53 Ответить
Литовский водный подарок уже ищет цели?
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22.11.2022 15:56 Ответить
Стоят с номерками в очереди за "Москвой".
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22.11.2022 16:08 Ответить
Надіюся Peace Дец вже наготові від друзів з Литви
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22.11.2022 16:16 Ответить
І ще довго ці нецьки будуть засмічувати Чорне море.Украінці не для того його викопували щоб це сміття тут плавало,а для себе щоб тут віддихати.
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22.11.2022 17:23 Ответить
це забагато...
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22.11.2022 18:06 Ответить
 
 