В Черном море на боевом дежурстве Россия держит шесть кораблей. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 22 ноября 2022 в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВСУ.
По состоянию на 22.11.2022:
- в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей;
- в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;
- в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет.
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Их же легче доставить, чем в логове Севастополя