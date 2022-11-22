Орбан прокомментировал скандал с шарфом с картой "Великой Венгрии": Футбол - не политика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после волны возмущений попытался объяснить свой поступок с шарфом с картой "Великой Венгрии" с украинскими территориями.

Свою позицию он изложил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Футбол – это не политика. Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили!", – уверяет Орбан.

Как сообщалось, премьер Венгрии Орбан нарядился в шарф с картой Венгрии с украинскими территориями.

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