Имитация сдачи в плен и открытие огня по ВСУ: начато производство по факту вероломства российских военных
Луганская областная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения военнослужащими ВС РФ вероломства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, начато уголовное производство по статье нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
"По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в с. Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются интернациональным гуманитарным правом. В ходе досудебного расследования будут приняты меры по установлению всех обстоятельств данного события, а также дана правовая оценка всем его участникам", - говорится в сообщении.
Как известно, в сеть попали кадры того, как несколько россиян сдаются в плен воинам ВСУ. Однако один из оккупантов, делая вид, что сдается в плен, открыл огонь по воинам ВСУ. Все россияне были уничтожены. Оккупанты начали волну обвинений украинских военных в нарушении процедуры сдачи в плен.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина расследует видео, на котором, по утверждению кремлевских пропагандистов, якобы изображены расстрелянные российские оккупанты, якобы сдававшиеся в плен.
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вирок виконали бійці ЗСУ
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так повинно бути і на далі в подібних ситуаціях
Хлопці роблять небезпечну роботу,постійне нервове напруження,стреси не завжди сприяють адекватно прорахувати наслідки тих чи інших вчинків.
якщо їхнє власне, то викладати разом ці два відео на загал це і правда неймовірна тупість і не треба мати більше двох звивин, щоб передбачити наслідки
А брати в полон окупанта завжди небезпечно але Україна багато вже забрала в полон орків тож треба більше знищувати ніж брати в полон.
Не Україна порушила міжнародне право на мирне співїснування,
й не наши воїни порушили право українського народу на
самозахист від проклятих нами кацапськіх виродкив.
Свинорашам місце не на української землі! "Бери шинель,
кіздуй до дому,ти так давно не бачив маму!"💀
Начнем с того, что нам на сегодняшний день известно." повністю https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/21/trupy-pod-makeevkoi
уродина андрофагов, березовых обезьян,сатанистов, лжецов, воров, лицемеров, красножопых нелюдей...
відрізання генеталій, розслідує?
недавній розстіл подружжя з двома хлопчиками 13 та 6 років
та пошліть їхні вимого накуй, а розслідуйте сепаратизм в Лаврі