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Новости Война
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Имитация сдачи в плен и открытие огня по ВСУ: начато производство по факту вероломства российских военных

стрілянина,полонені

Луганская областная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения военнослужащими ВС РФ вероломства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, начато уголовное производство по статье нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в с. Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются интернациональным гуманитарным правом. В ходе досудебного расследования будут приняты меры по установлению всех обстоятельств данного события, а также дана правовая оценка всем его участникам", - говорится в сообщении.

Смотрите: Пленный россиянин обратился к правительству РФ с просьбой обменять его на херсонского енота. ВИДЕО

Как известно, в сеть попали кадры того, как несколько россиян сдаются в плен воинам ВСУ. Однако один из оккупантов, делая вид, что сдается в плен, открыл огонь по воинам ВСУ. Все россияне были уничтожены. Оккупанты начали волну обвинений украинских военных в нарушении процедуры сдачи в плен.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина расследует видео, на котором, по утверждению кремлевских пропагандистов, якобы изображены расстрелянные российские оккупанты, якобы сдававшиеся в плен.

армия РФ (19715) ликвидация (3711) плен (2635) пленные (2179) Офис Генпрокурора (2500)


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Топ комментарии
+41
головне що за віроломство кацапи понесли заслужене покарання на місці злочину
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вирок виконали бійці ЗСУ
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так повинно бути і на далі в подібних ситуаціях
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22.11.2022 17:17 Ответить
+38
Кацап скрізь і завжди буде брехати Кацап завжди буде прикидатися і все використає проти вас. А потім ще і вас звинуватить. Така сутність цієї потвори. Ніколи не вірте кацапу.
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22.11.2022 17:19 Ответить
+29
Питання до ситуації тільки одне: навіщо все це було знімати на відео,а тим паче публікувати?! Наче ж дорослі люди,розуміють причини та наслідки... Тепер гора проблем в наших командирів,і звісно ж в учасників подій. Допити,розслідування,мотання нервів... Та порішили кацапів то й слава Господу! Особливо непереливки буде хлопцеві,що скинув в мережу. Жаль!
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22.11.2022 17:21 Ответить
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головне що за віроломство кацапи понесли заслужене покарання на місці злочину
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вирок виконали бійці ЗСУ
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так повинно бути і на далі в подібних ситуаціях
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22.11.2022 17:17 Ответить
Бойцов наградить. Дело закрыть за отсутствием состава преступления.
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22.11.2022 17:53 Ответить
что вы такое говорите, как это закрыть, кто этот тупой ублюдок, который придумал это кино "сдача в плен" с последующим огнем на поражение по нашим солдатам..., его надо вычислить, а так же тех, кто его научил так сдаваться...
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22.11.2022 18:04 Ответить
вычислить?! *****? один из 12 трупов этого достаточно
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22.11.2022 18:53 Ответить
Очевидно же, что пьяный паРашкинец расстрелял сослуживцев в спину....
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22.11.2022 17:18 Ответить
Ну, да! Замполит расстрелял предателей и нарушителей присяги. Все по чесноку!
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22.11.2022 18:10 Ответить
Кацап скрізь і завжди буде брехати Кацап завжди буде прикидатися і все використає проти вас. А потім ще і вас звинуватить. Така сутність цієї потвори. Ніколи не вірте кацапу.
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22.11.2022 17:19 Ответить
Терористи порушили процедуру здачі в полон то своє й отримали
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22.11.2022 17:41 Ответить
Питання до ситуації тільки одне: навіщо все це було знімати на відео,а тим паче публікувати?! Наче ж дорослі люди,розуміють причини та наслідки... Тепер гора проблем в наших командирів,і звісно ж в учасників подій. Допити,розслідування,мотання нервів... Та порішили кацапів то й слава Господу! Особливо непереливки буде хлопцеві,що скинув в мережу. Жаль!
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22.11.2022 17:21 Ответить
Нічого не буде.Мож, пожурять і видадуть кнопочний телефон-на тиждень .
Хлопці роблять небезпечну роботу,постійне нервове напруження,стреси не завжди сприяють адекватно прорахувати наслідки тих чи інших вчинків.
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22.11.2022 17:52 Ответить
ТутАхламон - та воно то так, але ж хто їх дії оцінюватиме? Штабні криси та прокурори,що життям не ризикували? Я про це...
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22.11.2022 19:00 Ответить
а відео з дрона чиє, теж їхнє чи кацапи потім зняли?
якщо їхнє власне, то викладати разом ці два відео на загал це і правда неймовірна тупість і не треба мати більше двох звивин, щоб передбачити наслідки
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22.11.2022 17:52 Ответить
Є користь в тому відео..щоб наші знали що не треба розслаблятись в таких ситуаціях..ніби все спокійно..здаются..а тут ****... і ти жмур..то як навчальне відео навіть користне.
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22.11.2022 17:54 Ответить
так відео повчальне...на кацапів пох...
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22.11.2022 18:54 Ответить
На кацапів звісно ж пох. Але ліберасня в Європі почне зайвий раз волати проти надання Україні зброї.
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22.11.2022 21:48 Ответить
Так і демонструйте його. У закритих учбових центрах. Тіктокери довбані.
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22.11.2022 19:27 Ответить
Так мордор вся країна віроломна-вони всі давно "забили" на міжнародне право!
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22.11.2022 17:22 Ответить
я перестав читати одразу після "Всі росіяни були знищені".
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22.11.2022 17:28 Ответить
Чого ж німці під Сталінградом не додумались подавати в суд на срср за вбивство полонених?
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22.11.2022 17:30 Ответить
так покажите полное видео и еще какой зеленый дятел выложил в сеть это видео? ау контразведка - это же очевидно рашисткие агенты для проведения информационной операции против ЗСУ
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22.11.2022 17:33 Ответить
Дуже добре що хоч знищили. А хто хоче в полон ? Звичайно ніхто тому орки видумують відчайдушні дії які не дають ніякої користі.
А брати в полон окупанта завжди небезпечно але Україна багато вже забрала в полон орків тож треба більше знищувати ніж брати в полон.
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22.11.2022 17:34 Ответить
Не знаю якою нервовою системою і терпінням до ворога треба було володіти щоб після того як важко поранили твого побратима ще й розбиратись хто з кацапів щиро чи не щиро здається в полон.смерть ворогам.
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22.11.2022 17:35 Ответить
фокус у кацап-сабак не вдався... пали жертвою тупого "героїзму" й свого ж шахрайства.
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22.11.2022 17:35 Ответить
Ви вже своїм «телеграм» задовбали. Пишить як е, відкрийте свою масляну пику Украіні
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22.11.2022 17:36 Ответить
Що б там не казали але наши воїни поступили вірно!
Не Україна порушила міжнародне право на мирне співїснування,
й не наши воїни порушили право українського народу на
самозахист від проклятих нами кацапськіх виродкив.
Свинорашам місце не на української землі! "Бери шинель,
кіздуй до дому,ти так давно не бачив маму!"💀
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22.11.2022 17:41 Ответить
За вєроломноє взятіє в ротєц)
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22.11.2022 17:41 Ответить
Домовились, ******, перші ляжуть, а останній розстріляє "хахлов". Окупантів треба зразу знищувати і не варто було їх випускати з того приміщення.
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22.11.2022 17:42 Ответить
можливо гранат не вистачило, ту нору закидати, невже забули - руссскиє нє сдаются
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22.11.2022 19:05 Ответить
ЗСУ вже поставило крапку ,кому ще щось незрозуміло ?
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22.11.2022 17:42 Ответить
Да то не злочин то як вони кажуть рюська смекалка
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22.11.2022 17:49 Ответить
Валить их тихо и не выкладывать в соцсетях! Просто сделали глупость!
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22.11.2022 17:58 Ответить
"Украинаhttps://meduza.io/news/2022/11/20/vlasti-ukrainy-poobeschali-provesti-rassledovanie-iz-za-video-gde-predpolozhitelno-ukrainskie-*******-ubivayut-plennyh-rossiyan пообещала расследовать видео из-под села Макеевка и разобраться в обстоятельствах гибели двенадцати российских солдат, застреленных после того, когда десять из них, сдаваясь в плен, легли на землю, а одиннадцатый открыл огонь по солдатам ВСУ.

Начнем с того, что нам на сегодняшний день известно." повністю https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/21/trupy-pod-makeevkoi
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22.11.2022 18:19 Ответить
много убитых кацапов не бывает
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22.11.2022 18:42 Ответить
нараССее так всегда: обосрутся, а виноваты все вокруг. Проклятая сРана раССея - филиал ада на Земле. уродина андрофагов, березовых обезьян,сатанистов, лжецов, воров, лицемеров, красножопых нелюдей...
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22.11.2022 18:54 Ответить
Скамья для подсудимых необязательна.
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22.11.2022 19:12 Ответить
А якщо ситуація така - наша ДРГ десь захопила десяток солдатів. Вести їх до своїх немає можливості. Тут самим би вибратись. То що їх залишати живими? Нехай далі воюють?
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22.11.2022 19:31 Ответить
а ракета в театр, рф розслідує?
відрізання генеталій, розслідує?
недавній розстіл подружжя з двома хлопчиками 13 та 6 років
та пошліть їхні вимого накуй, а розслідуйте сепаратизм в Лаврі
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22.11.2022 19:36 Ответить
Все просто, мобики массово сдаются в плен, вот и приходится кремлевским выбрасывать такие видео . Для острастки, так сказать. Таких видов будет все больше и больше.
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22.11.2022 19:56 Ответить
Згодом росіяни сами пристрелять спочатку тих хто не бажає в полон...Не хочеш вмирати - здавайся!! Не хочеш здаватись - вмирай!!
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22.11.2022 20:17 Ответить
 
 