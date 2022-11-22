Группа сенаторов США призвала Пентагон передать Украине беспилотники Grey Eagle, - The Wall Street Journal

По данным The Wall Street Journal, группа сенаторов США обратилась к министру обороны Ллойду Остину с призывом начать поставки в Украину беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Группа из 16 сенаторов указала, что долгосрочная выгода передачи MQ-1C существенна, а поставки такой техники имеют потенциал изменить стратегический ход войны в пользу Украины.

Как отмечает WSJ, несколько сенаторов Конгресса США просит администрацию президента страны Джо Байдена пересмотреть свое решение по поставкам в Украину разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle и предоставить эти БПЛА.

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Разведывательно-ударный БПЛА разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems. Может находиться в воздухе до 30 часов, развивая при этом скорость до 280 км/ч. Многоцелевой дрон предназначен в первую очередь для ведения разведки с дальностью действия до 400 километров, но может выполнять функции ударного беспилотника. Для этого он может нести четыре ракеты AGM-114 Hellfire класса "воздух - земля" или четыре управляемых авиабомб GBU-44 и другое вооружение и специальное оборудование.

Ранее сообщалось, что США не предоставит Украине современных беспилотников Gray Eagle MQ-1C, поскольку в администрации президента Джо Байден считают, что это может привести к эскалации конфликта.