Группа сенаторов США призвала Пентагон передать Украине беспилотники Grey Eagle, - The Wall Street Journal
По данным The Wall Street Journal, группа сенаторов США обратилась к министру обороны Ллойду Остину с призывом начать поставки в Украину беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Группа из 16 сенаторов указала, что долгосрочная выгода передачи MQ-1C существенна, а поставки такой техники имеют потенциал изменить стратегический ход войны в пользу Украины.
Как отмечает WSJ, несколько сенаторов Конгресса США просит администрацию президента страны Джо Байдена пересмотреть свое решение по поставкам в Украину разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle и предоставить эти БПЛА.
Разведывательно-ударный БПЛА разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems. Может находиться в воздухе до 30 часов, развивая при этом скорость до 280 км/ч. Многоцелевой дрон предназначен в первую очередь для ведения разведки с дальностью действия до 400 километров, но может выполнять функции ударного беспилотника. Для этого он может нести четыре ракеты AGM-114 Hellfire класса "воздух - земля" или четыре управляемых авиабомб GBU-44 и другое вооружение и специальное оборудование.
Ранее сообщалось, что США не предоставит Украине современных беспилотников Gray Eagle MQ-1C, поскольку в администрации президента Джо Байден считают, что это может привести к эскалации конфликта.
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Нам потрібен "Бородавочник" А-10!
ну смійся далі, буде ще одне підтвердження двої обмеженності
"ну смійся далі, буде ще одне підтвердження двої обмеженності" --- ну куда ж мені до такого "великого стратега" як ти, який думає,що 4 дрони вартістью близько 40 млн доларів зможуть змінити хід війни де воюють практично дві півмільйонні армії, і коли у нас місячні витрати на війну близько мільярда доларів, ти би замість Залужного тут як увірвався би в війну усіх би перебив ,а що саме важливо то з в сотні раз меншими витратами і затратами та й жертв не було б, тому,що тільки ти знаєш як за допомогою 4 безпілотників переломити хід війни
А що до війни не готові то у свого Зе клоуна спитай.
Нах андрюша.
А Вот белом доме - Саливан, и другие «голуби мира».
Прямые угрозы со стороны Израиля в адрес России являются неприемлемыми, даже если бы Россия действительно закупала иранские ракеты.
Это дело России, какие ракеты она намерена закупать и в каком количестве.
Угрозы со стороны Израиля в адрес России ведут лишь к ухудшению отношений между двумя странами.
Израиль может передать Украине тактическое ракетное оружие Lоra , c дальностью до 400 километров, угрожая тем самым России.
Ракетный комплекс Lоra оценивается , как вооружение уровня HIMARS.
Але що заважає надати Україні літаки?!
Не треба f-16 або f-15: в штатах навалом літаків, що знімалися з озброєння у 80-ті та 90-ті роки!
Нам зараз потрібна штурмова авіація: дайте хоча б А-7 Корсар, яких к вас повно і яки в кращому випадку просто йдуть на утилізацію!
Будуть розповідати, що треба полоси відповідні, відповідний рівень наземного персоналу і ще мільйон відмазок.
Корсари зняли з озброєння у 90-х роках, за чотири місяці можна відновити декілька лесятків машин і підготовити екіпажи!з
Це чудова машина, що тягне шість тон бомб і гармату, маневрена!
Переживаєш, що США трампа не обрали президентом?
Звісно, той би *** собачий дав би, а не зброю!
07.01.2021
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Отряд беспилотников MQ-9 Reaper и примерно 90 военных ВВС США размещены на ближайшие несколько месяцев на воздушной базе 71 имени генерала Эманоила Ионеску в городе Кымпия-Турзий (уезд Клуж на северо-западе страны). Об этом сообщило в понедельник Министерство национальной обороны Румынии, не уточняя количества беспилотников.
«Присутствие американских союзников на территории страны предоставляет возможность для развития, испытания и оценки боеспособности, а совместная деятельность является ключевым элементом для повышения уровня взаимодействия между двумя сторонами, - подчеркивается в сообщении. - Сотрудничество между США и Румынией способствует укреплению коллективной обороноспособности и повышению региональной безопасности».
вглиб мосоковії.
Кацапы - главные враги Украины и всего мира.
Смерть рашистским оккупантам.
"Among the signatories are Sen. Joni Ernst (R., Iowa), Sen. James Inhofe (R., Okla.), Sen. Tim Kaine (D., Va.), Sen. Joe Manchin (D., W.Va.) and Sen. Mark Kelly (D., Ariz.)."
Тут вина исполнительной власти - Белого дома их назначенцев в минобороны
"захоплення технологій" - БРЕХНЯ!
Адміністрація Байдена цинічно бажає виснажити Рашку за найменших витрат своїх грошей, ціною життів українців.
"Тільки бізнес, нічого більшого".
Грубо, але нажаль недалеко від істини. Ми ж ту ж саму ядерну зброю віддали жахливо
позорно як папуаси за бусіки і дзеркальця. Треба звикати - у всьому світі ржуть з таких
блажених і не поважають, так, поважають відвагу і "прагнення до свободи", але як націю
не поважають, бо ради не можемо дати навіть одній Коломойщі яка нагло грабує Україну
на 5 міліардів доларів.
Не поважають на Заході народи які не знають що вони хочуть і які голосують "по пріколу",
а хто таких поважає. Немає амбіцій, немає планів, є тільки рефлексії, від кацапів нажаль
далеко ми не відійшли. Яка ціна життя людини в самій Україні як що мажор збивший
людину насмерть завтра вже в кабакє з друзями святкує свою свободу і суддя дає йому
свої вибачення.
Чи поважав Степан Бандеру совків які продавали Україну за ковбасу, так і Зе виборці продавали Україну за савдепівські обіцянки.
Так що йди по адресі руцкого корабля зі своїми Зе ватніками.