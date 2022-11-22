Для наращивания группировки войск оккупантов в Дебальцево переброшены наемники из ЧВК "Вагнера" и кадыровцы, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о деятельности ЧВК "Вагнера" и кадыровцев на территории оккупированной Донетчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Во временно оккупированный город Дебальцево Донецкой области, с целью наращивания группировки войск, перемещены отдельные подразделения с территории Чеченской Республики и из состава частной военной компании "Вагнера"".

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