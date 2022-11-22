РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6207 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 879 17

Для наращивания группировки войск оккупантов в Дебальцево переброшены наемники из ЧВК "Вагнера" и кадыровцы, - Генштаб

рф,вагнер,пвк,найманці

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о деятельности ЧВК "Вагнера" и кадыровцев на территории оккупированной Донетчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Во временно оккупированный город Дебальцево Донецкой области, с целью наращивания группировки войск, перемещены отдельные подразделения с территории Чеченской Республики и из состава частной военной компании "Вагнера"".

Смотрите: Украинские воины с помощью дрона конвоировали "вагнеровца" в плен. ВИДЕО

Кадыров Рамзан (802) ЧВК Вагнер (1334)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
пригостіть їх свинцем
і хаймарс в казарму.....
показать весь комментарий
22.11.2022 19:31 Ответить
+4
І всі вони смертні, тобто тимчасово живі...
показать весь комментарий
22.11.2022 19:29 Ответить
+3
показать весь комментарий
22.11.2022 19:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І всі вони смертні, тобто тимчасово живі...
показать весь комментарий
22.11.2022 19:29 Ответить
пригостіть їх свинцем
і хаймарс в казарму.....
показать весь комментарий
22.11.2022 19:31 Ответить
ЧВК вагнер и чеченские добровольцы
показать весь комментарий
22.11.2022 19:34 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2022 19:35 Ответить
Вот это ваГинеровцы и каКдыровцы

показать весь комментарий
22.11.2022 19:35 Ответить
По руzки кадыровцы. По-украински- кадирвiвцi
показать весь комментарий
22.11.2022 19:37 Ответить
ВАГИНА КАДЫРКА ЭТО ПРОСТО МЯСО
показать весь комментарий
22.11.2022 19:51 Ответить
Кучкуйтесь терпилы возле Иловайска... МЫ вас там поштучно отстреливать будем, с видео и комментариями..
показать весь комментарий
22.11.2022 19:54 Ответить
Не знаю какой свежести это фото, но персонажи на нем не очень похожи на беззубых туберкулезных безвылазных сидельцев
показать весь комментарий
22.11.2022 20:04 Ответить
Сидельцы или не силельцы, но ***** они точно проучат.

Слава ВСУ!
показать весь комментарий
22.11.2022 20:13 Ответить
Ты будешь лишь сосать писос.
показать весь комментарий
22.11.2022 21:15 Ответить
Гомосек говоришь, значит точно касап... недоразумение, тебе точно не положено столько мычать. Этим и ограничусь, чтобы курица не повесилась..
показать весь комментарий
22.11.2022 21:22 Ответить
🤦
показать весь комментарий
22.11.2022 21:45 Ответить
The meat is still the meat. Will still become a fertilizer.
показать весь комментарий
22.11.2022 20:30 Ответить
І що наростять ці пі#араси? Кількість власних трупів.
показать весь комментарий
22.11.2022 21:14 Ответить
а який репертуар? вагнер-валькірія? кабздон-кіздец? програмку концерта огласіть
показать весь комментарий
22.11.2022 21:23 Ответить
два шакала мають загризти один одного.
що одні, що другі, привикли стояти в заградотрядах
і зто з них піде в першу лінію а хто буде відстрілювати дезертирів,
поки що не зрозуміло
а краще, накрити всіх накуй, ще в казармах
показать весь комментарий
22.11.2022 22:20 Ответить
 
 