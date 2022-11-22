Для наращивания группировки войск оккупантов в Дебальцево переброшены наемники из ЧВК "Вагнера" и кадыровцы, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о деятельности ЧВК "Вагнера" и кадыровцев на территории оккупированной Донетчины.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Во временно оккупированный город Дебальцево Донецкой области, с целью наращивания группировки войск, перемещены отдельные подразделения с территории Чеченской Республики и из состава частной военной компании "Вагнера"".
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+6 Юрій Вінгорськи
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+4 Александр Чуднивец #474549
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і хаймарс в казарму.....
Слава ВСУ!
що одні, що другі, привикли стояти в заградотрядах
і зто з них піде в першу лінію а хто буде відстрілювати дезертирів,
поки що не зрозуміло
а краще, накрити всіх накуй, ще в казармах