Оккупанты в Енакиево разместили инструкторов для мобилизованных в техникуме, где учатся студенты, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о размещении военных объектов на оккупированной Донетчине рядом с учебными заведениями.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В городе Енакиево Донецкой области продолжается подготовка принудительно мобилизованных с территории временно оккупированного региона в ряды российских оккупационных войск. Как особенность отмечается размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты".
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Во всех прифронтовых нас.пунктах вся учеба на дистанционке, д.сады не работают. Но Енакиево хоть и не сильно глубокий, но тыл. Возможно там действительно учеба проходит в штатном режиме.
це був інструктованиx орків отряд.