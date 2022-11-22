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Оккупанты в Енакиево разместили инструкторов для мобилизованных в техникуме, где учатся студенты, - Генштаб

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о размещении военных объектов на оккупированной Донетчине рядом с учебными заведениями.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В городе Енакиево Донецкой области продолжается подготовка принудительно мобилизованных с территории временно оккупированного региона в ряды российских оккупационных войск. Как особенность отмечается размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты".

Смотрите: "Чмобик" пожаловался, что покупает форму за свой счет. Теперь извиняется. ВИДЕО

Енакиево (323) оккупация (10201) мобилизация (2816)


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Топ комментарии
+5
Правда думаете там студенты учатся а не мобики? На рашке и на окупированных территориях теперь одна профессия- военный террорист.
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22.11.2022 20:02 Ответить
+4
Янык сдохнет только после того как меховые шапки из моды окончательно выйдут.
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22.11.2022 19:59 Ответить
+3
А яныковоча они ещё не похоронили,??
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22.11.2022 19:58 Ответить
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А яныковоча они ещё не похоронили,??
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22.11.2022 19:58 Ответить
Янык сдохнет только после того как меховые шапки из моды окончательно выйдут.
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22.11.2022 19:59 Ответить
Да - то є так, саме від злості і здохне, бо шапки то не тюбетєйки
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22.11.2022 20:23 Ответить
Це падло ще в українській в'язниці буде сидіти! Третій срок вже є, треба тільки арештувати це гівно!
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22.11.2022 20:36 Ответить
ґемнєсті підєрнєшинал ставят лайк.
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22.11.2022 19:59 Ответить
А чому не в маєтку януковича,все одно простоює?
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22.11.2022 20:01 Ответить
Всі попадут під роздачу .
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22.11.2022 20:01 Ответить
Правда думаете там студенты учатся а не мобики? На рашке и на окупированных территориях теперь одна профессия- военный террорист.
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22.11.2022 20:02 Ответить
Правда думаете там студенты учатся а не мобики?

Во всех прифронтовых нас.пунктах вся учеба на дистанционке, д.сады не работают. Но Енакиево хоть и не сильно глубокий, но тыл. Возможно там действительно учеба проходит в штатном режиме.
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22.11.2022 20:20 Ответить
**********-це гуд
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22.11.2022 21:21 Ответить
А це законна ціль? Може туди "бавовну" направити, або цигарок підкинути!
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22.11.2022 20:22 Ответить
Чому там навчають дамбасян? Як ненавидіти Україну?
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22.11.2022 20:37 Ответить
Де ці сліпі продажні курки з Амнесті?
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22.11.2022 20:39 Ответить
рученькі в ряд, ніженьки в ряд,
це був інструктованиx орків отряд.
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22.11.2022 20:51 Ответить
немае студентів - е вороги загарбники та посібники колаборанти та сепари - вогонь...
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22.11.2022 21:13 Ответить
 
 