Оккупанты в Енакиево разместили инструкторов для мобилизованных в техникуме, где учатся студенты, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о размещении военных объектов на оккупированной Донетчине рядом с учебными заведениями.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В городе Енакиево Донецкой области продолжается подготовка принудительно мобилизованных с территории временно оккупированного региона в ряды российских оккупационных войск. Как особенность отмечается размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты".

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