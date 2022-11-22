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Страны Запада планируют установить предельную цену на российскую нефть уже завтра, - WSJ

россия,нефть

Страны G7 и Евросоюза намерены установить предельную цену на российскую нефть 23 ноября.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Источники, знакомые с переговорами, сообщили изданию, что обсуждается уровень 60 или 70 долларов за баррель.

Так страны рассчитывают сократить доходы от экспорта российских энергоносителей и избежать резкого роста цен на нефть с 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти.

Читайте также: Россияне поставляют нефть в США в обход санкций, - WSJ

Страны "Группы семи", ЕС и Австралия запретят предоставление морских услуг для поставок российской нефти, если она будет продаваться по цене выше установленной. Союзники рассчитывают воспользоваться своим контролем в основном мирового морского страхования, финансирования и судоходных услуг, чтобы диктовать условия, пишет WSJ.

Автор: 

G7 (846) нефть (1931) россия (96231) санкции (11485) Евросоюз (17284)


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Топ комментарии
+20
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22.11.2022 20:03 Ответить
+14
70 вообще не о чем. 60 чуть лучше, но в идеале 40, практически вся нефть которая добывается в северных регионах станет нерентабельной
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22.11.2022 20:03 Ответить
+14
Даешь 10$ за барель!?!

Как в старые добрые времена при Рейгане.
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22.11.2022 20:06 Ответить
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22.11.2022 20:03 Ответить
і задарма ! 😂
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22.11.2022 21:09 Ответить
70 вообще не о чем. 60 чуть лучше, но в идеале 40, практически вся нефть которая добывается в северных регионах станет нерентабельной
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22.11.2022 20:03 Ответить
да, но тогда придется кацапов бесплатно хлебом кормить, а так будут покупать на оставшиеся 20 баксов
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22.11.2022 20:20 Ответить
Ціна рашкованського юралсу - собівартість (включно із баландою для вахтовиків) + зверху пачка папірос без фільтру (для заохочення) ! 👿
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22.11.2022 20:32 Ответить
25 долларов за баррел. Делайте ставки, господа.
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22.11.2022 20:36 Ответить
Не зараз, а років через десять, коли китайози сонячні панелі будуть за ціною картону продавати

От тоді погуляєм на похоронах рашки
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22.11.2022 21:12 Ответить
В РОССИЙСКИЙ БЮДЖЕТ ЗАЛОЖЕНА ЦЕНА 40.

ТАК 40 И ВВОДИЛИ БЫ!
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22.11.2022 20:50 Ответить
40 без учета прибыли, то есть они на 40 имеют доходность. которая у них заложена в бюджет.
я вас правильно понял ?
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22.11.2022 20:57 Ответить
бюджет сверстан из учета цены на нефть 40.
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22.11.2022 21:06 Ответить
Тебе не надоело унижаться на этом сайте?
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22.11.2022 22:40 Ответить
Как бы там ни было,даже если по 60$.это уже большая помощь шизанутому деду! ничего личного,просто бизнес!
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22.11.2022 21:43 Ответить
Шо тут гадати -- ціна затрат на видобуток а там або даром віддаваи або запасаися .
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22.11.2022 20:06 Ответить
Даешь 10$ за барель!?!

Как в старые добрые времена при Рейгане.
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22.11.2022 20:06 Ответить
тоді треба повернутись в савєцкій союз..світ змінився на глобальну економіку..
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22.11.2022 20:21 Ответить
Рейган з Тетчер вміли повернути савецкій союз куди треба 😕
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22.11.2022 20:34 Ответить
Рейган і Тетчер-то якраз початки того розвалу і робили.Вони були впливовими людьми в світі ,не те що нинішня камарілья..всього бояться і трясуться..а савецкій союз був більш потужнішим ніж нинішня рашка.
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22.11.2022 21:26 Ответить
This was brent, urals was $6.
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22.11.2022 20:39 Ответить
Гарна ціна!
Беру кілька бочонків! 😂

Хоч жижа і не треба, але ціна "інтєрєсна"! 😂
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22.11.2022 21:15 Ответить
Глупость какая, а если цена упадет? Надо было брать за минусом к примеру 30 % от рыночной стоимости, иначе может дичь получиться.
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22.11.2022 20:06 Ответить
Ето врємєнно.
Подивляться як працює і крантик прикрутять

Все в руках Божої Сємьорки!
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22.11.2022 20:36 Ответить
Сейчас все зависит от Турции. Если так будут держать, то ни по какой цене не продадут без страховки.
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23.11.2022 12:33 Ответить
это МАКСИМАЛЬНАЯ цена, по которой они смогут продавать нефть.
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22.11.2022 20:52 Ответить
Тысячи голодных нефтяников объявят охоту на ху@ло .
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22.11.2022 20:09 Ответить
стануть на коліна і будуть молити пуйла.оце їх протест
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22.11.2022 20:18 Ответить
Не факт.
На "Сілє Сібірі" гастери за кидалово з зарплатою рознесли к епеням будівельне обладнання
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22.11.2022 20:38 Ответить
я бачив то відео.. бились за їжу в столовій..одним краще давали іншим похльобку...там багато китайців працюють...То китайці більше бунтують.не просто багато, а цілі міста вже є.вивіски..магазини по китайському написані..якась сибірячка знімала на відео,то там просто автобусами приїзжають китайці на роботу,а вона каже---пасматрітє..--єто развє расия..
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22.11.2022 21:23 Ответить
Та таке! Будуть тільки жалюгідно нити як ті мобіки і челобітні писати.
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22.11.2022 21:12 Ответить
Оцените лучше касапского раба, чтобы мы понимали за сколько можно парить их оптом..
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22.11.2022 20:12 Ответить
Якщо встановлять 70 то це взагалі ні про що.... Як завжди на пів шишечки вводять санкції
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22.11.2022 20:13 Ответить
ерунда це все, крім як до підвищення вартості нафти це більше ні до чого не приведе.
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22.11.2022 20:22 Ответить
Дякуємо, звісно, але що це таке за обмеження?
Зараз нафта марки Brent - коштує ~ 89$.
Російська нафта Urals із-за якості, та токсичності(не нафти, а Росії, як країни), продавалась з дисконтом в 20%
89*20% =~71$ станом на сьогоднішній день. То що це за обмеження ціни в 70$?
Вона і зараз по такій цін продається.
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22.11.2022 20:26 Ответить
Не на сегодняшний день, а спот-конктракты. Вы разницу понимаете?
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22.11.2022 21:10 Ответить
вони десь 5 або 10 разiв збираются і нічого ніяк не приймуть. Зважаючи на те, що за останні півроку Европа взагалі нічого розумного не народила, то й сподіваться на якийсь прорив не варто.
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22.11.2022 20:27 Ответить
постав свою автівку на прикол, ходи пішки на роботу і тоді патякай
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22.11.2022 21:18 Ответить
рашка потроху скуповує тіньовий флот сірих танкерів для перевантаження нафти безпосередньо в морі не заходячи в порти...... потрібно із запровадженням санкцій одночасно посилити контроль за такими операціями і конфісковувати судна.... без цього це буде бутофорія.....
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22.11.2022 20:30 Ответить
Без транспондера ці танкери не відслідкуєш.
Хіба що за супутниками, але для цього треба буде найняти тисячі спостерігачів, а потім ще й доводити у судах
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22.11.2022 20:42 Ответить
згоден, але може й могуче НАТО візьме на себе хоть щось.....
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22.11.2022 20:45 Ответить
Теротеріальні води!
Піратство, сер!

Тут не натою треба, а ієзуітством...
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22.11.2022 21:19 Ответить
рашка потроху скуповує тіньовий флот сірих танкерів

А у сірих танкерів є страховки?
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22.11.2022 22:45 Ответить
1000...
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22.11.2022 20:32 Ответить
Обмеження повинні для початку запрацювати, далі вже легше буде рухати планку.
А вважати себе розумнішим за експертів G7 надто самовпевнено.
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22.11.2022 21:06 Ответить
я не вважаю їх дурнішими за себе.

я вважаю, що за Україну вони менше переживають, ніж я)))
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22.11.2022 21:11 Ответить
Так і повинно бути, кому як не нам переживати за свою країну?
Зрозуміло, що союзники «ситуативні», у більшості об'єднанні «проти кацапів», а не «за Україну»… частково через те, що ми не змогли стати частиною Європи за час незалежності, і зараз вимушені доводити кров'ю, що достойні там бути серед «перших»… правда треба ще щось зробити з владою, що об'єднана грошима, а не ідеєю відродження України.
Алесприйняття змінюється, завдяки волі Українсько народу та ЗСУ! Тож будьмо вдячні за допомогу яку нам надають, дякувати Богу її стає дедалі більше.
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22.11.2022 22:11 Ответить
выпустите Венесуэллу на рынок. она лидер по запасам нефти. она весь мир нефтью зальет.

да , там диктатура, как и в россии. но они хотя бы войны не начинают.
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22.11.2022 20:54 Ответить
Не начинают, потому что денег нет. Если б эти Мадуры торговали нефтью, накупили бы оружия и уже б как минимум Южная Америка полыхала
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22.11.2022 21:05 Ответить
Доречі, після ослаблення/розвалу кацапстану, з Мадуро набагато легше буде «розібратися»
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22.11.2022 21:07 Ответить
у них нет таких целей.

а америка на них обиделась, потому что они американские нефтедобывающие предприятия национализировали.
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22.11.2022 21:08 Ответить
Что то там Болгария в обход санкций, контракт заключила до конца 2024 года.
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22.11.2022 21:02 Ответить
Ох же и гниль кацапская.Поговорим про убитых вами детей?
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22.11.2022 22:42 Ответить
кацапська доплата за їхню грязь десь так доллярів з 7 за бочку, шо б її хто взяв.
і навіть це не буде справедливим за те, що ці тварі наробили...
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22.11.2022 21:44 Ответить
Дешёвая оперетка и в который раз. И сами это знают. Это и плохо. Там и 20 удержит на плаву. Просто без прибыли будет.
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22.11.2022 22:00 Ответить
Просто без прибыли будет.

Это очень хороший бизнес когда без прибыли
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22.11.2022 22:52 Ответить
А вдруг что-то станеться с этими не защищеными километрами нефтетруб? Свои газовые повзрывали, а теперь придётся охранять 50тыщ километров от не довольных Путинщиной. Чудеса политики в Залесии.
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23.11.2022 00:32 Ответить
 
 