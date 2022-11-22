Страны Запада планируют установить предельную цену на российскую нефть уже завтра, - WSJ
Страны G7 и Евросоюза намерены установить предельную цену на российскую нефть 23 ноября.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Источники, знакомые с переговорами, сообщили изданию, что обсуждается уровень 60 или 70 долларов за баррель.
Так страны рассчитывают сократить доходы от экспорта российских энергоносителей и избежать резкого роста цен на нефть с 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти.
Страны "Группы семи", ЕС и Австралия запретят предоставление морских услуг для поставок российской нефти, если она будет продаваться по цене выше установленной. Союзники рассчитывают воспользоваться своим контролем в основном мирового морского страхования, финансирования и судоходных услуг, чтобы диктовать условия, пишет WSJ.
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От тоді погуляєм на похоронах рашки
ТАК 40 И ВВОДИЛИ БЫ!
я вас правильно понял ?
Как в старые добрые времена при Рейгане.
Беру кілька бочонків! 😂
Хоч жижа і не треба, але ціна "інтєрєсна"! 😂
Подивляться як працює і крантик прикрутять
Все в руках Божої Сємьорки!
На "Сілє Сібірі" гастери за кидалово з зарплатою рознесли к епеням будівельне обладнання
Зараз нафта марки Brent - коштує ~ 89$.
Російська нафта Urals із-за якості, та токсичності(не нафти, а Росії, як країни), продавалась з дисконтом в 20%
89*20% =~71$ станом на сьогоднішній день. То що це за обмеження ціни в 70$?
Вона і зараз по такій цін продається.
Хіба що за супутниками, але для цього треба буде найняти тисячі спостерігачів, а потім ще й доводити у судах
Піратство, сер!
Тут не натою треба, а ієзуітством...
А у сірих танкерів є страховки?
А вважати себе розумнішим за експертів G7 надто самовпевнено.
я вважаю, що за Україну вони менше переживають, ніж я)))
Зрозуміло, що союзники «ситуативні», у більшості об'єднанні «проти кацапів», а не «за Україну»… частково через те, що ми не змогли стати частиною Європи за час незалежності, і зараз вимушені доводити кров'ю, що достойні там бути серед «перших»… правда треба ще щось зробити з владою, що об'єднана грошима, а не ідеєю відродження України.
Алесприйняття змінюється, завдяки волі Українсько народу та ЗСУ! Тож будьмо вдячні за допомогу яку нам надають, дякувати Богу її стає дедалі більше.
да , там диктатура, как и в россии. но они хотя бы войны не начинают.
а америка на них обиделась, потому что они американские нефтедобывающие предприятия национализировали.
і навіть це не буде справедливим за те, що ці тварі наробили...
Это очень хороший бизнес когда без прибыли