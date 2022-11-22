Страны Запада планируют установить предельную цену на российскую нефть уже завтра, - WSJ

Страны G7 и Евросоюза намерены установить предельную цену на российскую нефть 23 ноября.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Источники, знакомые с переговорами, сообщили изданию, что обсуждается уровень 60 или 70 долларов за баррель.

Так страны рассчитывают сократить доходы от экспорта российских энергоносителей и избежать резкого роста цен на нефть с 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти.

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Страны "Группы семи", ЕС и Австралия запретят предоставление морских услуг для поставок российской нефти, если она будет продаваться по цене выше установленной. Союзники рассчитывают воспользоваться своим контролем в основном мирового морского страхования, финансирования и судоходных услуг, чтобы диктовать условия, пишет WSJ.