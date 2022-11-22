Экс-министра образования Табачника подозревают в госизмене: координировал работу оккупантов на захваченных РФ территориях

Бывший министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник помогал руководителям оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. За это Служба безопасности Украины сообщила подозрение в государственной измене в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на подозрение, которое опубликовано на странице Офиса генерального прокурора.

В тексте подозрения отмечается, что 1 мая он с помощью мессенджера Telegram сконтактировал коллаборантов оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях Владимира Сальдо и Евгения Балицкого с заместителем министра здравоохранения РФ Андреем Плутиницким для организации процессов в сфере охраны у захваченных населенных пунктах. При этом действовал как представитель высших органов власти РФ.

Уже дальше Табачник переписывался с Сальдо для организации его встречи с "министром МЧС АР Крым" для решения вопроса о создании "службы по чрезвычайным ситуациям", подписании "договора" о сотрудничестве с "Управлением внутренних дел в Херсонской области" и создании службы "112". В конце июля Табачник взял у Сальдо и Балицкого информацию о количестве объектов инфраструктуры, учебных учреждений, медицинских учреждений, избирательных участков.

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"На основании этой информации Табачник подал на имя замглавы правительства РФ докладную записку о необходимости вооруженной охраны для этих объектов", - говорится в подозрении.

Также Табачник докладывал сотруднику 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ о некомпетентности "руководителя Запорожской ВГА" Балицкого в вопросах создания сети аптек на оккупированной территории, ценообразовании на фармацевтическую продукцию, а также ненадлежащего хранения вакцин и инсулинов.

Следователь УСБУ в Винницкой области объявил Табачнику о подозрении в государственной измене, за что ему грозит пожизненное заключение. Табачник был министром образования и науки Украины при президенте Викторе Януковиче, однако в 2014 году покинул Украину.

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