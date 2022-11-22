РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5908 посетителей онлайн
Новости
12 658 49

Экс-министра образования Табачника подозревают в госизмене: координировал работу оккупантов на захваченных РФ территориях

табачник

Бывший министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник помогал руководителям оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. За это Служба безопасности Украины сообщила подозрение в государственной измене в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на подозрение, которое опубликовано на странице Офиса генерального прокурора.

В тексте подозрения отмечается, что 1 мая он с помощью мессенджера Telegram сконтактировал коллаборантов оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях Владимира Сальдо и Евгения Балицкого с заместителем министра здравоохранения РФ Андреем Плутиницким для организации процессов в сфере охраны у захваченных населенных пунктах. При этом действовал как представитель высших органов власти РФ.

Уже дальше Табачник переписывался с Сальдо для организации его встречи с "министром МЧС АР Крым" для решения вопроса о создании "службы по чрезвычайным ситуациям", подписании "договора" о сотрудничестве с "Управлением внутренних дел в Херсонской области" и создании службы "112". В конце июля Табачник взял у Сальдо и Балицкого информацию о количестве объектов инфраструктуры, учебных учреждений, медицинских учреждений, избирательных участков.

Смотрите также: СБУ сообщила о новых подозрениях митрополиту УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию. ФОТОрепортаж

"На основании этой информации Табачник подал на имя замглавы правительства РФ докладную записку о необходимости вооруженной охраны для этих объектов", - говорится в подозрении.

Также Табачник докладывал сотруднику 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ о некомпетентности "руководителя Запорожской ВГА" Балицкого в вопросах создания сети аптек на оккупированной территории, ценообразовании на фармацевтическую продукцию, а также ненадлежащего хранения вакцин и инсулинов.

Следователь УСБУ в Винницкой области объявил Табачнику о подозрении в государственной измене, за что ему грозит пожизненное заключение. Табачник был министром образования и науки Украины при президенте Викторе Януковиче, однако в 2014 году покинул Украину.

Смотрите также: ​На Запорожье к 15 годам за решеткой приговорен участник "ДНР". ФОТО

Автор: 

Табачник Дмитрий (1554) государственная измена (1571) подозрение (505) Офис Генпрокурора (2500)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+32
Та ви шо??? Оце сенсація. Типу при кучмі був "сільнєйшим патріотом". Витоки цієї війни тягнуться з дуже далеких часів.
показать весь комментарий
22.11.2022 21:37 Ответить
+26
І хтось ще сумнівається,що після того як у Верховній Владі роками сиділи такі колаборанти і запроданці як Табачник,такі як Царьов який тепер відкрито заявляє,що треба убивати українців,нічого путнього тут і не могло бути? Вся ця влада яка була в Україні по суті не вважала українців за людей,вона просто на них наживалася,а тепер ці люди не проти українців навіть вбивати. Якийсь сюр просто... люди ходили,голосували за тих.хто їх по суті зараз вбиває
показать весь комментарий
22.11.2022 21:47 Ответить
+25
А в 2014 не було його зради???
показать весь комментарий
22.11.2022 21:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в 2014 не було його зради???
показать весь комментарий
22.11.2022 21:35 Ответить
Та ви що!? 😕
показать весь комментарий
22.11.2022 21:37 Ответить
В якому 2014му??? У вас пам'ять коротка?
показать весь комментарий
22.11.2022 21:38 Ответить
так він розвалював все до чого торкався та крав все що проскакувало біля нього
я думав він втік а воно тут, тука і не в тюрмі.....
показать весь комментарий
22.11.2022 22:10 Ответить
Та ви шо??? Оце сенсація. Типу при кучмі був "сільнєйшим патріотом". Витоки цієї війни тягнуться з дуже далеких часів.
показать весь комментарий
22.11.2022 21:37 Ответить
Свинособачник!
показать весь комментарий
22.11.2022 21:38 Ответить
Ніхто не здивований.
показать весь комментарий
22.11.2022 21:38 Ответить
ось такі вони риги. добрий рига - знищений рига.
показать весь комментарий
22.11.2022 21:39 Ответить
Прокинулись довбні 😏
показать весь комментарий
22.11.2022 21:39 Ответить
Ага і судять ти до кого дотягнутися не можуть. А ті що "під боком" ходять наче павичі хвости порозпускали
показать весь комментарий
22.11.2022 21:42 Ответить
Коли посадять Кучму, тоді і почнеться очистка від усякої такої мразі. А хто все це дірьмо породив?
показать весь комментарий
22.11.2022 21:42 Ответить
у кучми плавучість краща ніж у флагмана чорного кацапячого флоту - тей все одно випливе...
показать весь комментарий
22.11.2022 21:50 Ответить
І хтось ще сумнівається,що після того як у Верховній Владі роками сиділи такі колаборанти і запроданці як Табачник,такі як Царьов який тепер відкрито заявляє,що треба убивати українців,нічого путнього тут і не могло бути? Вся ця влада яка була в Україні по суті не вважала українців за людей,вона просто на них наживалася,а тепер ці люди не проти українців навіть вбивати. Якийсь сюр просто... люди ходили,голосували за тих.хто їх по суті зараз вбиває
показать весь комментарий
22.11.2022 21:47 Ответить
А в 2019 хіба не таких же обрали?
показать весь комментарий
22.11.2022 22:27 Ответить
Не видумуй, зЕлені це недостиглі червоні і вони тільки вчаться.
показать весь комментарий
23.11.2022 00:49 Ответить
Саме таких
показать весь комментарий
23.11.2022 02:38 Ответить
Ківу ще забули. То взагалі крінж лютий.
показать весь комментарий
22.11.2022 23:31 Ответить
Отвлекающий маневр: куда исчез руководитель СБУ, лейтенант Баканов, которого уволили по статье - ожидали судебный процесс !??
показать весь комментарий
22.11.2022 21:51 Ответить
До речі , а де Баканов , хтось знає ?
показать весь комментарий
22.11.2022 22:07 Ответить
Ніхто не знає. Пропав бідолага і ніде не світиться. Я прям начінаю хвилюватись, чи не сидить він уже під пальмою у Монако?
показать весь комментарий
23.11.2022 08:11 Ответить
Так це ж одна шобла , що СН , що ОПЗЖ😠
показать весь комментарий
22.11.2022 22:06 Ответить
А теперешний гнида не намного лучше
показать весь комментарий
22.11.2022 21:53 Ответить
в часи Януковича у міністра освіти Табачника був дуже україноненависницький зам, який робив дуже багато для придушення української мови і історії в школах і вишах. Його фамілія Шкарлет.
показать весь комментарий
22.11.2022 21:53 Ответить
Табачник був ще й головою адміністрації Кучми.
Йому не першому як голові адміністрації висунули підозру та намагаються арештовати. Дай, Боже, не останньому.
показать весь комментарий
22.11.2022 21:54 Ответить
Мерзотник , ворюга і зрадник - хіба таке падло має право на життя ??😡
показать весь комментарий
22.11.2022 22:05 Ответить
какое пожизненное?да этому ватному ****** и петли мало будет..........................................
показать весь комментарий
22.11.2022 22:06 Ответить
ахаха...та Шкарлет то другий Табачник!
показать весь комментарий
22.11.2022 22:10 Ответить
А що про це каже т.Кучма?
Це ж у нього був Табачник обіймав посаду другого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 голови Адміністрації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України (https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 )
показать весь комментарий
22.11.2022 22:14 Ответить

гнида табачник на похоронах гниди стремоусова

показать весь комментарий
22.11.2022 22:16 Ответить
За вказівкою цього табачника була сфальсифікована історія України у шкільних підручниках - він їх узгоджував з росіянами щоб не було розбіжностей з їхньою трактовкою історії. Саме при ньому з програми з української літератури були вилучені твори Лесі Українки - п'єса "Бояриня", Уласа Самчука "Марія" та інші, бо там була правда про рашку, а наше міністерство освіти цього досі не виправило! Цей покидьок повинен відповісти за всі свої діяння!
показать весь комментарий
22.11.2022 22:22 Ответить
.

дякую про нагадування, панi Олено.


Аудіокнига Лесі Українки - Бояриня (драматична поема)

https://youtu.be/1YaL-w7u1-o

Улас Самчук - Марія(аудіокнига)

https://youtu.be/6ZPmSMEy4-8
показать весь комментарий
23.11.2022 04:54 Ответить
"РОБОТУ"?Вы мне моск ломаете - это на какой мове?Может ещё пару памятников снесём?
показать весь комментарий
22.11.2022 22:22 Ответить
Побачив табачник- дай йому пiдсрачник!))
показать весь комментарий
22.11.2022 22:23 Ответить
Ще Табачник зі Львівський бібліотеки поцупив древні дорогі книги. До сих пір йому нема підозри .
показать весь комментарий
22.11.2022 22:36 Ответить
прокремлевская шлюха. обворовал украинцев и прячется в Израиле.
показать весь комментарий
22.11.2022 22:40 Ответить
якби Київ захопили, то замість міністра освіти Табачника окупантам допомагав би нинішній міністр культури Ткаченко - що Риги, що ОПЗЖ, що Слуги, всі вони з одного яйця

показать весь комментарий
22.11.2022 22:45 Ответить
в Херсоне мы уже все порешали...

показать весь комментарий
23.11.2022 04:57 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2022 04:59 Ответить
Историю Украины и Руси до сих пор по Табачнику предподают в школах.
показать весь комментарий
22.11.2022 23:05 Ответить
коли шкарлета за пристойне місце візьмете???
шкарлет є протеже табачника а табачник відомий українофоб і русофіл
показать весь комментарий
22.11.2022 23:28 Ответить
В апреле он был в Германии . А где сейчас ?
показать весь комментарий
22.11.2022 23:59 Ответить
Табачник...
Дивимось...

показать весь комментарий
23.11.2022 00:15 Ответить
Цю мерзоту треба обовязково притягнути за цю козлячу бороду і повісити за яйця на шибиниці...!!!
Ця мерзота за роки свого керування в освітній галузі України, перешерстив разом з своїми пропідоруzzкіми посіпаками з "РИГІВ" та "пропідороських громадських організацій та формувань" усі МУЗЕЇ, БІБЛІОТЕКИ та АРХІВИ УКРАЇНИ та ВКРАВ і ВИВІЗ ДО підоросії тисячі ІСТОРИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ та РУКОПИСІВ ФАКТИЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, щоб історичні інститути підороzів могли перекручувати історичні факти ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, та видавати ВКРАДЕНІ ІСТОРИЧНІ ДОКУМЕНТИ ТА АРТИФАКТИ за історію підоросії...!!!
І це, що ця мерзота ТАБАЧНИК являється агентом ФСБ з підрозділу викрадення історичних документів та артифактів УКРАЇНИ та товаришем славно звісного бувшого міністра ФСБ та оборони підоросії ІВАНОВА С.Б., котрий і на даний час являється керівником таємного підрозділу ФСБ підоросії з історичного надбання (викрадених історичних артифактів (зброї, вбрання, сімейних древ бояр, гетьманів, полководців, козачества, картин, документів та рукописів) КИЇВСЬКОЇ РУСИ...!!!

Дивитись УСІМ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ з 5 серій

Україна. Повернення своєї історії. Частина 1

https://www.youtube.com/watch?v=j3LhEdsdAo8

І будете знати, як нагуляна орда кацапомордих підоросів, байстрюків, злодіїв і вбивць захотіла стати росіянами ВИКРАДАЮЧИ ЧУЖІ ІСТОРИЧНІ АРТИФАКТИ і спотворюючи ІСТОРІЮ УКРАЇНИ, а такі як Табачник їм у цьому допомагали...!!!



Острозькій БІБЛІЇ - 400 років.

У передмові Московської Біблії використали текст Острозької,

змінивши назву народу.

https://www.radiosvoboda.org/a/bibliya-ostrozka-ostroh-ukrajina/31063955.html

показать весь комментарий
23.11.2022 00:40 Ответить
ну і що вони йому зроблять? він громадянин "Ізраїлю" ! а той своїх пейсонутих не видає нікому
показать весь комментарий
23.11.2022 00:55 Ответить
Текст повідомлення:

СБУ потрібно накласти арешти на нерухомість цього музейного злодія. Але дивина то дивина. Діма Тютюнник і так засвітився. Страшно обережний і боягузливий, а тут влаштувався інспектором з повноваженнями "решать". Видно, посприяв помічник царя син замполіта з Лубен, теж музейний злодій.
показать весь комментарий
23.11.2022 01:31 Ответить
відчайдушна СБУ відчайдушно атакує, в основному, привидів та блазнів, до яких суворому печерському кривосуддю точно вже не дотягтися..
так само буде і з Татаровими-Дермаками, коли вони спокійно від'їдуть з України в Омани-КНДРи з наколядованим баблом, лівоохоронці також безтолково збудяться у порожнечу
показать весь комментарий
23.11.2022 06:23 Ответить
А что там на счет его поидатка плагиатора шкарлета????
показать весь комментарий
23.11.2022 08:00 Ответить
 
 