Экс-министра образования Табачника подозревают в госизмене: координировал работу оккупантов на захваченных РФ территориях
Бывший министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник помогал руководителям оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. За это Служба безопасности Украины сообщила подозрение в государственной измене в условиях военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на подозрение, которое опубликовано на странице Офиса генерального прокурора.
В тексте подозрения отмечается, что 1 мая он с помощью мессенджера Telegram сконтактировал коллаборантов оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях Владимира Сальдо и Евгения Балицкого с заместителем министра здравоохранения РФ Андреем Плутиницким для организации процессов в сфере охраны у захваченных населенных пунктах. При этом действовал как представитель высших органов власти РФ.
Уже дальше Табачник переписывался с Сальдо для организации его встречи с "министром МЧС АР Крым" для решения вопроса о создании "службы по чрезвычайным ситуациям", подписании "договора" о сотрудничестве с "Управлением внутренних дел в Херсонской области" и создании службы "112". В конце июля Табачник взял у Сальдо и Балицкого информацию о количестве объектов инфраструктуры, учебных учреждений, медицинских учреждений, избирательных участков.
"На основании этой информации Табачник подал на имя замглавы правительства РФ докладную записку о необходимости вооруженной охраны для этих объектов", - говорится в подозрении.
Также Табачник докладывал сотруднику 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ о некомпетентности "руководителя Запорожской ВГА" Балицкого в вопросах создания сети аптек на оккупированной территории, ценообразовании на фармацевтическую продукцию, а также ненадлежащего хранения вакцин и инсулинов.
Следователь УСБУ в Винницкой области объявил Табачнику о подозрении в государственной измене, за что ему грозит пожизненное заключение. Табачник был министром образования и науки Украины при президенте Викторе Януковиче, однако в 2014 году покинул Украину.
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я думав він втік а воно тут, тука і не в тюрмі.....
Йому не першому як голові адміністрації висунули підозру та намагаються арештовати. Дай, Боже, не останньому.
Це ж у нього був Табачник обіймав посаду другого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 голови Адміністрації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України (https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 )
гнида табачник на похоронах гниди стремоусова
дякую про нагадування, панi Олено.
Аудіокнига Лесі Українки - Бояриня (драматична поема)
https://youtu.be/1YaL-w7u1-o
Улас Самчук - Марія(аудіокнига)
https://youtu.be/6ZPmSMEy4-8
шкарлет є протеже табачника а табачник відомий українофоб і русофіл
Дивимось...
Ця мерзота за роки свого керування в освітній галузі України, перешерстив разом з своїми пропідоруzzкіми посіпаками з "РИГІВ" та "пропідороських громадських організацій та формувань" усі МУЗЕЇ, БІБЛІОТЕКИ та АРХІВИ УКРАЇНИ та ВКРАВ і ВИВІЗ ДО підоросії тисячі ІСТОРИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ та РУКОПИСІВ ФАКТИЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, щоб історичні інститути підороzів могли перекручувати історичні факти ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, та видавати ВКРАДЕНІ ІСТОРИЧНІ ДОКУМЕНТИ ТА АРТИФАКТИ за історію підоросії...!!!
І це, що ця мерзота ТАБАЧНИК являється агентом ФСБ з підрозділу викрадення історичних документів та артифактів УКРАЇНИ та товаришем славно звісного бувшого міністра ФСБ та оборони підоросії ІВАНОВА С.Б., котрий і на даний час являється керівником таємного підрозділу ФСБ підоросії з історичного надбання (викрадених історичних артифактів (зброї, вбрання, сімейних древ бояр, гетьманів, полководців, козачества, картин, документів та рукописів) КИЇВСЬКОЇ РУСИ...!!!
Дивитись УСІМ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ з 5 серій
Україна. Повернення своєї історії. Частина 1
https://www.youtube.com/watch?v=j3LhEdsdAo8
І будете знати, як нагуляна орда кацапомордих підоросів, байстрюків, злодіїв і вбивць захотіла стати росіянами ВИКРАДАЮЧИ ЧУЖІ ІСТОРИЧНІ АРТИФАКТИ і спотворюючи ІСТОРІЮ УКРАЇНИ, а такі як Табачник їм у цьому допомагали...!!!
Острозькій БІБЛІЇ - 400 років.
У передмові Московської Біблії використали текст Острозької,
змінивши назву народу.
https://www.radiosvoboda.org/a/bibliya-ostrozka-ostroh-ukrajina/31063955.html
СБУ потрібно накласти арешти на нерухомість цього музейного злодія. Але дивина то дивина. Діма Тютюнник і так засвітився. Страшно обережний і боягузливий, а тут влаштувався інспектором з повноваженнями "решать". Видно, посприяв помічник царя син замполіта з Лубен, теж музейний злодій.
так само буде і з Татаровими-Дермаками, коли вони спокійно від'їдуть з України в Омани-КНДРи з наколядованим баблом, лівоохоронці також безтолково збудяться у порожнечу