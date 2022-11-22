Ожидаем извинений за этот инцидент, - МИД о результатах вызова посла Венгрии по поводу шарфа Орбана
22 ноября в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, который отмечал неприемлемость публичного появления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Внимание венгерского дипломата было привлечено к тому, что такие действия не способствуют развитию добрососедских отношений между Украиной и Венгрией".
Отмечено, что в Украине ожидают извинений за этот инцидент и надеются, что в дальнейшем венгерская сторона будет воздерживаться от шагов, которые могут быть расценены как неуважение к территориальной целостности нашего государства", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, премьер Венгрии Орбан нарядился в шарф с картой Венгрии с украинскими территориями.
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