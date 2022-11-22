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Ожидаем извинений за этот инцидент, - МИД о результатах вызова посла Венгрии по поводу шарфа Орбана

орбан,шарф

22 ноября в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, который отмечал неприемлемость публичного появления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Внимание венгерского дипломата было привлечено к тому, что такие действия не способствуют развитию добрососедских отношений между Украиной и Венгрией".

Отмечено, что в Украине ожидают извинений за этот инцидент и надеются, что в дальнейшем венгерская сторона будет воздерживаться от шагов, которые могут быть расценены как неуважение к территориальной целостности нашего государства", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Орбан прокомментировал скандал с шарфом с картой "Великой Венгрии": Футбол - не политика

Как сообщалось, премьер Венгрии Орбан нарядился в шарф с картой Венгрии с украинскими территориями.

Автор: 

Венгрия (2003) МИД (7003) Виктор Орбан (480)


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Топ комментарии
+14
Немає жодного сумніву що ця угорська ублюдіна робила це свідомо...
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22.11.2022 21:42 Ответить
+9
Я правильно розумію, що коли мад'яр будуть виганяти з ЄС, то це буде називатися ******?
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22.11.2022 21:39 Ответить
+9
Вибачень?
А ви не бачите, що орбан відвертий українофоб, який зазіхає на наші території?
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22.11.2022 21:41 Ответить
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Я правильно розумію, що коли мад'яр будуть виганяти з ЄС, то це буде називатися ******?
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22.11.2022 21:39 Ответить
********
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22.11.2022 21:41 Ответить
Визначення звичайно гарне, але мад'ярів не виженуть.
За європейськими поняттями їхня поведінка цілком підпадає під визначення "свобода слова" та "особливості національного менталітету"
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22.11.2022 21:43 Ответить
Це як ортодокси в Ізраїлі? Всім поперек горла проте мають право?
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22.11.2022 21:46 Ответить
Не точно, але можна сказати, що так.
Ізраїльські ортодокси - це внутрішні проблеми Ізраїлю. А Угорщина - головний біль усієї Європи.
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22.11.2022 21:52 Ответить
це ж не Британія, вони не будуть самі борикатися зі своїми проблемами, ****** на то і розраховують, мовляв ЄС поганий, а рашка хороша, і будуть нас русскіє ще й зі сторони Угорщини обстрілювати. І тільки тоді угорці Закарпаття зрозуміють, що вони орбану так само "дорогі", як русскоязичниє путіну.
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22.11.2022 22:59 Ответить
Вибачень?
А ви не бачите, що орбан відвертий українофоб, який зазіхає на наші території?
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22.11.2022 21:41 Ответить
Немає жодного сумніву що ця угорська ублюдіна робила це свідомо...
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22.11.2022 21:42 Ответить
Украине давно пора вбросить в информационное пространство идеи возврата украинских территорий от соседних стран. Желательно от всех, тем более что осколки украинских земель, похоже, есть у всех соседей. Даже не обязательно для того, чтобы в ближайшее время эти территории отторгать, но больше для того, чтобы дать другим понять что и у Украины есть чего от них требовать. Это охладит энтузиастов собирания земель в соседних странах.
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22.11.2022 21:43 Ответить
Кремляди именно таких заявлений и ждут!
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22.11.2022 21:47 Ответить
Тобто зіграти на руку московитам? Нам вистачає дерьмаків, які роблять усе, щоб порушити відносини з країнами ЄС та НАТО. Ще й ви туди! Нашо?
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22.11.2022 21:53 Ответить
Все страны находятся на Украине ) Всё есть Украина..
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22.11.2022 22:05 Ответить
Саме цікаве - одна людина про подібне вже казала: у першому виданні своєї книги цей чоловік написав: "Ми нарешті повинні вигнать цей азіатський народ на його історичні землі - за Урал!" Ця книга - "Майн Кампф" Гітлера Коли сусідні народи (українці, поляки, словаки, хорвати, словенці, румуни та болгари) дійсно заявлять претензії на землі, які у них були відібрані мадярами під час "завоюваня Батьківщини" (саме так називається їх переселення на Балатон), то їм у Європі не залишиться місця!
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23.11.2022 05:26 Ответить
Орбан , дійсно , робив це свідомо , але за путінське бабло !!
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22.11.2022 22:02 Ответить
Повісити його на тому шарфі, підстилку кацапську. Румуни он теж їхнього посла викликали.
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22.11.2022 22:02 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/22/7377516/ Румунію обурив скандальний шарф Орбана з "Великою Угорщиною" . МЗС передало угорському послу в Бухаресті своє рішуче несхвалення жесту угорської офіційної особи.
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22.11.2022 22:04 Ответить
Ну какие извинения ждать? В стране война, как измерить цену извинений в такой ситуации? Тысячи погибли, конца не видно войне пока. Тем более от от этих. Удавить бы шарфом. Цена подойдет такая.
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22.11.2022 22:21 Ответить
ПРИБАЦАНИЙ ОРБАН ЩЕ Б ПЕРДНУВ СВОЇМ НАКАЗОМ ВІДНОВИТИ АВСТРО - УГОРСЬКУ ІМПЕРІЮ 🤣
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22.11.2022 22:28 Ответить
А венгры Закарпатья также призываются в ВСУ, как они воюют? Иногда вижу мелькают венгерские фамилии в сообщениях с фронта.
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23.11.2022 05:03 Ответить
Просто угорці Закарпаття і Орбан - різні постаті Як-не як - угорці, що живуть в Україні, здебільшого вважають себе громадянами України - хоча багато з них "подачками" у вигляді безоплатного навчання рідною мовою та різних грошових подачок і спокусилися на "казки про Велику Угорщину" Це - як Гітлер, у свій час, підкуповував "фольксдойчів" по Європі казками про "Велику Німеччину" А Орбан просто відпрацьовує російські гроші Йому та його "ближнім" Росія пообіцяла "часточку" від доходів з АЕС, яку будує в Угорщині (Недарма договір про її побудову "засекречений") Це - плата за їх підривну діяльність в ЕС і НАТО От він і біжить за цією "морквинкою"
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23.11.2022 05:37 Ответить
 
 