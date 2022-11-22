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В Купянске задержали "директора" лицея, которая отправляла подчиненных на обучение в Россию, - прокуратура

Во время оккупации Купянска (Харьковская область) директор лицея перешла на сторону РФ. Она отправляла своих подчиненных на "курсы повышения квалификации" в российский город Курск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители изъяли в лицее более 5 тысяч российских учебников и аттестаты о среднем образовании российского образца.

"Главным "модератором" внедрения российского образования стала директор этого лицея. В частности, перед учебным годом педагог получила от оккупационной администрации учебники российского образца для учеников 1-11 классов", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что директор лицея направила учителей начальных классов на "повышение квалификации" в г. Курск РФ. Ей объявили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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В Купянске задержали директора лицея, которая отправляла подчиненных на обучение в Россию, - прокуратура 01

Автор: 

государственная измена (1571) Купянск (686)


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Дуже мало.
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22.11.2022 21:56 Ответить
відправте її на навчяння до Лукьянівки - там гарні вихователі.
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22.11.2022 21:56 Ответить
мої пардони - це було суто до киян...
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22.11.2022 22:04 Ответить
Покажіть мордяку цього "пєдагога", чого замилювати, нехай всі знають цю тварину від освіти.
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22.11.2022 21:58 Ответить
До пекла , ку@рву пора відправити 😡
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22.11.2022 21:58 Ответить
Відправте її та її сімю на уранові шахти, та на 3 роки
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22.11.2022 22:00 Ответить
Поки не буде ВІД ДЕСЯТИ І ДО п'ятнадцяти - не буде толку
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22.11.2022 22:22 Ответить
Нічого історія нас не вчить.Ми робимо ту саму помилку ті самі граблі.А це потім тісячі і тисячі життів наших людей.Всіх колаболрантів і сепарів гасити по законам воєнного часу.Ніяких тюрем.
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23.11.2022 00:31 Ответить
Купянск--- столица Украины по падликам Морозовым периода войны. Там массово и хором.
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23.11.2022 05:50 Ответить
 
 