В Купянске задержали "директора" лицея, которая отправляла подчиненных на обучение в Россию, - прокуратура

Во время оккупации Купянска (Харьковская область) директор лицея перешла на сторону РФ. Она отправляла своих подчиненных на "курсы повышения квалификации" в российский город Курск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители изъяли в лицее более 5 тысяч российских учебников и аттестаты о среднем образовании российского образца.

"Главным "модератором" внедрения российского образования стала директор этого лицея. В частности, перед учебным годом педагог получила от оккупационной администрации учебники российского образца для учеников 1-11 классов", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что директор лицея направила учителей начальных классов на "повышение квалификации" в г. Курск РФ. Ей объявили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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