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Проинформируем соседей, что Транслейтании уже нет, - МИД Австрии о шарфе Орбана

орбан

Министерство иностранных дел Республики Австрии с юмором отреагировало на появление венгерского премьера Орбана с шарфом "Великой Венгрии" и заявило, что проинформирует венгерских соседей, что Транслейтании (земли венгерской короны в составе двуединой Австро-Венгрии) уже давно не существует.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Austria Presse Agentur со ссылкой на заявление австрийского МИД.

"Сделанный в МИДе быстрый взгляд на исторические карты подтвердил первоначальные предположения, что Транслейтании не существует уже около 100 лет. Мы проинформируем наших венгерских соседей об этом развитии событий при первой же возможности", - заявили в МИД.

Спикер ведомства также сообщила, что дипломатические шаги против Венгрии со стороны Австрии не планируются, поскольку этот вопрос не воспринимается серьезно.

Между тем, в австрийской партии "Зеленых", являющейся членом правительственной коалиции, высказались более жестко по поводу шарфа Орбана, на котором карта Венгрии распространялась и на часть нынешней территории Австрии. Как заявил спикер "Зеленых" по европейским делам Михаэль Раймон, провокация со стороны Орбана во время агрессивной войны РФ против Украины является "неприемлемой". По его словам, глава венгерского правительства и посол Венгрии в Австрии должны извиниться.

Также без шуток отреагировали и в оппозиционной Социал-демократической партии, где призвали министра иностранных дел Александера Шалленберга вызвать в министерство венгерского посла. Как заявил спикер партии Йорг Ляйхтфрид, такой "исторический ревизионизм недопустим".

Как сообщал Цензор.НЕТ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 ноября пришел на футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта так называемой "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе, включая территории современные Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Словении, Сербии и Украины.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что "пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украино-венгерских отношений" и потребовало официальных извинений.

Австрия (821) Венгрия (2003) Виктор Орбан (480)


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Топ комментарии
+25
Скажите им заодно, что бывший вассал Австрии рамсы попутал, и вы сможете повторить.
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22.11.2022 22:25 Ответить
+17
цяцькаються з цими фашистами там в ЄС...........
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22.11.2022 22:24 Ответить
+15
А як елегантно австріяки обізвали "велику мадярщину"!
Транслейтанія - на більше не тягнуть ! 😂
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22.11.2022 22:48 Ответить
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цяцькаються з цими фашистами там в ЄС...........
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22.11.2022 22:24 Ответить
Скажите им заодно, что бывший вассал Австрии рамсы попутал, и вы сможете повторить.
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22.11.2022 22:25 Ответить
Браво , австрійцям , бо Орбан таки отримав по писку
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22.11.2022 22:26 Ответить
А як елегантно австріяки обізвали "велику мадярщину"!
Транслейтанія - на більше не тягнуть ! 😂
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22.11.2022 22:48 Ответить
На території кількох країн ця кацапська мразота претендує? Женіть вже цю країну-повію з ЕС і буде вам щастя.
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22.11.2022 22:27 Ответить
я понимаю если бы у них хотя бы 150 к армия была и минимум танков 500 и самолетов 100.....в так кроме ухмылки эти клоуны ничего не вызывают,ну если хотят подарить Украине или Румынии Будапешт то пускай атакуют)))
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22.11.2022 22:30 Ответить
Тем не менее - если бы РФ ожидал в Украине успех - Венгрия бы ударила в спину "для защиты венгров в Закарпатье" - они и войстка к границе подвели - единственные из всех стран ЕС.
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22.11.2022 22:36 Ответить
якщо це зробити, рашка з радістю підбере Угорщину, і з угорцями буде то саме що з білорусами. Нам це треба? Не треба.
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22.11.2022 22:53 Ответить
Зате залишилось багато йьобіків...
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22.11.2022 22:27 Ответить
Підар орбан знає,що перебуваючи в НАТО він може розповідати все що завгодно не боячись очевидного факту ,що ЗСУ "розмотає" мад'ярську "армію" чуханів за неділю.🤷
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22.11.2022 22:28 Ответить
за 1 день
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22.11.2022 23:24 Ответить
Здається, будуть пороть уйобського цигана всім гуртом на центральноєвропейській конюшні 😂
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22.11.2022 22:35 Ответить
Наверное касапы его "новичком" удобряют..
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22.11.2022 22:37 Ответить
Проффінансуйте краще операцію по імплантації мозку в черепну коробку Орбана... хоча не факт що приживеться ...
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22.11.2022 22:41 Ответить
І чого ви чіпились того Органа? Шарф, звязала його бабуся, а вона памятала ще Франса-Йосифа. І це пам'ять про неї.
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22.11.2022 22:43 Ответить
Тоді най уйобік їде у Сараєво... в кабріолеті 😂
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22.11.2022 22:50 Ответить
До сраки ваш "гумор"". ..
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22.11.2022 22:48 Ответить
Що угорці, *****№2, не виходить? Цікаво, а як ви, у ЄС та НАТО потрапили, с касабськими поглядами? Мабуть УНР, дуже сподобався? Мрієте туди повернутися? ДНР вас прийме!!!
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22.11.2022 22:49 Ответить
УНР(уйо) - уральская народная республіка (уйобиків)?? 😂
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22.11.2022 22:53 Ответить
Хіба я на свинопсином изіке, писав? Гугл Вам, у допомогу... =)
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22.11.2022 23:01 Ответить
Еще лет 10-15 с этими уродскими политиками прошлого века 60-70-80 летними мучаться нам придётся... Не дадут паскуды спокойно пожить, будут тянуть мир в своё прошлое.
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22.11.2022 22:55 Ответить
фіно-угорське коріння, однако...
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22.11.2022 23:01 Ответить
Обережніше з подібними "закидонами" Фінни та естонці можуть і "морду начистить"!
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23.11.2022 05:40 Ответить
орбан - міні#уйло
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22.11.2022 23:02 Ответить
#uylo 2
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22.11.2022 23:08 Ответить
Орбан, путін, Сі Цзіньпін, іранські аятолли повинні розуміти, що бажання пригребсти собі ще земельки в кінцевому підсумку має всі шанси закінчитися втратою своєї . . .

Історичні карти - справа архіпаскудна, там можна крутити в різні боки так, що офігіти можуть всі. Це скринька Пандори. У цьому контексті можна нагадати путіну, що пів Південно-Західної росії - то історичні українські землі (Білгород, Курськ, Брянськ, Ростов, Краснодар, Вороніж, Ставропіль . . .). У Ірана половина території (умовно, менше половини, звичайно) - т. з. Південний Азербайджан з етнічним азербайджанським, а не персидським населенням . . . Китаю варто пам'ятати і про Тибет, і про інші етнічні (переважно мусульманські) території . . .
Та і Віктору Орбану не повадить знати, що угорське місто Дебрецен колись мало і слов'янську назву Дебречень . . . Можна ж і нарватися. Якщо з росією і Китаєм складно "розбиратися", а з Іраном - важко і довго, то з Угорщини можуть зробити показовий приклад, що може бути з тими, хто позарився на хату сусіда - вона маленька, супротив чинити буде важко, якщо сусіди по НАТО вирішать провчити, а ФРН, США і Франція зроблять вигляд, що зайняті чимось іншим.
Угорщина пішла за Гітлером, бо хотіла ревізії наслідків І світової війни. Не вийшло. Тепер вони йдуть за путіним, бо все ще хочуть того самого. Але замість ревізії можна ж отримати і продовження . . . Краще би він не починав, от чесно.
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22.11.2022 23:11 Ответить
Лаври ***** комусь не дають спокою? Орбан теж хоче отримати люлєй, як і його кумир?
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22.11.2022 23:14 Ответить
мадярской армии без нато хватит максимум на 10 дней,а то и меньше)
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22.11.2022 23:23 Ответить
А-ха-ха...Чітко австріяки присадили мадьяроків....

При чому ЦИСЛЕЙТАНІЯ - це була найрозвиненіша частина ІМПЕРІЇ ГАБСБУРГІВ... Відень, Прага, Краків, Львів це були перлини цієї імперії...культурні, наукові і освітянські центри....
А весь шлак, австрійці запхали в ТРАНСЛЕЙТАНІЮ і віддали Будапешту...самих мадьяроків, частину Балкан і Трансильванію, тобто Румунію
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22.11.2022 23:21 Ответить
Транслейтанії вже немає

Для вас, модьори, лишилася сама Пролєтанія.
"Ото сидіть, мамо, і не киздіть!" (с)
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22.11.2022 23:43 Ответить
Транслейтании уже давно не существует. И В. Орбан, уже давно, - политическийм труп...
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23.11.2022 00:39 Ответить
цісаром хоче бути. А шалик демонстрував для свого дружбана путіна, царя планети мавп та *******. Одним словом бабуїни
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23.11.2022 00:40 Ответить
кацапів теж не серйозно сприймали з їхнім Вєлічієм, і он у що все вилилось...
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23.11.2022 01:31 Ответить
втім, можливо, через те, що почали потакати уявній важливості кацапів, їх Его почало роздуватись...
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23.11.2022 01:36 Ответить
Не дивуйтесь орбан це венгерське ***** із шарфом на шиї замість голови.
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23.11.2022 05:13 Ответить
 
 