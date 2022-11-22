Проинформируем соседей, что Транслейтании уже нет, - МИД Австрии о шарфе Орбана

Министерство иностранных дел Республики Австрии с юмором отреагировало на появление венгерского премьера Орбана с шарфом "Великой Венгрии" и заявило, что проинформирует венгерских соседей, что Транслейтании (земли венгерской короны в составе двуединой Австро-Венгрии) уже давно не существует.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Austria Presse Agentur со ссылкой на заявление австрийского МИД.

"Сделанный в МИДе быстрый взгляд на исторические карты подтвердил первоначальные предположения, что Транслейтании не существует уже около 100 лет. Мы проинформируем наших венгерских соседей об этом развитии событий при первой же возможности", - заявили в МИД.

Спикер ведомства также сообщила, что дипломатические шаги против Венгрии со стороны Австрии не планируются, поскольку этот вопрос не воспринимается серьезно.

Между тем, в австрийской партии "Зеленых", являющейся членом правительственной коалиции, высказались более жестко по поводу шарфа Орбана, на котором карта Венгрии распространялась и на часть нынешней территории Австрии. Как заявил спикер "Зеленых" по европейским делам Михаэль Раймон, провокация со стороны Орбана во время агрессивной войны РФ против Украины является "неприемлемой". По его словам, глава венгерского правительства и посол Венгрии в Австрии должны извиниться.

Также без шуток отреагировали и в оппозиционной Социал-демократической партии, где призвали министра иностранных дел Александера Шалленберга вызвать в министерство венгерского посла. Как заявил спикер партии Йорг Ляйхтфрид, такой "исторический ревизионизм недопустим".

Как сообщал Цензор.НЕТ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 ноября пришел на футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта так называемой "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе, включая территории современные Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Словении, Сербии и Украины.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что "пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украино-венгерских отношений" и потребовало официальных извинений.