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Новости Санкции против России
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ЕС предлагает ввести переходный период для лимита цен на нефть из РФ, - Bloomberg

нафта

По данным Bloomberg, Евросоюз хочет ввести переходный период в 45 дней, когда лимит цен на российскую нефть вступит в силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации издания, такой переходный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря - даты начала действия "нефтяных ограничений" - и разгруженной до 19 января.

В Bloomberg отмечают, что послы Евросоюза планируют утвердить лимит уже в эту среду, 23 ноября. Если они поддержат введение такого ограничения, то Евросоюз и G7 могут официально объявить о потолке цен на нефть из страны-агрессора в тот же день вечером.

Такое нововведение запретит компаниям предоставлять морские перевозки и услуги, такие как страхование, брокерские услуги и финансовую помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, если нефть не будет продаваться ниже согласованного порога.

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Автор: 

нефть (1931) санкции (11485) Евросоюз (17284)


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Топ комментарии
+17
Знов маленьку соломку для дихання залишили...
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22.11.2022 22:49 Ответить
+10
Ще не обмежили ціну, а вже злякалися. Тьху!
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22.11.2022 22:53 Ответить
+9
шаг вперед и два назад !!!
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22.11.2022 22:53 Ответить
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Знов маленьку соломку для дихання залишили...
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22.11.2022 22:49 Ответить
Ще не обмежили ціну, а вже злякалися. Тьху!
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22.11.2022 22:53 Ответить
шаг вперед и два назад !!!
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22.11.2022 22:53 Ответить
школа бальных танцев соломона шкляра! )
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22.11.2022 23:17 Ответить
Какой бы переходный период для роззсийской нефти не поставили, то уже никто не будет покупать дороже, так как через 45 дней она будет 60 долл.

Но для Венгрии цена будет 80,56 долл, согласно особым договоренностям.
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22.11.2022 23:07 Ответить
как так, если urals на сегодня 65,05??? Йовбики будут переплачивать по особенным договоренностям...
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23.11.2022 09:38 Ответить
орки мабуть сміються з такої принципової позиції ЄС.А після закінчення перехідного періоду , знов перехідний період.
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22.11.2022 23:19 Ответить
Стоит ли переживать? лимит все равно будет 1000 баксов за берель
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22.11.2022 23:30 Ответить
В бюджет России заложена цена 40 долларов.
40 и устанавливайте!
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22.11.2022 23:53 Ответить
Та родіть уже
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23.11.2022 00:20 Ответить
Хрень полумерная! Официально объявите ********* сраной-террористом за все их злодеяния вселенские со всеми вытекающими и за разрыв дипотношений не забудьте.
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23.11.2022 00:21 Ответить
Литва могла б заблокувати цю поправку, так само , як Орбан вимахувався.
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23.11.2022 01:01 Ответить
Хорошая свинособака должна жить в говне и сидеть на цепи!
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23.11.2022 05:21 Ответить
Гниди сцикливі!
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23.11.2022 09:00 Ответить
И опять давай браться за старое мутить какую то хрень что бы хоть мордор быстро не развалился.
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23.11.2022 11:07 Ответить
 
 