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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Донетчине идут тяжелые бои, на Луганщине - понемногу двигаемся, на Херсонщине сокращаем боевой потенциал врага, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 22 ноября охарактеризовал сложившуюся ситуацию на фронтах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Зеленского.

Президент отметил: "Ситуация на передовой за прошедшие сутки не претерпела изменений. На всех участках фронта сохраняется та же динамика, что была и в предыдущие дни.

‚Донетчина – жесткие атаки, постоянные обстрелы. Я благодарю всех наших героев, которые мужественно держат не смотря ни на что!

Читайте: На освобожденную Херсонщину приехали представители 20 стран, чтобы увидеть последствия оккупации, - ОВА

Луганщина – с боями, но понемногу укрепляем наше положение и понемногу двигаемся.

‚Херсонщина и другие территории юга – делаем все, чтобы сократить боевой потенциал оккупантов и ликвидировать их возможности обстреливать наши города.

Шаг за шагом доведем российскую армию и до новых поражений, и никакие обстрелы Херсона или любых других городов оккупантам ничем не помогут".

Также смотрите: Боевые дроны спецназовцев Нацгвардии из подразделения "Омега" уничтожают российских оккупантов на донецком направлении. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20922) Донецкая область (10019) Луганская область (6512) Херсонская область (4904)


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Топ комментарии
+8
Чмо, ***... "ми". Яким ти там боком, ухилянт мерзотний? Чого не казати "наші воїни", "наша Армія", тощо...
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23.11.2022 01:43 Ответить
+6
а не час, ***** сором, змінити на "я"?
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23.11.2022 01:35 Ответить
+4
і чому мені подобається в буби це слово "ми"?
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23.11.2022 01:31 Ответить
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"Слуга" Третьякова вирішила зареєструвати торговельний знак "Неякісні діти"
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23.11.2022 01:24 Ответить
і чому мені подобається в буби це слово "ми"?
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23.11.2022 01:31 Ответить
а не час, ***** сором, змінити на "я"?
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23.11.2022 01:35 Ответить
Мабуть скоро дійде і до цього.
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23.11.2022 01:45 Ответить
не хочу каркати, але через деякий час саме так і станеться....
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23.11.2022 01:49 Ответить
Чмо, ***... "ми". Яким ти там боком, ухилянт мерзотний? Чого не казати "наші воїни", "наша Армія", тощо...
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23.11.2022 01:43 Ответить
це не по зеленому... - Я!
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23.11.2022 01:52 Ответить
якщо це зелене падло ще скаже - "я з побратимами"?
це буде повна скумбрія,,,,,
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23.11.2022 02:35 Ответить
Через місяц воно буде говорити: моя армія вийшла до адмін кордону з Кримом, через півроку: Я просуваюсь к Луганську. А через рік він уб'є ***** в битві на мечах напроти мавзолея і стане Новим ****** всєя срусі.
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23.11.2022 04:22 Ответить
Не робіть великі затяжки дурного зілля
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23.11.2022 05:21 Ответить
...на Банковій продовжуємо грабувати.
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23.11.2022 06:25 Ответить
як там єрмак поживає, він вже собі свою адміністрацію набрав?
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23.11.2022 08:39 Ответить
Наш Лєвітан...
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23.11.2022 09:11 Ответить
 
 