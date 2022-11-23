На Донетчине идут тяжелые бои, на Луганщине - понемногу двигаемся, на Херсонщине сокращаем боевой потенциал врага, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 22 ноября охарактеризовал сложившуюся ситуацию на фронтах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Зеленского.
Президент отметил: "Ситуация на передовой за прошедшие сутки не претерпела изменений. На всех участках фронта сохраняется та же динамика, что была и в предыдущие дни.
‚Донетчина – жесткие атаки, постоянные обстрелы. Я благодарю всех наших героев, которые мужественно держат не смотря ни на что!
Луганщина – с боями, но понемногу укрепляем наше положение и понемногу двигаемся.
‚Херсонщина и другие территории юга – делаем все, чтобы сократить боевой потенциал оккупантов и ликвидировать их возможности обстреливать наши города.
Шаг за шагом доведем российскую армию и до новых поражений, и никакие обстрелы Херсона или любых других городов оккупантам ничем не помогут".
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це буде повна скумбрія,,,,,