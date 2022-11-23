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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кремль создает информационные предпосылки для нападения под чужим флагом на Белгородскую область, - ISW

евакуація,бєлгород

Кремль создает информационные предпосылки нападения под чужим флагом в Белгородской области России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные института по изучению войны (ISW).

По заключению института, Кремль, похоже, создает информационные предпосылки для нападения под чужим флагом в Белгородской области (РФ), вероятно, пытаясь возобновить общественную поддержку войны в Украине.

При этом ISW отмечает, что кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезы о том, что украинские войска стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие российские источники отметили, что оккупантам необходимо восстановить контроль над Купянском Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу нападения со стороны Украины.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также опубликовал кадры, демонстрирующие строительство фортификационных сооружений линии "Засечная" на границе между Украиной и Белгородской областью.

А финансист ЧВК Евгений Пригожин объяснил, что "Вагнер" строит "Засечную линию" после смены названия из "Линии Вагнера", поскольку "многим в России не нравится деятельность частной военной компании "Вагнер".

Аналитики отмечают, что российские заявления о неизбежном нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены лишь на то, чтобы запугать широкую общественность для поддержки войны.

"У Украины нет стратегического интереса во вторжении в Россию и нет возможности сделать это в таких масштабах", – убеждены эксперты ISW.

В институте также отмечают, что поддержка бессмысленного вторжения России уменьшается среди российских жителей приграничных регионов и остальной страны после мобилизации и военных неудач.

Читайте: Деокупация Кинбурнской косы позволит ВСУ потенциально провести переправу на левый берег Днепра, - ISW

россия (96267) Белгород (457) ISW (493)


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Топ комментарии
+13
вбийте побільше своїх маскалів..
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23.11.2022 06:58 Ответить
+11
Бєлгородський сахарок скоро буде
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23.11.2022 07:05 Ответить
+9
Плешивый шизофреник и его камарилья таких же ублюдков тянут всех кацапов за собой в могилу. Пора уже метро в москвабаде затопить. Всё по заветам алоизыча.
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23.11.2022 06:56 Ответить
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*********=війна, воно заслуговує лише на смерть і забуття
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23.11.2022 06:56 Ответить
Плешивый шизофреник и его камарилья таких же ублюдков тянут всех кацапов за собой в могилу. Пора уже метро в москвабаде затопить. Всё по заветам алоизыча.
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23.11.2022 06:56 Ответить
вбийте побільше своїх маскалів..
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23.11.2022 06:58 Ответить
Бєлгородський сахарок скоро буде
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23.11.2022 07:05 Ответить
Да и разве мы сомневаемся, что "народ-скрепоносец" способен устроить любую подлянку?
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23.11.2022 07:13 Ответить
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23.11.2022 07:14 Ответить
Как диды!
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23.11.2022 07:36 Ответить
На росс-ТВ здається дно пробили давно, але вони все пробивають і пробивають нові "дни".
Позавчора путінського "папу" вбили на війні. Учора дєдушку Шойгу призначили з червоним прапором перемоги над рейхстагом. Щоправда незрозуміло з контексту, чи це "дєдушка" у сенсі батько батька, чи " дєдушка шойгу" це і є сам старенький Сергій Кожугетович.
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23.11.2022 07:15 Ответить
Та може самі себе так і переб'ють
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23.11.2022 07:17 Ответить
Це краще робити нам під нашим флагом щоб злякалися.
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23.11.2022 07:20 Ответить
Потім обменяли би Белгородську на шматки Донецької та Луганської області.
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23.11.2022 07:25 Ответить
а что по этому поводу может сказать величайший аналитик-предсказатель, сожитель гогиглы булданов? как ему видится ссынарий? или успех украинской армии возможен только тогда, когда руководитель военной разведки не имеет доступа к информации о планах и задумках командующего?
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23.11.2022 07:26 Ответить
Ага, шото Буданов давненько не ворожив на кавовій гущі і не вангував. Мабуть захворів
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23.11.2022 07:42 Ответить
Буданову зараз не до цього. Вони з Резніковим ще чекають, поки касапи вийдуть з правого берега Херсонщини:

11 Листопада 2022 01:39

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що росії знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести війська з Херсона.
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23.11.2022 08:30 Ответить
Нехай кацапи сидять тихо, а то бандери нападуть.
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23.11.2022 07:29 Ответить
Вот щас воронежцы все обосрались.
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23.11.2022 07:33 Ответить
Невже Ростовська народна республіка таки нападе на Бєлгородську Державу,і все це із-за язіка?Щасти вам обидвоїм в цій нелегкій справі!
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23.11.2022 07:47 Ответить
Под флагом ДНРы?
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23.11.2022 08:06 Ответить
А на болотах не задають собі питання, нахрена нам бєлгородська область? От щоб що? Що ми з нею робити будемо?
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23.11.2022 08:27 Ответить
Поміняємо на Рядового Єнота!
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23.11.2022 08:31 Ответить
Кремль створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором на Бєлгородську область, -невже лукашенка в агрєссари назначілі?
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23.11.2022 08:34 Ответить
Хочє об'явити повну мобілізацію, все як в Першу світову, війна закінчеться поразкою, та почнеть війна всередині РФ
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23.11.2022 08:44 Ответить
Дай бог накаркают... Они замалчивают, шо и вокруг мацквабада с членинградом роют окопы.
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23.11.2022 09:12 Ответить
 
 