ВСУ отразили атаки врага в районах 11 населенных пунктов на Луганщине и Донетчине, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области и 1 - в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 23 ноября по поводу российского вторжения.

Так, начались двести семьдесят третьи сутки российского широкомасштабного вторжения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей, совершил около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и городам и селам.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает проведение демонстрационных и провокационных действий. Совершил обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка Черниговской области и Нововасильевка, Кустино, Дружба, Вольная Слобода и Шалыгино Сумской области.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник удерживает группировку войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрел из минометов и ствольной артиллерии позиций наших войск. Обстрелял районы населенных пунктов Стрелечье, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области. Совершил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Старица. ДРГ обезврежена огнем наших подразделений. Враг отошел.

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На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону, совершают обстрелы из танков и артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Ямпольевка и Белогоровка.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Яковлевка, Клещеевка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское и Марьинка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Зафиксированы обстрелы позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Великая Новоселка, Времевка, Новополь на Донетчине и Зеленый Гай, Дорожнянка, Темировка, Полтавка, Красное и Орехов Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, улучшает фортификационное оборудование позиций, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области; Дудчаны, Качкаровка, Новотягинка, Токаровка, Понятовка, Антоновка и Днепровское Херсонской области и города Херсон.

Наблюдается дополнительное оборудование противником оборонительных рубежей вдоль участка автодороги Каховка – Мелитополь, Херсонской и Запорожской областях.

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В городе Севастополь на базе одного из учебных заведений продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов как российского, так и иранского производства. Срок подготовки указанных специалистов составляет до трех недель. В настоящее время готовится около 30 военнослужащих.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области в местной больнице не хватает койкомест для размещения раненых захватчиков. А в населенный пункт Великие Копани в течение предыдущих суток доставлены около 40 раненых оккупантов.

По уточненной информации, 21 ноября текущего года, в Запорожской области, подтверждено уничтожение вражеских зенитного ракетного комплекса С-300 и 5 единиц военной техники разного типа в районе населенного пункта Пологи, Кроме того, 40 военнослужащих получили ранения. Недалеко от Веселого Запорожской области был уничтожен блокпост оккупантов, 15 военнослужащих получили ранения разных степеней тяжести. В Мелитополе потери противника составляют до 30 человек ранеными.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления противника.