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Британия впервые передаст Украине три вертолета Sea King и 10 тыс. снарядов

гелікоптер,гвинтокрил,вертоліт

Британия передаст Украине три вертолета Sea King и 10 000 артиллерийских снарядов. Один из вертолетов уже прибыл в Украину.

Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил во время выступления в Осло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Он рассказал, что первый из трех вертолетов Sea King уже прибыл в Украину. В течение шести недель украинские экипажи прошли обучение в Британии по полетам и обслуживанию поисково-спасательных вертолетов.

Также Уоллес заявил, что Украина получит дополнительно 10 000 артиллерийских снарядов. Он отметил, что боекомплект поможет Вооруженным Силам Украины защитить недавно освободившуюся территорию.

Читайте: Уоллес об освобождении Херсона: Рано говорить о решительной победе, у Кремля еще достаточно пушечного мяса

Министр подчеркнул, что поддержка Британии Украины останется непоколебимой.

Великобритания (5028) помощь (7884) Уоллес Бен (185) вертолёт (1110)


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Топ комментарии
+16
"Морські королі" - хороша штука (для пошуку підводних човнів) Бо це єдиний вид військово-морських суден Росії , що відчуває себе у відносній безпеці у Чорному морі А кацапи рано чи пізно захочуть якесь паскудство учинить у "зерновому коридорі" У міжнародних водах чи територіальних румунських чи болгарських не наважаться, а от у наших територіальних - запросто Тому вертольоти з гідрофонами і глибинними бомбами не завадять
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23.11.2022 09:08 Ответить
+14
Бритам-черговий респект...
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23.11.2022 09:01 Ответить
+10
З миру по гвинтокрилу Україні защита. І досить гундосить,що мало і не те. Візьміть багато і те в оп.
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23.11.2022 09:27 Ответить
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Этого не достаточно
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23.11.2022 08:53 Ответить
а 400+ танков, 2700+ ббм, 500+ гаубиц и сау, 100+ РСЗО, 60+ самолетов и вертолетов, десяток батарей ПВО, десятки тысяч ПЗРК и ПТРК, миллион снарядов и десятки миллионов патронов и т.п. и .т.д это нормально или тоже брови хмуришь? )) Причём всё это совершенно НАХАЛЯВУ, т.е. даром )
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23.11.2022 09:27 Ответить
Це тільки затравка .
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23.11.2022 08:59 Ответить
Бритам-черговий респект...
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23.11.2022 09:01 Ответить
На ск1льки я памятаю,ти був чудинцев,1 кр1м респект 1 респектище я в1д тебе майже н1чого не бачив...
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27.11.2022 14:55 Ответить
Ні про що. Пошуково-рятувальними гвинтокрилами аійни не виграють. А 10 000 снарядів - це на скільки годин бою?
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23.11.2022 09:08 Ответить
"Морські королі" - хороша штука (для пошуку підводних човнів) Бо це єдиний вид військово-морських суден Росії , що відчуває себе у відносній безпеці у Чорному морі А кацапи рано чи пізно захочуть якесь паскудство учинить у "зерновому коридорі" У міжнародних водах чи територіальних румунських чи болгарських не наважаться, а от у наших територіальних - запросто Тому вертольоти з гідрофонами і глибинними бомбами не завадять
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23.11.2022 09:08 Ответить
Усі ті "паршивянки" дизельні, а Чорне море досить мале, щоб не піймати їх на дозаправці чи перезарядці акумуляторів.
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23.11.2022 09:18 Ответить
Їх просто зібють кацапскі літаки.
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23.11.2022 10:30 Ответить
Де саме? У наших територіальних водах?
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24.11.2022 03:03 Ответить
А по вашому вони не мають чим збити?
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24.11.2022 09:24 Ответить
Твої пропозиції?
- Кац предлагает сдаться!
Чому ж тоді кацапи до цих пір не позбивали всі наші вертольоти і літаки над лінією фронту? Над Зміїним? А ці три обов"язково збить повинні?!
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24.11.2022 09:33 Ответить
Відповіді на ваші запитання криються в ваших же запитаннях і вашому коменті - а що Кац пропонував здатися не знав.
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24.11.2022 21:31 Ответить
Никто никому ничего не должен...
Спасибо и за это...
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23.11.2022 09:22 Ответить
Никто никому ничего не должен... - всім хто вставляє цей вислів всюди де можна і неможна не критикуйте владу наприклад, щоб влада не робила вона нікому нічого не винна і аргументи на кшталт вона обіцяла щось вона повинна додержуватися законів не діють і на всі ваші "ниття" вона вам буде відповідати "Никто никому ничего не должен...".
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23.11.2022 10:23 Ответить
Не путайте... Украине Украинцы платили налоги.
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23.11.2022 10:42 Ответить
"Никто никому ничего не должен..." що вам не зрозуміло в цьому вислові, от якби потім писали або казали що є виключення чи щось подібне тоді ваш комент правильний а так "Никто никому ничего не должен...".
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23.11.2022 13:24 Ответить
Думаю, человек писал применимо к новости о помощи Великобритании. Да и всей зарубежной помощи.
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23.11.2022 14:04 Ответить
Вы ничего не попутали?) А нах нужна такая власть, которая ничего не должна?) Может она пойдет нах?) Какая взаимосвязь между МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ взаимоотношениями и взаимоотношениями власть-общество ВНУТРИ страны?)))
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23.11.2022 14:37 Ответить
"Никто никому ничего не должен..." - відповідь задовільняє?
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23.11.2022 17:31 Ответить
Когда будете бежать в Ростов за своим бубочкой, обязательно вспомните эти слова)
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23.11.2022 18:09 Ответить
Шановний чим швидше дзвоніть в швидку у вас кажись почалися галюцинації - а якщо без приколів спочатку прочитайте всю гілку коментів тоді ви зрозумієте про що я писав. А приписувати свої дії мені не треба.
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23.11.2022 18:18 Ответить
Я внимательно СРАЗУ прочитал))) И если вы не понимаете взаимосвязи между вашими словами и Ростовом, то и доктор не поможет))) Только гилляка)))
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23.11.2022 18:30 Ответить
"не критикуйте владу наприклад" - шановний пане ви що не знаєте значення слова "наприклад" тоді гугл вам в поміч.
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23.11.2022 18:42 Ответить
А кто вам доктор, что вы примеры неудачные приводите?))) Если вы не в курсе, то именно ваш бубочка и заявил, что он никому ничего не должен))) И с какого перепугу это власть нельзя критиковать?))) Если вы не в теме, то власть делает ТОЛЬКО то что РАЗРЕШЕНО законом, а народ НАОБОРОТ... Народ делает все что не запрещено законом))) В этом принципиальная разница) А вы этот весь свой бред, еще попытались привязать еще и к межгосударственным отношениям))) Там уж точно никто ничему не должен, если не подписаны договора о другом)
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23.11.2022 19:09 Ответить
А я вам лікар що ви не можете нормально прочитати текст? До речі а мені до Ростова збиратися чи відбій?
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23.11.2022 19:19 Ответить
Текст прочитан нормально))) А насчет Ростова вам самому решать, будете пытаться закрыть рот украинцам, а тем более отвечать, что власть ничего не должна избирателям, то в этот раз до Ростова добежать не все успеют)
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23.11.2022 19:25 Ответить
Текст прочитан нормально))) - точно нормально а то я не впевненний , Никто никому ничего не должен... - а тепер уважно перечитайте цей вислів скільки скільки буде потрібно щоб до вас дійшла його суть і тоді можливо ви зрозумієте що я хотів сказати.
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23.11.2022 19:39 Ответить
Наша песня хороша, начинай сначала))) Я вам все по полочкам уже разложил))) Если вы до сих пор ничего не поняли, то я вам уже не помогу) Могу только посоветовать, прочесть мной выше написанное несколько раз, может поможет) Если коротко, то власть своему народу всегда должна(работа у нее такая), независимо от того критикует ее народ или нет, а вот Британия Украине ничего не должна, покуда не подписаны соответствующие ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) А на данный момент ничего не подписано и все что дают, это добрая воля Британии) И вот за это нужно научится говорить спасибо... А не выделять два лярда на марафон, чтобы благодарить на нем бубочку)
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23.11.2022 20:16 Ответить
Мені ось цікаво - яким лядом ви приписали мене до зелених?Тільки через вислів Никто никому ничего не должен... ну тоді якщо я напишу veni vidi vici тоді по вашому я на 100% підтримую політику Цезаря так виходить?
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23.11.2022 20:32 Ответить
З миру по гвинтокрилу Україні защита. І досить гундосить,що мало і не те. Візьміть багато і те в оп.
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23.11.2022 09:27 Ответить
З миру по гвинтiку - рашу на парашу!
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23.11.2022 15:02 Ответить
Дуже дякуємо! Але це -піпеточні поставки ,як і з США та союзників. На одні сутки.Треба запускати виробництво снарядів та ракет в Україні на підземних заводах.Теж Солотвіно,або шахти Кривого Ріга.Ми - взмозі!
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23.11.2022 09:31 Ответить
Tut po chatam hodiat ruskie , i pod vidom ukraincev , vsio vremia zhaluetsa . Eta tozhe vaina , informaciina vaina !
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23.11.2022 09:51 Ответить
Sea King - нашого Сікорського. Sikorsky SH-3 Sea King - американський вертоліт-мисливець за субмаринами, спроектований і побудований Sikorsky Aircraft. Видатним у конструкції було те, що це став перший у світі вертоліт-амфібія і один з перших гвинтокрилих мисливців за субмаринами з турбовальними двигунами...
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23.11.2022 10:43 Ответить
 
 