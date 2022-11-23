Британия впервые передаст Украине три вертолета Sea King и 10 тыс. снарядов

Британия передаст Украине три вертолета Sea King и 10 000 артиллерийских снарядов. Один из вертолетов уже прибыл в Украину.

Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил во время выступления в Осло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Он рассказал, что первый из трех вертолетов Sea King уже прибыл в Украину. В течение шести недель украинские экипажи прошли обучение в Британии по полетам и обслуживанию поисково-спасательных вертолетов.

Также Уоллес заявил, что Украина получит дополнительно 10 000 артиллерийских снарядов. Он отметил, что боекомплект поможет Вооруженным Силам Украины защитить недавно освободившуюся территорию.

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Министр подчеркнул, что поддержка Британии Украины останется непоколебимой.