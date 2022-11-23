Британия впервые передаст Украине три вертолета Sea King и 10 тыс. снарядов
Британия передаст Украине три вертолета Sea King и 10 000 артиллерийских снарядов. Один из вертолетов уже прибыл в Украину.
Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил во время выступления в Осло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Он рассказал, что первый из трех вертолетов Sea King уже прибыл в Украину. В течение шести недель украинские экипажи прошли обучение в Британии по полетам и обслуживанию поисково-спасательных вертолетов.
Также Уоллес заявил, что Украина получит дополнительно 10 000 артиллерийских снарядов. Он отметил, что боекомплект поможет Вооруженным Силам Украины защитить недавно освободившуюся территорию.
Министр подчеркнул, что поддержка Британии Украины останется непоколебимой.
Топ комментарии
+16 Яр Холодний
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+14 Александр Чуднивец #474549
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+10 Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий23.11.2022 09:27 Ответить Ссылка
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- Кац предлагает сдаться!
Чому ж тоді кацапи до цих пір не позбивали всі наші вертольоти і літаки над лінією фронту? Над Зміїним? А ці три обов"язково збить повинні?!
Спасибо и за это...