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Байден получил "все варианты", чтобы не дать Ирану иметь ядерное оружие, - Белый дом

байден

США не изменили позиции по поводу того, что не позволят Ирану получить ядерное оружие, а президенту Джо Байдену предоставили "все варианты" действий.

Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет..

По его словам, США "с глубокой обеспокоенностью" наблюдают за прогрессом Ирана в ядерной сфере после сообщений Тегерана о том, что страна начала обогащать уран до еще более высоких уровней.

Он отметил, что Вашингтон наблюдает не только за ядерной программой Ирана, но и за его постоянным усовершенствованием баллистических ракет.

Кирби подтвердил обещание Байдена о том, что Ирану никогда не дадут получить ядерное оружие, и подчеркнул, что американский лидер получил "все варианты" возможных действий США.

Читайте: В каждом регионе, где была Россия, совершались систематические военные преступления, - Госдепартамент США

Напомним, в 2015 году Иран и пять постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, США, Китай, Франция, Россия) плюс Германия подписали соглашение, которое ставит под контроль ядерную деятельность Тегерана в обмен на отмену санкций. Однако США по инициативе Дональда Трампа, называвшего соглашение "плохим", вышли из соглашения в 2018 году, что создало для Ирана повод отказаться от него в целом. В 2019 году Иран заявил, что официально начал выход из ядерного соглашения.

Байден Джо (2795) Иран (1832) США (27195) ядерное оружие (1357) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+10
Три основные помойки в мире: Иран, Параша и КНДР. Первые 2 должны быть уничтожены полностью, а КНДР надо просто перестать подкармливать. Остальное они сами сделают.
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23.11.2022 08:56 Ответить
+10
Обама. Ще в 2008 році. Він взагалі з 2007 року мріяв на теренах України чергову Ліберію утворити .І вси роки президенства накачував РФ грошима,Чіпами,доллярами. Він завжди знущався з України. Крим та ОРДЛО за його каденціїї віддали без пострілів.Перезагрузка відношеннь з РФ -його ідея.Європа шла в його фарватері.Томи битись треба за кожен кв см України не озираючись на ,,радників"Все буде Україна! Від Мілового до Севастополя!Вплив Обами доси дуже і дуже відчутний на політику США.
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23.11.2022 09:26 Ответить
+8
Этот голубь мира ещё долго миру аукаться будет...
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23.11.2022 09:37 Ответить
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Знову якусь дурість утнуть
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23.11.2022 08:55 Ответить
Три основные помойки в мире: Иран, Параша и КНДР. Первые 2 должны быть уничтожены полностью, а КНДР надо просто перестать подкармливать. Остальное они сами сделают.
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23.11.2022 08:56 Ответить
а как же КНР, уже друг ?
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23.11.2022 10:05 Ответить
Вы предлагаете КНР тоже уничтожить, чтобы 2 раза не вставать?
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28.11.2022 10:46 Ответить
и Индию с Бразилией и Венесуэлой за одним.
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29.11.2022 15:11 Ответить
Многовато будет. Хватит для начала 3-х явных вонючих помоек.
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30.11.2022 11:53 Ответить
Як варіант причесати іх ракетами .
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23.11.2022 08:57 Ответить
Да нет прямая интервенция вторжение в Иран после точечных подавления центров принятия решений складов баз ракетных средств ПВО морских баз инфраструктуры аэродромов мостов энергетики интернета предприятий вооружений был Ирак был Афганистан так..что сегодня самое оно для вторжения внутри страны 60% не поддерживает Аято-ллы Хомейни
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23.11.2022 09:45 Ответить
Да, знаки припинания - большая сила. Без них любая мысль превращается в бессмыслицу.
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23.11.2022 09:57 Ответить
дА РОССИЯ УЖЕ ПЕРЕДАЛА ИРАНУ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ В ОБМЕН НА ИРАНСКИЕ ДРОНЫ.
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23.11.2022 08:59 Ответить
Щось Джо довго спав
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23.11.2022 09:04 Ответить
А була ж нормальна країна до 1979 року.

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23.11.2022 09:09 Ответить
А начал всё Трамп. Тварь.
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23.11.2022 09:14 Ответить
Обама. Ще в 2008 році. Він взагалі з 2007 року мріяв на теренах України чергову Ліберію утворити .І вси роки президенства накачував РФ грошима,Чіпами,доллярами. Він завжди знущався з України. Крим та ОРДЛО за його каденціїї віддали без пострілів.Перезагрузка відношеннь з РФ -його ідея.Європа шла в його фарватері.Томи битись треба за кожен кв см України не озираючись на ,,радників"Все буде Україна! Від Мілового до Севастополя!Вплив Обами доси дуже і дуже відчутний на політику США.
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23.11.2022 09:26 Ответить
Этот голубь мира ещё долго миру аукаться будет...
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23.11.2022 09:37 Ответить
Трамп - персонаж весьма неоднозначный, но эта "ядерная" сделка изначально была филькиной грамотой. Такой конченый, людоедский режим, как иранский, использовал бы снятие санкций, как возможность получить доступ к западным технологиям, что со временем вылилось бы в новые угрозы цивилизованному миру. Да и на саму разработку Ираном ЯО соглашение влияло незначительно.
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23.11.2022 09:29 Ответить
відправте іран у 13 століття.. як і парашку
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23.11.2022 09:18 Ответить
Вони й так зараз у 15 столітті живуть, - там нині йде 1444 рік Гіджри.
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23.11.2022 09:27 Ответить
Это будет катастрофа, если фанатики , получат ЯО
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23.11.2022 09:18 Ответить
Ви вже отримали,і що?
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23.11.2022 09:20 Ответить
Приклад України,говорить про те,що відмовлятись від яз,це дурість яка призводить до трагічних наслідків.
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23.11.2022 09:19 Ответить


А була ж нормальна країна до 1979 року. Я так думаю ,там торчат уши кремля , Иран в41 по 49- Й был оккупирован Совком
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23.11.2022 09:21 Ответить
Сталін вивів армію з Ірану в 1946, - після нагадування Трумена, що у Америки є ядерна зброя, а у совка нема. Цього виявилось досить.
Про вуха кремля, - навряд. Хомейні прилетів до революційного Тегерана з Парижу. Він чомусь жив на Заході, хоча й ненавидів цей самий Захід.
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23.11.2022 09:33 Ответить
Набирався злості .
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23.11.2022 09:37 Ответить
Як Лєнін у Швейцарії.
Пригадую, як мене розсмішили рядки з листа Крупської до подруги у росії. Там йшлося про те, що вони з Володєю дуже кепсько живуть у Швейцарії, - бо у них нема грошей на власну кухарку, а тому харчуватися доводиться по ресторанах.
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23.11.2022 09:45 Ответить
Ну да -- і чаиові собі можуть позволити маленькі .
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23.11.2022 09:50 Ответить


Ви вже отримали,і що. А ВЫ не видите разницу между Израилем и Ираном
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23.11.2022 09:25 Ответить
Бачу,але ви також фанатики які полюють на міжнародні договори та резолюції ООН.
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23.11.2022 09:36 Ответить
плюють
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23.11.2022 10:12 Ответить
Байден отмечает победу на выборах в Конгресс США.. болваны Трампа профукали выборы..,плешь мавзолейная в ауте...🤣🦍🦍🦍🐔🐔Курицы РабZeи Симоньян и ********* тоже🤣
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23.11.2022 09:26 Ответить
Варіант там лише один: рознести ракетами всі відомі та імовірні місця розробки та виробництва ракет/БПЛА та їх компонентів. А ще дати протестуючім зброю - далі вони самі все зроблять.
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23.11.2022 09:29 Ответить
Рейгана с Тэтчер на вас на всех нету. Punctum
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23.11.2022 09:32 Ответить
Наверное взял чесное слово у Ирана что они не будут делать бомбу?
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23.11.2022 09:32 Ответить
Моссад 💪это вам не сраное ФСБ Мавзолейного Окурка...🦍
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23.11.2022 09:34 Ответить
А чому ж коли Ізраїль створював ядерну зброю, то не було такого "занепокоєння"? А якби цього не сталось, то і Ірану ЯЗ не була б потрібна.
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23.11.2022 13:12 Ответить
 
 