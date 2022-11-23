Байден получил "все варианты", чтобы не дать Ирану иметь ядерное оружие, - Белый дом

США не изменили позиции по поводу того, что не позволят Ирану получить ядерное оружие, а президенту Джо Байдену предоставили "все варианты" действий.

Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет..

По его словам, США "с глубокой обеспокоенностью" наблюдают за прогрессом Ирана в ядерной сфере после сообщений Тегерана о том, что страна начала обогащать уран до еще более высоких уровней.

Он отметил, что Вашингтон наблюдает не только за ядерной программой Ирана, но и за его постоянным усовершенствованием баллистических ракет.

Кирби подтвердил обещание Байдена о том, что Ирану никогда не дадут получить ядерное оружие, и подчеркнул, что американский лидер получил "все варианты" возможных действий США.

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Напомним, в 2015 году Иран и пять постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, США, Китай, Франция, Россия) плюс Германия подписали соглашение, которое ставит под контроль ядерную деятельность Тегерана в обмен на отмену санкций. Однако США по инициативе Дональда Трампа, называвшего соглашение "плохим", вышли из соглашения в 2018 году, что создало для Ирана повод отказаться от него в целом. В 2019 году Иран заявил, что официально начал выход из ядерного соглашения.