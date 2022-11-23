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Новости Война
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Враг обстреливает прифронтовые районы Харьковщины, ДРГ противника пыталась проникнуть в район Старицы, - Синегубов

вовчанськ

В течение суток оккупанты обстреливали прифронтовые районы Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, накануне в Купянске в результате обстрела был поврежден частный дом. Без пострадавших.

"После 15 часов в Волчанске обстрелами уничтожили несколько домов, хозяйственные постройки, также без раненых. Остается высокой минная опасность. Саперы обезвредили за сутки 299 мин", - пишет Синегубов.

"Наши ВСУ держат позиции, несмотря на постоянные обстрелы россиян из минометов и ствольной артиллерии. Россияне пытались проникнуть диверсионно-разведывательной группой в районе Старицы. ДРГ обезвредили", - добавляет глава региона.

Смотрите: Рашисты обстреляли Чугуев и Волчанск на Харьковщине: Ранены 2 человека, из-за подрыва на мине погиб мужчина. ФОТО

обстрел (27972) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560) Купянск (687)


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що таке "дрг знешкодили"? сподіваюсь їх знищили, а не відібрали зброю та не відігнали на безпечну відстань... у повній відповідності до Женевської конвенції...
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23.11.2022 09:20 Ответить
 
 