Враг обстреливает прифронтовые районы Харьковщины, ДРГ противника пыталась проникнуть в район Старицы, - Синегубов

В течение суток оккупанты обстреливали прифронтовые районы Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, накануне в Купянске в результате обстрела был поврежден частный дом. Без пострадавших.

"После 15 часов в Волчанске обстрелами уничтожили несколько домов, хозяйственные постройки, также без раненых. Остается высокой минная опасность. Саперы обезвредили за сутки 299 мин", - пишет Синегубов.

"Наши ВСУ держат позиции, несмотря на постоянные обстрелы россиян из минометов и ствольной артиллерии. Россияне пытались проникнуть диверсионно-разведывательной группой в районе Старицы. ДРГ обезвредили", - добавляет глава региона.

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