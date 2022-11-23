Враг обстреливает прифронтовые районы Харьковщины, ДРГ противника пыталась проникнуть в район Старицы, - Синегубов
В течение суток оккупанты обстреливали прифронтовые районы Харьковщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, накануне в Купянске в результате обстрела был поврежден частный дом. Без пострадавших.
"После 15 часов в Волчанске обстрелами уничтожили несколько домов, хозяйственные постройки, также без раненых. Остается высокой минная опасность. Саперы обезвредили за сутки 299 мин", - пишет Синегубов.
"Наши ВСУ держат позиции, несмотря на постоянные обстрелы россиян из минометов и ствольной артиллерии. Россияне пытались проникнуть диверсионно-разведывательной группой в районе Старицы. ДРГ обезвредили", - добавляет глава региона.
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Hanka Panyanka
показать весь комментарий23.11.2022 09:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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