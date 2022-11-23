438 детей погибли и более 841 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине
По состоянию на утро 23 ноября 2022 года более 1279 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 438 детей погибли и более 841 получили ранения.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 424, Харьковской - 266, Киевской - 117, Николаевской - 77, Запорожской - 76, Черниговской - 68, Херсонской - 67, Луганской - 64, Днепропетровской - 32", - говорится в сообщении.
Так, 23 ноября в результате обстрела войсками РФ родильного отделения Вольнянской больницы Запорожской области погиб младенец.
22 ноября в результате обстрела врагом г. Херсон получили ранения двое мальчиков в возрасте 10 и 13 лет.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.
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