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438 детей погибли и более 841 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

діти

По состоянию на утро 23 ноября 2022 года более 1279 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 438 детей погибли и более 841 получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 424, Харьковской - 266, Киевской - 117, Николаевской - 77, Запорожской - 76, Черниговской - 68, Херсонской - 67, Луганской - 64, Днепропетровской - 32", - говорится в сообщении.

Так, 23 ноября в результате обстрела войсками РФ родильного отделения Вольнянской больницы Запорожской области погиб младенец.

22 ноября в результате обстрела врагом г. Херсон получили ранения двое мальчиков в возрасте 10 и 13 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.

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дети (6581) Офис Генпрокурора (2501)


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23.11.2022 11:37 Ответить
 
 