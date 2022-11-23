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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 85 410 человек, 2 897 танков, 1 887 артсистем, 5 832 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 23 ноября потери личного состава противника составляют около 85 410 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечают, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около/ about 85410 (+410) человек ликвидировано,

танков - 2897 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 5832 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1887 (+5) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+0),

крылатые ракеты - 480 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4396 (+3) ед,

специальная техника - 161 (+0).

Читайте: ВСУ отразили атаки врага в районах 11 населенных пунктов на Луганщине и Донетчине, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 85 410 человек, 2 897 танков, 1 887 артсистем, 5 832 бронированные машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19738) Генштаб ВС (6503) уничтожение (7295) техника (1753) потери (4440)


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А куди вносять "уточнені дані":

За уточненою інформацією, 21 листопада поточного року, у Запорізькій області, підтверджено знищення ворожих зенітного ракетного комплексу С-300 та 5 одиниць військової техніки різного типу в районі населеного пункту Пологи. Про це повідомляють в Генштабі.

Цього С-300 (засоби ППО) нема ані у зведенні за 21 лист., ані за 22 лист.
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23.11.2022 09:48 Ответить
Артилерійські системи чи С300 до них не відповідає
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23.11.2022 09:53 Ответить
це засоби ППО
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23.11.2022 10:05 Ответить
Шукайте в автомобілях - С-300 це не Тор чи Оса чи навіть Бук де весь комплекс це одна машина.
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23.11.2022 10:41 Ответить
С-300 це ЗРС (зенітно-ракетна система), на відміну від ЗРК (зенітно-ракетного комплексу) має в складі десятки одиниць техніки. Тому було би не правильно знищивши пару-трійку машин казати про знищення всього комплексу С-300.
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23.11.2022 10:59 Ответить
Ви зробили мою роботу - хотів сам подібне написати, ви написали правильно але дещо забули додати що і в складі ЗРК можуть бути додаткові машини ( транспортно-заряджальні, командні, додаткові РЛС).
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23.11.2022 18:37 Ответить
Так розумію, наші поки не підтвердять, у статистику не заносять. Наприклад, досі немає інформації по підбитим у Севастополі кораблям.
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23.11.2022 11:42 Ответить
Тому потрібно правильно вказувати - наприклад, знищено пускову установку С-300.
Якщо комплекс - то це й радари, транспортно-заряджаючі, електрогенератори, битовки...
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25.11.2022 02:59 Ответить
вже одиннадцята, а нового зведення з Генштабу за 23-тє ще нема... Зрозуміло, що https://t.me/operativnoZSU/58407 затримав таке зведення Генштаб - і все ж таки...
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24.11.2022 11:00 Ответить
 
 