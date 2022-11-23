Общие боевые потери РФ с начала войны – около 85 410 человек, 2 897 танков, 1 887 артсистем, 5 832 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 23 ноября потери личного состава противника составляют около 85 410 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечают, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.11 ориентировочно составляют:
личного состава - около/ about 85410 (+410) человек ликвидировано,
танков - 2897 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 5832 (+5) ед,
артиллерийских систем - 1887 (+5) ед,
РСЗО - 395 (+0) ед,
средства ПВО - 209 (+0) ед,
самолетов - 278 (+0) ед,
вертолетов - 261 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+0),
крылатые ракеты - 480 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4396 (+3) ед,
специальная техника - 161 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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