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Новости Война
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Оккупанты открыли огонь по колонне гражданских авто в Запорожской области, - ГСЧС

авто,машина

Вчера на "Дороге жизни" в с. Каменское Запорожской области оккупанты открыли огонь по колонне гражданских авто, которые спасатели отбуксовывали с грунтовой дороги, чтобы они продолжали движение в областной центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, люди, спасаясь от войны, направлялись в Запорожье, а из-за непогоды оказались заложниками на размытой дороге.

"Спасатели, понимая всю опасность как для личного состава, так и для гражданских, оперативно организовали эвакуацию пассажиров и водителей в ближайшие укрытия, тем самым спасая людей от последствий непрекращающихся обстрелов. Спасательная операция продолжалась 3 часа. К счастью, ни один человек не пострадал. После окончания обстрелов все автомобили продолжили движение к пункту назначения. Самому младшему украинцу, которого спасли сотрудники ГСЧС, всего два месяца", - говорится в сообщении.

Всего силами подразделения ГСЧС вчера на "Дороге жизни" удалось отбуксировать 14 автотранспортных средств и спасти 49 граждан, из которых 11 – несовершеннолетние дети.

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авто (4220) армия РФ (19738) обстрел (27972) Запорожская область (3215) ГСЧС (5032)


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этот критинизм и весной и и осенью. а нельзя было летом высыпать туда несколько машин мусора и щебенки..плиты не нужные и разравнять шоб грязи такой не было..
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23.11.2022 11:13 Ответить
Там щось схоже на залив, постійно підтоплюється. Також, Ви вважаєте, що аквафреші дозволили б це зробити. Влітку там машини проїзжали на максимальній швидкості, зупинятися нікому не можна було.
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23.11.2022 11:37 Ответить
нефиг ездить туда-села и гуляйполе орехов вольнянск и так далее летом принудитльно не эвакуировали не закрыли вот имеем..там остаться должны коммунаольщики итозачем ..полиция нацгвардия и военные оно должно быть опечатано пока не устаканится..так же с никополем и марганцем..
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23.11.2022 12:28 Ответить
Так ідіть у комунальники і положіть плити. Або краще асфальт. Ви по тій дорозі їздили? Влітку там пил летів вище криші. Навкруги камиш.
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23.11.2022 13:19 Ответить
то не мои проблемы а старуха и вора носатого куртева в дорогом шмотье..а и губастой шлюхи златы ..или она в австрии..ну ладно
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23.11.2022 13:21 Ответить
Это не так сработало
"Русский мир" поставил блокпост и определил дорогу, а кто по ней не ездит и не стоит на посту 10-30 часов, в того стреляют, сначала,
потом заминируют объезд
Русский мир накрывает, запорожцам нужно привыкать
Там многие за "Русский мир"
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23.11.2022 11:52 Ответить
 
 