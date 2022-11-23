Оккупанты открыли огонь по колонне гражданских авто в Запорожской области, - ГСЧС

Вчера на "Дороге жизни" в с. Каменское Запорожской области оккупанты открыли огонь по колонне гражданских авто, которые спасатели отбуксовывали с грунтовой дороги, чтобы они продолжали движение в областной центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, люди, спасаясь от войны, направлялись в Запорожье, а из-за непогоды оказались заложниками на размытой дороге.

"Спасатели, понимая всю опасность как для личного состава, так и для гражданских, оперативно организовали эвакуацию пассажиров и водителей в ближайшие укрытия, тем самым спасая людей от последствий непрекращающихся обстрелов. Спасательная операция продолжалась 3 часа. К счастью, ни один человек не пострадал. После окончания обстрелов все автомобили продолжили движение к пункту назначения. Самому младшему украинцу, которого спасли сотрудники ГСЧС, всего два месяца", - говорится в сообщении.

Всего силами подразделения ГСЧС вчера на "Дороге жизни" удалось отбуксировать 14 автотранспортных средств и спасти 49 граждан, из которых 11 – несовершеннолетние дети.

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