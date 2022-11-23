Киев может ожидать тяжелая зима. При худшем сценарии придется эвакуировать часть жителей, - Кличко

Киевлян может ожидать "худшая зима со времен Второй мировой войны". Если ситуация сложится по самому худшему сценарию - возможна эвакуация части жителей города.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью BILD, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, жителям столицы следует приготовиться к "худшему сценарию" тотального отключения электроэнергии при низких температурах.

Впрочем, он заверил, власти делают все, чтобы худшего сценария не произошло.

"Надо также готовиться к худшему сценарию. Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы это зашло так далеко!" – заявил Кличко.

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