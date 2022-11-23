Киев может ожидать тяжелая зима. При худшем сценарии придется эвакуировать часть жителей, - Кличко
Киевлян может ожидать "худшая зима со времен Второй мировой войны". Если ситуация сложится по самому худшему сценарию - возможна эвакуация части жителей города.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью BILD, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, жителям столицы следует приготовиться к "худшему сценарию" тотального отключения электроэнергии при низких температурах.
Впрочем, он заверил, власти делают все, чтобы худшего сценария не произошло.
"Надо также готовиться к худшему сценарию. Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы это зашло так далеко!" – заявил Кличко.
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+29 izzabaru
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+17 Claudia Smith
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+15 Yakov Yakov
показать весь комментарий23.11.2022 11:32 Ответить Ссылка
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всі розуміємо що москалі луплять по енергоструктурі, що все не закриєш хоч ти трісни. причому карти енергообєктів у них є, "дякуємо" сересер і ригам.
але є мобільні станції, є різні варіанти на те щоб заживити мікрорайон. потрібно 2 речі - воля, і гроші)
Реально - жити в циганський таборах, де по сотні людей в одному наметі.
Которую мы вроде как не экспортируем ибо не хватает.
Так почему тогда свет пропадал и в Молдове? У них-то откуда дефицит возник?
И да. У Виталика были, есть и будут - и отопление и свет и вода. Всегда.
Из Кличко такой же мэр как из Косаковского боксер. В мэры он попал по результатам Майдана и близкому знакомству со Столаром.
Коли не буде світла, всі на шашлики до нього в бункер
Д. Малаков. Оті два роки... У Києві при німцях (Аудіокнига)
https://www.youtube.com/watch?v=Z-qG_3aZM1I&t=6s&ab_channel=%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.UA
І ще комент сьогодні сподобався
"Відкрийте кордони!
Народ добровільно і дуже швидко евакуюється. І державі це нічого не буде коштувати. І абонентів поменшає".
Як там вождь вчора сказав, що іноземні гроші стримують соціальний вибух. А ще 60т погранців на західному кордоні кого стримують? Сподіваюсь, йому видніше, як і за шашлики.
НАБУ официально открыло уголовное производство против Кличко, по заявлению журналиста Сидоренко (ДОКУМЕНТ)
Об этом свидетельствуют данные из ЕРДР.
https://youtu.be/KDffP3ubhy4
Мэр Киева Виталий Кличко и его ближайшее окружение (первый заместитель КГГА Валентин Мондриевский, экс-глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников и первый заместитель главы бюджетной комиссии Олесь Маляревич) обвиняются в подделке официальных документов, которые привели к растрате бюджетных денег в особо крупных размерах.
Напомним, журналист Влад Сидоренко https://t.me/svobodnyi_official/756 опубликовал схему разворовывания 10 млн евро из кредита Европейского Банка Реконструкции и Развития мэром Киева Виталием Кличко и членами его ОПГ.
Позже, Виталий Кличко https://t.me/svobodnyi_official/792 согласовал повышение для члена своей ОПГ - Олеся Маляревича, назначив его руководителем в один из районов Киева.
снабжать желающих спальными мешками, солнечными пауэр банками,
сухим топливом, и другими средствами выживания - "эвакуация"....
КУДА ? В поля? В бараки?