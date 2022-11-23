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Новости Война
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Киев может ожидать тяжелая зима. При худшем сценарии придется эвакуировать часть жителей, - Кличко

київ

Киевлян может ожидать "худшая зима со времен Второй мировой войны". Если ситуация сложится по самому худшему сценарию - возможна эвакуация части жителей города.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью BILD, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, жителям столицы следует приготовиться к "худшему сценарию" тотального отключения электроэнергии при низких температурах.

Впрочем, он заверил, власти делают все, чтобы худшего сценария не произошло.

"Надо также готовиться к худшему сценарию. Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы это зашло так далеко!" – заявил Кличко.

Также читайте: Ситуация в энергосистеме стабилизировалась, отключения необходимы для поддержания баланса, - Кудрицкий

Киев (25710) Кличко Виталий (4654) эвакуация (2106) Тарифы на электроэнергию (2177)


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Топ комментарии
+29
Евакуація відбудеться у Конча-Заспу.
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23.11.2022 11:32 Ответить
+17
та ми ще не забули, як він пораненого Журавля взяв під свій особистий контроль.
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23.11.2022 11:37 Ответить
+15
чомусь всі мери хочуть кудись евакуювати жителів міст. може краще евакуювати безтолкових мерів нхй і назавжди.
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23.11.2022 11:32 Ответить
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Евакуація відбудеться у Конча-Заспу.
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23.11.2022 11:32 Ответить
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23.11.2022 11:43 Ответить
другого сценарію і не бачу. Там все генераторами забезпечено давно за державний кошт
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23.11.2022 11:52 Ответить
знову за рибу гроші.
всі розуміємо що москалі луплять по енергоструктурі, що все не закриєш хоч ти трісни. причому карти енергообєктів у них є, "дякуємо" сересер і ригам.
але є мобільні станції, є різні варіанти на те щоб заживити мікрорайон. потрібно 2 речі - воля, і гроші)
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23.11.2022 11:32 Ответить
Ще потр ібен асфальт, чтоб душевно всьо, по домашнему
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23.11.2022 15:00 Ответить
И куда именно? К Кличко в Германию или к Скумбрие в Италию? А может в землю обетованную?
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23.11.2022 11:32 Ответить
Ще в Лівадії є хатинка з гарним краєвидом.
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23.11.2022 11:44 Ответить
там вже зайнято, медведчучело переїхало
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23.11.2022 11:44 Ответить
ніззя!, там мама Ріма і папа.
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23.11.2022 12:32 Ответить
І не мрієте - кордони закриті.
Реально - жити в циганський таборах, де по сотні людей в одному наметі.
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23.11.2022 11:45 Ответить
чомусь всі мери хочуть кудись евакуювати жителів міст. може краще евакуювати безтолкових мерів нхй і назавжди.
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23.11.2022 11:32 Ответить
ну реально к витальке за время войны притензий мало,единственое где реально кмда дало маху это остановка комун.транспорта во время вт.
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23.11.2022 11:35 Ответить
Да и с остановкой транспорта тоже спорный вопрос. Сначала тоже не понимал, зачем это сделали. Потом дошло. Попадание ракеты в автобус - это сразу 50+ трупов, о поезде метро даже думать не хочется. И виновным в этом случае назначат того же Виталю. А оно ему надо?
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23.11.2022 11:49 Ответить
На предмет претензий к Витальке. Вот 15 ноября нам лупили по энергетике в очередной раз.
Которую мы вроде как не экспортируем ибо не хватает.
Так почему тогда свет пропадал и в Молдове? У них-то откуда дефицит возник?
И да. У Виталика были, есть и будут - и отопление и свет и вода. Всегда.
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23.11.2022 12:27 Ответить
Это повезло, что рашисты в реальности оказались хер-ми вояками с ярко выраженными качествами леммингов, иначе претензий к боксёру было бы масса. То, что Киев ещё пригоден для жизни это не его вообщем то заслуга, а ПВО. К тому же как мы все видим, правительственные кварталы и здания не обстреливаются от слова "вообще". Значит есть некий список согласованных целей. По этой же причине не лупят по мосту с метро, киевской дамбе, Майдану и т.д.
Из Кличко такой же мэр как из Косаковского боксер. В мэры он попал по результатам Майдана и близкому знакомству со Столаром.
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23.11.2022 14:45 Ответить
Але не хвилюйтеся. Все взяв під особистий контроль сам Зеленский. Готуються місця для евакуації. Чи не взяв під контроль? А какая разніца?
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23.11.2022 11:33 Ответить
та ми ще не забули, як він пораненого Журавля взяв під свій особистий контроль.
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23.11.2022 11:37 Ответить
"Але не хвилюйтеся. Все взяв під особистий контроль сам Зеленский."
Коли не буде світла, всі на шашлики до нього в бункер
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23.11.2022 19:45 Ответить
яннр - куди евакуювати? де, в принципі, є гарантовані умови для проживання мільйонів?
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23.11.2022 11:36 Ответить
"Педаліку" інколи краще промовчати, а пресі його не цитувати. З іншого боку, без гумору нам зараз ніяк
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23.11.2022 11:38 Ответить
100%, голова два вуха.
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23.11.2022 14:31 Ответить
Як заїпало це каркання....
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23.11.2022 11:40 Ответить
От що буває,коли сантехнік починає працювати електриком,добирались телепні.
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23.11.2022 11:41 Ответить
..в принципі, кожен притомний і більш-менш здоровий, давно вже, має готуватися до найгіршого сценарію і мати план B C E.. нашім Героям "в окопах" набагато важче і небезпечніше.. і "не чекати з відкритим клювом поки тобі згори щось вкинуть", бо усі вже чули "про шашлики(Вошьдь), історії вигадані від початку і до кінця(дермак), виїхати з Києва бо на Київщині безпечніше (Смаглюк)...."
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23.11.2022 11:41 Ответить
Наш народ впертий. Кажуть,що може бути найгірший сценарій,ні,потрібно гнів відпускати на мера. До чого він зараз? Правильно робить,що попереджає. Найкраще - це розселятись по селах тимчасово. Думати трохи на перед. В нас в громаді зараз бігають,волають,що робити. Робити потрібно було ще вчора. Будувати пічку,купляти акумулятори або збирати дітей і за кордон. Хтось підлаштовується і шукає варіанти,хтось на авось,а хтось (слава Богу одиниці) кричить,що час здатись.
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23.11.2022 11:43 Ответить
Кияни і самі можуть виїхати і не треба ніякої евакуації бо місто не є в оточені ворога. Тільки не всі хочуть виїхати бо є робота і не всі мають куди виїхати. А те що відремонтують в Києві енергетичну інфрастуктуру це не дає жодної гарантії того що Київ легко переживе зиму і не замерзне бо ще багато разів рашисти можуть обстрілювати Київ впродовж зими.
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23.11.2022 11:43 Ответить
Скажіть агрохімії нехай через свою фірму-прокладку проекспортує електрику з бєларусії.
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23.11.2022 11:44 Ответить
Знову суки нагнітаете,потім через пару днів казати ви не правильно нас зрозуміли
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23.11.2022 11:50 Ответить
Интересно, а куда теперь бежать из Сум? Или уже сразу бабулю свою на Польшу отправлять?
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23.11.2022 12:15 Ответить
В КМДА білі Віталіка постійно чергує карета з санітарами
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23.11.2022 11:53 Ответить
документальний досвід виживання у ІІ СВ -
Д. Малаков. Оті два роки... У Києві при німцях (Аудіокнига)
https://www.youtube.com/watch?v=Z-qG_3aZM1I&t=6s&ab_channel=%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.UA
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23.11.2022 11:58 Ответить
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23.11.2022 12:35 Ответить
А я вірю Вітальке. Щось він такі знає, що ми не знаємо, бо вже вдруге іноземному виданню це каже. І вигляд його негарний - осунувся, посивів, блідий, цьому підтвердження.
І ще комент сьогодні сподобався
"Відкрийте кордони!
Народ добровільно і дуже швидко евакуюється. І державі це нічого не буде коштувати. І абонентів поменшає".
Як там вождь вчора сказав, що іноземні гроші стримують соціальний вибух. А ще 60т погранців на західному кордоні кого стримують? Сподіваюсь, йому видніше, як і за шашлики.
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23.11.2022 12:03 Ответить
делишек натворил он немеренно. Перед войной ему эвакуация похрен была
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23.11.2022 12:47 Ответить
Саме так. На зборах рай.рад в Києві того тижня повідомили, що зупиниться все: каналізація, водопостачання, тепло. Якщо продовжаться обстріли. Ситуація критична, насправді. Просто маю там знайомих. Якщо вціліє енергосистема, то все буде, як зараз. Тому Віталька правильно робить, що попереджає людей. Я з Вами зараз згодна щодо відкриття кордонів. Якийсь потрібен механізм, щоб працюючих повипускати. Бо економіка зупиниться.
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23.11.2022 14:12 Ответить
Да когда же наконец этот интилихтуальный засранец угомонится!!!!!
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23.11.2022 12:19 Ответить
Вже давно пора "евакуювати" самого кличка та його спільників

НАБУ официально открыло уголовное производство против Кличко, по заявлению журналиста Сидоренко (ДОКУМЕНТ)
Об этом свидетельствуют данные из ЕРДР.
https://youtu.be/KDffP3ubhy4

Мэр Киева Виталий Кличко и его ближайшее окружение (первый заместитель КГГА Валентин Мондриевский, экс-глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников и первый заместитель главы бюджетной комиссии Олесь Маляревич) обвиняются в подделке официальных документов, которые привели к растрате бюджетных денег в особо крупных размерах.
Напомним, журналист Влад Сидоренко https://t.me/svobodnyi_official/756 опубликовал схему разворовывания 10 млн евро из кредита Европейского Банка Реконструкции и Развития мэром Киева Виталием Кличко и членами его ОПГ.
Позже, Виталий Кличко https://t.me/svobodnyi_official/792 согласовал повышение для члена своей ОПГ - Олеся Маляревича, назначив его руководителем в один из районов Киева.
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23.11.2022 12:28 Ответить
Сірожа Лещенко, це ти?
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23.11.2022 12:36 Ответить
та хватит нагнетать той зимы три месяца снега почти нет да и то..
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23.11.2022 12:30 Ответить
шмыгаль неделю назад эвакуировал. Теперь этот выскочил. Скажи лучше кличко, что восстановили? Как там дела на тебя в дбр двигаются? За что так сказать держат?
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23.11.2022 12:39 Ответить
Ще й Кличко **#нувся! Такі плани, якщо й розробляються, то мовчки без зайвого нагнітання!
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23.11.2022 13:26 Ответить
Вместо того, чтобы через коммунальные центры со скидкой
снабжать желающих спальными мешками, солнечными пауэр банками,
сухим топливом, и другими средствами выживания - "эвакуация"....
КУДА ? В поля? В бараки?
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23.11.2022 13:43 Ответить
у 86му нікого не евакуювали....
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23.11.2022 14:30 Ответить
Соромлюсь спитати, евакуювати куди?
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23.11.2022 14:32 Ответить
Какаяразніца?в Испанию, Тенерифе, там тепло.
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23.11.2022 15:12 Ответить
І куди ти зібрався евакуювати місто мільйонник? У Кончу?
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23.11.2022 14:47 Ответить
Докерувався, боксерун? Навчився тільки евакуйовувати авто за неправильну стоянку під час війни? стільки ресурсів і евакуаторів на це витрачається, краще б на фронт ці ресурси направили!
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23.11.2022 14:49 Ответить
В 1941 році теж була евакуація. Евакуйувалася в основному еліта....простий люд залишився зустрічати німців.
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23.11.2022 17:25 Ответить
ТАК ЯКУ ЧАСТИНУ МІСТА !!!???
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23.11.2022 20:06 Ответить
Конча Заспу
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26.11.2022 08:43 Ответить
Дорослі люди це й самі розуміють. Виборці зєлі, звісно, не можуть вибачити відсутність заспокоєння населення задля уникнення паніки. В березні мільйон чи два вже виїжджали з Києва під обстрілами. Так що кияни вже досвідчені у питанні евакуації, нема чого розганяти негатив.
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23.11.2022 20:38 Ответить
ППО сьогодні працювало ?чи ні ? Cкільки збили і скільки пропустили? На складах пентагона - кілька ТИСЯЧ боєздатних ППО ракет "Hawk" .Але боягузливий Дід Joseph не дає. Кричіть скрізь - "Дайте нам ці ракети!!!", інакше орки вас переб'ють і заморозять. Слава Україні!
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23.11.2022 20:49 Ответить
 
 