Угроза ракетных ударов по Югу, ракет много, с юга и с востока, - Ким (обновлено)

Жителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей Украины предупредили о потенциальной угрозе вражеских ракетных ударов с 12:00 23 ноября.

Об этом в телеграм-канале заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Одесса/Николаев/Херсон потенциальная угроза ракетных ударов с 12:00. Будут пуски – скажу. 9 шт. Ту-95 взлетели", – написал он.

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Позже Ким добавил, что зафиксировано 5 пусков из других самолетов в районе Мариуполя. В настоящее время воздушная тревога объявлена в восточных, центральных и южных областях Украины.

Позже Ким написал следующее: "Ракет много. С юга и с востока. Работает ПВО".