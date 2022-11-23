Угроза ракетных ударов по Югу, ракет много, с юга и с востока, - Ким (обновлено)
Жителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей Украины предупредили о потенциальной угрозе вражеских ракетных ударов с 12:00 23 ноября.
Об этом в телеграм-канале заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Одесса/Николаев/Херсон потенциальная угроза ракетных ударов с 12:00. Будут пуски – скажу. 9 шт. Ту-95 взлетели", – написал он.
Позже Ким добавил, что зафиксировано 5 пусков из других самолетов в районе Мариуполя. В настоящее время воздушная тревога объявлена в восточных, центральных и южных областях Украины.
Позже Ким написал следующее: "Ракет много. С юга и с востока. Работает ПВО".
Топ комментарии
+22 Senator #518037
показать весь комментарий23.11.2022 12:02 Ответить Ссылка
+10 Hanka Panyanka
показать весь комментарий23.11.2022 11:52 Ответить Ссылка
+7 Бауржан Жусупов #509905
показать весь комментарий23.11.2022 12:06 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если на слух кое как воспринимаешь английский, то вот тебе интервью Сноудена
https://youtu.be/efs3QRr8LWw
на каком то заводе украинском, ввиду невозможности восстановить.