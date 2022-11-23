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Новости Война
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Угроза ракетных ударов по Югу, ракет много, с юга и с востока, - Ким (обновлено)

ракета,обстріл

Жителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей Украины предупредили о потенциальной угрозе вражеских ракетных ударов с 12:00 23 ноября.

Об этом в телеграм-канале заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Одесса/Николаев/Херсон потенциальная угроза ракетных ударов с 12:00. Будут пуски – скажу. 9 шт. Ту-95 взлетели", – написал он.

Читайте: У России есть ресурс еще для 3-4 массированных ракетных ударов, - Данилов

Позже Ким добавил, что зафиксировано 5 пусков из других самолетов в районе Мариуполя. В настоящее время воздушная тревога объявлена в восточных, центральных и южных областях Украины.

Позже Ким написал следующее: "Ракет много. С юга и с востока. Работает ПВО".

крылатые ракеты (889) Николаевская область (2150) Одесская область (3651) ракеты (3620) Херсонская область (4904)


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Топ комментарии
+22
На Николаевщине воюет мой младший сын... каже батьку,усе буде добре.. Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱✊👌👍✌️🇺🇦🇱🇷🇨🇦🇬🇧💪
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23.11.2022 12:02 Ответить
+10
якщо б ми могли навіки посадити ці ту-95, щоб вони ніколи не злітали..., але комусь потрібно щоб ми вмирали повільно та болісно...
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23.11.2022 11:52 Ответить
+7
ПО ВОЗМОЖНОСТИ НАДО ВЗРЫВАТЬ МЕСТО ВЗЛЕТА РАКЕТ И АЭРОДРОМЫ ВРАГА. НА КОРНЮ УНИЧТОЖАТЬ. ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ О ВОЗМЕЗДИИ . СЛАВА ВСУ!
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23.11.2022 12:06 Ответить
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якщо б ми могли навіки посадити ці ту-95, щоб вони ніколи не злітали..., але комусь потрібно щоб ми вмирали повільно та болісно...
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23.11.2022 11:52 Ответить
не зовім так. потрібно зруйнувати стабільний світовий порядок та світову єкономіку. для цього потрібні різні деструктивні події, одную з яких є ця війна. наша повільна смерть їм байдужа, ми взагалі їм повністю байдужі і як ми називаємось. головне - щоб шла війна.
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23.11.2022 12:18 Ответить
Кому нужно?
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23.11.2022 12:23 Ответить
Ліваки. WEF - один з їх проявів. Подивись на ютубі, що це таке - там багато відео. Це світовий dystopian nigtmare, який чекає нас в найближчі десятиліття.
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23.11.2022 12:36 Ответить
А че, массоны и рептилоиды уже не в тренде?
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23.11.2022 19:49 Ответить
я тоже когда то потешался над этим всем, про глобальную слежку в частности. А потом случайно почитал про Асанджа и вики ликс. А потом посмотрел парочку интервью Сноудена. Про пэтриот акт, принятый под шумок атаки на WTC (прям как у нас под шумок новостей про Бучу выключили с эфира все опозиционные каналы). И как то мне уже нихрена не потешно. Про сороса вот недавно узнал, что это нифига не шуточки и не теории заговоров, а его бабки кормят леваков по всему шарику. Тот же Бигус, который мне очень нравился своими расследованиями, оказывается сидит на грантах сороса. Шабунин, которого я регулярно читал, тоже говорят, сидит у сороса на гранте..
Если на слух кое как воспринимаешь английский, то вот тебе интервью Сноудена
https://youtu.be/efs3QRr8LWw
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23.11.2022 21:12 Ответить
А еще земля плоская и нами рептилоиды с нибиру правят.
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24.11.2022 20:57 Ответить
Так,а де пуски по ТУ. Так безпечніше
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23.11.2022 11:54 Ответить
Які пуски? Вони пуляють з акваторії Каспію.
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23.11.2022 11:56 Ответить
Не знаю,але якось цю проблему потрібно вирішувати.
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23.11.2022 12:10 Ответить
Далеко. Немає чим
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23.11.2022 11:57 Ответить
Ой... ви шо.... "неможна" .... кажуть Байден боїться ескалації..... *******!!!
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23.11.2022 12:45 Ответить
Це він вам сказав чи фейкові новини ? Якби Америка чогось і когось боялася,то зброю не надавали.
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23.11.2022 13:18 Ответить
ты америку и администрацию байдена-обамы не смешивай. А то это в обе стороны работает и можно в таком случае говорить что ты (и я) такие же отпетые мрази, как и зеленая мафия, которая у нас сейчас власть узурпировала и годом ранее с пуйлом договорилась про сдачу страны.
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23.11.2022 21:15 Ответить
жаль пока нечем бить на взлете, только пьітаться перехватьівать....
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23.11.2022 11:58 Ответить
Пора уже ети тушка как то уничтожить. Чтобы мы о них забыли как о росийских кораблях
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23.11.2022 11:59 Ответить
Байден не дає ракет, а Зеля не дає грошей щоб свої зробити
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23.11.2022 12:04 Ответить
а звідки у нього така інфа?чи потрібно щось вкидувати,бо стали забувати?
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23.11.2022 11:59 Ответить
чи не ті це літаки та ракети -які кучма так любязно передав кацапам....*??? цікаво булоб почути- що набу сап бнр думають з цього приводу...
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23.11.2022 12:01 Ответить
те которые в 95 передали 3 шт, потом в 02 распилили.
на каком то заводе украинском, ввиду невозможности восстановить.
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23.11.2022 13:28 Ответить
На Николаевщине воюет мой младший сын... каже батьку,усе буде добре.. Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱✊👌👍✌️🇺🇦🇱🇷🇨🇦🇬🇧💪
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23.11.2022 12:02 Ответить
Скажи йому хай всіх кацапів там повбиває
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23.11.2022 12:10 Ответить
Племінник також так говорить. А серце болить, Забезпечую усім чим можу.
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23.11.2022 12:16 Ответить
Передавайте щиру подяку сину!
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23.11.2022 13:01 Ответить
ПО ВОЗМОЖНОСТИ НАДО ВЗРЫВАТЬ МЕСТО ВЗЛЕТА РАКЕТ И АЭРОДРОМЫ ВРАГА. НА КОРНЮ УНИЧТОЖАТЬ. ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ О ВОЗМЕЗДИИ . СЛАВА ВСУ!
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23.11.2022 12:06 Ответить
начни с себя, взорви Байконур
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23.11.2022 13:30 Ответить
СКОРО ЕГО ЗАКРОЮТ. , ИЗ-ЗА НЕ НАДОБНОСТИ. ЗАШЕЛ НА САЙТ ЧТОБЫ ОБ ЭТОМ НАПИСАТЬ.
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23.11.2022 13:51 Ответить
БАСЫМДЫ ҚАТЫРМАШЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.11.2022 14:01 Ответить
安居乐业
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23.11.2022 14:11 Ответить
СЛАВА ВСУ!
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23.11.2022 14:22 Ответить
Базы ТУ-160 находятся в городе Энгельс Саратовской области...Бавовна полетить ...майже...колись ..🔥
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23.11.2022 12:10 Ответить
Від нашого кордону 715 км. Грім теоретично може впоратись
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23.11.2022 12:16 Ответить
Ракетні заводи, треба нищити! Але вони далеко (2300-2700 км) від території України. Такої зброї нема ні в України, ні в партнерів. Єдиний можливий варіант: коли ЗСУ звільнить Крим, і біля Керчі встане на рейді один з американських ракнтоносців, озброєний "Томагавками" - тільки тоді є шанс, бо ці ракети летять до 2500 км...
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23.11.2022 12:14 Ответить
До 5000 км, 40 хвилин до крайньої точки України
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23.11.2022 12:17 Ответить
900 км от Украины.
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23.11.2022 12:42 Ответить
Взагалі то цю інформацію повинно оприлюднювати МО або Генштаб, а не цей розвідник-самопіарник.
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23.11.2022 12:35 Ответить
Я чогось звичайно можу не знати але для чого нічого не чути про "військові економічні рейки"? Фабрики повіні працювати цілодобово...Ракети потрібні нам ніхто не дасть а навіть може не продати. Населення повино поацювати на зброю аж гай шумить. Де це все??
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23.11.2022 13:13 Ответить
 
 