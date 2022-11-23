Российские пропагандисты дорисовали "усы Гитлера" символу ЧМ-2022 по футболу и обвинили в этом украинцев. ФОТО
Российские пропагандисты пририсовали усы Гитлера символу ЧМ-2022 по футболу и обвинили в этом украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Полигон". Эту информацию подтверждает российский журналист Олег Кашин в телеграмм-канале.
Телеканал "Царьград", издание ФАН и "Народные новости" Евгения Пригожина, "Московский комсомолец" и даже портал подмосковного правительства "Подмосковье сегодня" написали новость о якобы пьяных украинских болельщиках, которые "осквернили" символ Чемпионата мира по футболу.
Они якобы нарисовали маскоту "уса Гитлера" и написали нацистское приветствие. Пропагандисты утверждают, что местная полиция задержала вандалов.
Портал "Подмосковье сегодня" даже взял комментарий у телеведущего Матч ТВ. Тот рассказал об очень суровом наказании для якобы украинцев.
В подтверждение своих слов "журналисты" приводят ролик с логотипом телеканала "Аль-Джазира". Телеканал "Царьград" прямо ссылается на арабские СМИ.
"Полигон медиа" не нашел на сайте ближневосточного СМИ никакой похожей новости. Корреспондент "Аль-Джазиры" Нив Баркер подтвердил, что его издание никогда не публиковало эту новость.
"Это фейк! Хорошая попытка, но в видео использован неправильный шрифт, и он не соответствует нашему стилю. Мы никогда не использовали бы слово "perpetrators" (преступники)", - заявил Баркер.
Само видео одним из первых опубликовал телеграмм-канал "Юг Live", связанный с телеведущим-пропагандистом Владимиром Соловьевым.
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Треш постять рашистські канали, а Цензор постить СПРОСТУВАННЯ цього трешу.
- Ну поймалі мєня однажди бандєровци та кажуть - вибирай, комуняк, в жопу чи розстріл
- І что же ти тогда вибрал, дєдушка?
- Расстрєл канєшна