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Российские пропагандисты дорисовали "усы Гитлера" символу ЧМ-2022 по футболу и обвинили в этом украинцев. ФОТО

футбол,пропагандисти

Российские пропагандисты пририсовали усы Гитлера символу ЧМ-2022 по футболу и обвинили в этом украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Полигон". Эту информацию подтверждает российский журналист Олег Кашин в телеграмм-канале.

Телеканал "Царьград", издание ФАН и "Народные новости" Евгения Пригожина, "Московский комсомолец" и даже портал подмосковного правительства "Подмосковье сегодня" написали новость о якобы пьяных украинских болельщиках, которые "осквернили" символ Чемпионата мира по футболу.

Российские пропагандисты дорисовали усы Гитлера символу ЧМ-2022 по футболу и обвинили в этом украинцев 01

Они якобы нарисовали маскоту "уса Гитлера" и написали нацистское приветствие. Пропагандисты утверждают, что местная полиция задержала вандалов.

Портал "Подмосковье сегодня" даже взял комментарий у телеведущего Матч ТВ. Тот рассказал об очень суровом наказании для якобы украинцев.

В подтверждение своих слов "журналисты" приводят ролик с логотипом телеканала "Аль-Джазира". Телеканал "Царьград" прямо ссылается на арабские СМИ.

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"Полигон медиа" не нашел на сайте ближневосточного СМИ никакой похожей новости. Корреспондент "Аль-Джазиры" Нив Баркер подтвердил, что его издание никогда не публиковало эту новость.

"Это фейк! Хорошая попытка, но в видео использован неправильный шрифт, и он не соответствует нашему стилю. Мы никогда не использовали бы слово "perpetrators" (преступники)", - заявил Баркер.

Само видео одним из первых опубликовал телеграмм-канал "Юг Live", связанный с телеведущим-пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Гитлер Адольф (165) пропаганда (3700) россия (96267) футбол (3587) фанаты (437)


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Топ комментарии
+21
Еге ж. Можна ще таку "новину" перепостить:

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23.11.2022 12:46 Ответить
+19

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23.11.2022 12:44 Ответить
+13
то точно не наші, українці б написали путін******!
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23.11.2022 12:41 Ответить
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цензору вообще нет новостей реально такой треш постить
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23.11.2022 12:38 Ответить
Еге ж. Можна ще таку "новину" перепостить:

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23.11.2022 12:46 Ответить
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23.11.2022 12:58 Ответить
хотілося б фільм від Тарантино по цій історії
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23.11.2022 13:23 Ответить
Ти "трошки" переплутав:
Треш постять рашистські канали, а Цензор постить СПРОСТУВАННЯ цього трешу.
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23.11.2022 12:49 Ответить
то точно не наші, українці б написали путін******!
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23.11.2022 12:41 Ответить
Із рубрики, що називається "шо-небудь". Ніби хтось ще в світі, крім кацапів, вірить в подібну кацапську муйню а ля "роспятих мальчіков в трусіках" і візиток Яроша...
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23.11.2022 12:43 Ответить

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23.11.2022 12:44 Ответить
І пуско-зарядну машину до Хаймарса лаптем знищив.
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23.11.2022 12:48 Ответить
Совою
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23.11.2022 12:53 Ответить
Дід, ветеран нквс, розповідає онукам:
- Ну поймалі мєня однажди бандєровци та кажуть - вибирай, комуняк, в жопу чи розстріл

- І что же ти тогда вибрал, дєдушка?
- Расстрєл канєшна
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23.11.2022 12:54 Ответить
И это не блеф!
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23.11.2022 13:14 Ответить
Кацапи так завжди роблять-самі нас**ть а на когось звалять. Одним словом генетичне сміття!
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23.11.2022 12:44 Ответить
російські пропагандисти можуть навіть засунути вуса гітлера собі в дупу, нам що до цього...
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23.11.2022 12:45 Ответить
Кацапські ЗМІ...

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23.11.2022 12:59 Ответить
Блин, прям как в школьные годы - вокзальная пресса))
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23.11.2022 13:03 Ответить
В мої шкільні роки дитяча преса була трохи іншою. )))

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23.11.2022 13:10 Ответить
Я любил этот журнал, занимательное чтиво для дошкольников.
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23.11.2022 13:52 Ответить
Мальчик с двумя девочками - это 👍
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23.11.2022 15:53 Ответить
а еще боевые геи польские негры на песочных абрамсах в стрингах и трехногии фашисткие балерины с крестами на спинах..
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23.11.2022 13:23 Ответить
Оце придурки
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23.11.2022 12:46 Ответить
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23.11.2022 12:52 Ответить
Кацапи найтупіший народ, який ні нащо не здатний окрім як руйнувати ,землі їм виходить все мало.
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23.11.2022 13:00 Ответить
Самі живуть в лайні і хочуть в ньому втопити весь світ. Дивуємося що вони так полюбили красти пральні машини та унітази. А дивуватись нічому. Там "зачатки цивілізації" були лише в москві і пітері, там жили заможні і жили заможно (дивно чого їм не хватало???). А на периферіях туалети були в дворах, газ відсутній як і інші блага цивілізації
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23.11.2022 13:34 Ответить
у мене просто питання: де в Катарі українські вболівальники? З чого це їм там бути? Хотів один на прізвище Павелко катнути, та його стопорнули кримінальними справами
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23.11.2022 13:03 Ответить
мажорье барыги чиновники прихлебатели и другой баласт- им пох ракетов запск они там и нетолько там они везде за бугром..у них не мейзу 2016 года рони не нещщебы с зубами и эти по подвалам в селах--им похрен на все..
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23.11.2022 13:24 Ответить
Ага важлива новина
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23.11.2022 13:21 Ответить
Кацапы-чемпионы мира по созданию фейков.
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23.11.2022 13:29 Ответить
Вони монополісти
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24.11.2022 09:30 Ответить
В Казахстане еще интереснее: https://mostbetkazakhstan.online/ Мостбет Казахстан
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02.05.2024 23:54 Ответить
 
 