РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9167 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 409 1

70 дипломатов и послов из 20 стран "Поездом к Победе" прибыли в Херсон, - глава правления "Укрзализныци" Камышин

потяг,перемога

Большая делегация послов и дипломатов из 20 стран посетила освобожденный Херсон.

Об этом сообщил в твиттере глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ.

"Рад сообщить, что мы успешно привезли в Херсон группу из 70 дипломатов и послов, представляющих 20 стран. Конечно, нашим "Поездом к Победе", - написал он.

Читайте: В Херсонской области в результате обстрелов погиб ребенок, два - ранены

посол (1807) Укрзализныця (2763) Херсон (2903) дипломаты (639) Камышин Александр (83)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ото как раз под бомбардировку руськими снарядами. Тем бьістрее до послов дойдет
показать весь комментарий
23.11.2022 13:28 Ответить
 
 