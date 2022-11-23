70 дипломатов и послов из 20 стран "Поездом к Победе" прибыли в Херсон, - глава правления "Укрзализныци" Камышин

Большая делегация послов и дипломатов из 20 стран посетила освобожденный Херсон.

Об этом сообщил в твиттере глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ.

"Рад сообщить, что мы успешно привезли в Херсон группу из 70 дипломатов и послов, представляющих 20 стран. Конечно, нашим "Поездом к Победе", - написал он.

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