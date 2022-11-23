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Новости Война
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В большинстве областей воздушная тревога. Сообщают о взрывах в Одесской и Николаевской областях (обновлено)

тривога

В Одесской области сегодня, 23 ноября, раздались взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

"Сообщают о взрывах в Одесской области", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что почти в большинстве областей Украины (кроме Запада) объявили воздушную тревогу. В Одесской области тревога началась в 12.27.

Телеграмм-каналы сообщают о 10 пусках с Ту-95.

Читайте: Угроза ракетных ударов по Югу, зафиксировано 5 пусков, - Ким (обновлено)

Позже глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко предупредил о ракетной угрозе. Он призвал жителей региона находиться в укрытиях.

Також про небезпеку попередив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він зазначив, що зафіксовано запуски ракет.

"Сегодня евродепутаты будут голосовать относительно резолюции о признании России государством-спонсором терроризма. Поэтому Россия решила снова демонстративно "поиграть мышцами"", - объяснил Лукашук.

"Киевщина! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Есть угроза ракетных обстрелов области. Находитесь в укрытиях и безопасных местах", - написал в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Жителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей Украины предупредили о потенциальной угрозе вражеских ракетных ударов с 12:00 23 ноября.

Об этом в телеграм-канале заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Одесса/Николаев/Херсон потенциальная угроза ракетных ударов с 12:00. Будут пуски – скажу. 9 шт. Ту-95 взлетели", – написал он.

Читайте: Угроза ракетных ударов по Югу, ракет много, с юга и с востока, - Ким (обновлено)

Позже Ким добавил, что зафиксировано 5 пусков из других самолетов в районе Мариуполя. В настоящее время воздушная тревога объявлена в восточных, центральных и южных областях Украины.

Позже Ким написал следующее: "Ракет много. С юга и с востока. Работает ПВО".

взрыв (6815) крылатые ракеты (889) Одесская область (3651) ракеты (3620)


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Топ комментарии
+5
З чого такий висновок, що не обстрілюють? Вся карта червона
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23.11.2022 13:15 Ответить
+4
Якби Байден не був таким (((сміливим))) то як мінімум прикордонні області з Нато можно було прикрити, і даже без Патріотів, і не входити літаками в повітряний простір України, пояснюю в них є ракети які з літаків збивають цілі на 200 км, тіпа Джавєлінів тільки повітряні, але вони чогось цього не роблять, важко це пояснити чому, чим більше ракет долетить до цілей, тим більше допомоги в майбутьньому прийдеться надавати, вирішувати питання з біженцями в яких будинки будуть зруйновані, багато запитаннь
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23.11.2022 13:38 Ответить
+3
Спішить чумайданний сруль
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23.11.2022 13:08 Ответить
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Спішить чумайданний сруль
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23.11.2022 13:08 Ответить
кто из власти про работу ПВО загавкает?
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23.11.2022 13:09 Ответить
Захід України не обстрілюють?
Гм... Значить одного інциденту з ударом по польській території рашистам було достатньо, щоби по реакції на нього зрозуміти, що їх провокація пройшла на-ура.
Ще один такий подібний трюк був би перебором і версія про "ракету української ППО" повністю б розсипалась.
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23.11.2022 13:12 Ответить
З чого такий висновок, що не обстрілюють? Вся карта червона
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23.11.2022 13:15 Ответить
красная и там куда может прилететь
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23.11.2022 13:38 Ответить
Моi родичi написали,що й на Заходi е тривога...
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23.11.2022 13:34 Ответить
https://map.ukrainealarm.com/
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23.11.2022 13:36 Ответить
Вже всюди тривога.
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23.11.2022 13:39 Ответить
Уже! Тривога по всій Україні.
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23.11.2022 13:48 Ответить
А толку? Вже заголосували. Визнали парашу країною-спонсором тероризму.
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23.11.2022 13:23 Ответить
Якби Байден не був таким (((сміливим))) то як мінімум прикордонні області з Нато можно було прикрити, і даже без Патріотів, і не входити літаками в повітряний простір України, пояснюю в них є ракети які з літаків збивають цілі на 200 км, тіпа Джавєлінів тільки повітряні, але вони чогось цього не роблять, важко це пояснити чому, чим більше ракет долетить до цілей, тим більше допомоги в майбутьньому прийдеться надавати, вирішувати питання з біженцями в яких будинки будуть зруйновані, багато запитаннь
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23.11.2022 13:38 Ответить
Щоб їм не довелось напряму воювати з рашкою.
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23.11.2022 13:40 Ответить
"Впасти на мороз", то не ми, як це робить рашка.
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23.11.2022 13:49 Ответить
А може, копнути глибше?
Якби українці були розумнішими, роблячи вибір в 2019, то і на сміливість Байдена не довелось би сподіватись?
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23.11.2022 13:54 Ответить
Так, тоді б надіялися тільки на Бога.Чи то не Оплоти воюють на всіх фронтах? Чи не снарядами із взірваних складів? Може копати потрібно було раніше, не вижидаючі 2019р.?
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23.11.2022 14:05 Ответить
 
 