В большинстве областей воздушная тревога. Сообщают о взрывах в Одесской и Николаевской областях (обновлено)

В Одесской области сегодня, 23 ноября, раздались взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

"Сообщают о взрывах в Одесской области", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что почти в большинстве областей Украины (кроме Запада) объявили воздушную тревогу. В Одесской области тревога началась в 12.27.

Телеграмм-каналы сообщают о 10 пусках с Ту-95.

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Позже глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко предупредил о ракетной угрозе. Он призвал жителей региона находиться в укрытиях.

Також про небезпеку попередив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він зазначив, що зафіксовано запуски ракет.

"Сегодня евродепутаты будут голосовать относительно резолюции о признании России государством-спонсором терроризма. Поэтому Россия решила снова демонстративно "поиграть мышцами"", - объяснил Лукашук.

"Киевщина! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Есть угроза ракетных обстрелов области. Находитесь в укрытиях и безопасных местах", - написал в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Жителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей Украины предупредили о потенциальной угрозе вражеских ракетных ударов с 12:00 23 ноября.

Об этом в телеграм-канале заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Одесса/Николаев/Херсон потенциальная угроза ракетных ударов с 12:00. Будут пуски – скажу. 9 шт. Ту-95 взлетели", – написал он.

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Позже Ким добавил, что зафиксировано 5 пусков из других самолетов в районе Мариуполя. В настоящее время воздушная тревога объявлена в восточных, центральных и южных областях Украины.

Позже Ким написал следующее: "Ракет много. С юга и с востока. Работает ПВО".