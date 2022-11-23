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Новости Война
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Папа назвал войну в Украине "ужасным геноцидом" и сравнил ее с Голодомором

папа,франциск,римський

Папа Римский Франциск сравнил войну России против Украины с Голодомором 1930-х годов, который устроил советский тиран Иосиф Сталин.

Об этом он сказал в ходе аудиенции на площади Святого Петра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

По его словам, украинский народ сегодня страдает "мученической смертью агрессии".

Он сравнил войну с Голодомором 1930-х годов, который он назвал "ужасным геноцидом".

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Напомним, что в четвёртую субботу ноября Украина отмечает День памяти жертв голодоморов, наиболее трагическим из которых оказался голод 1932-1933 годов, организованный советской властью во время сталинских репрессий. Только после обновления независимости Украины началось расследование масштабов Голодомора. По разным оценкам, от 4,5 до 10 миллионов украинцев умерло во время ужасных событий начала 1930-х годов. В Украине Голодомор официально признан геноцидом украинского народа.

Голодомор (1055) Папа Римский (454)


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Топ комментарии
+31
Папа тверезіє на очах. Так може і до рівня Шольца доросте, а пізніше може на мордор хрестовий похід об'явити.
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23.11.2022 13:35 Ответить
+18
Мені здається чи він сказав щось адекватне?
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23.11.2022 13:36 Ответить
+16
прийшов тимчасово до тями ?
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23.11.2022 13:36 Ответить
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Папа тверезіє на очах. Так може і до рівня Шольца доросте, а пізніше може на мордор хрестовий похід об'явити.
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23.11.2022 13:35 Ответить
у вигляді Вершника Апокаліпсису
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23.11.2022 13:43 Ответить
Ремісія альцгеймеру...
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23.11.2022 15:25 Ответить
прийшов тимчасово до тями ?
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23.11.2022 13:36 Ответить
Можливо, охрестився? 🤔 Чи хтось зі св'ятих отців провів обряд екзорцизму?
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23.11.2022 14:00 Ответить
Мені здається чи він сказав щось адекватне?
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23.11.2022 13:36 Ответить
Видно його Шевчук трохи стукнув осколком міни по дурній голові.
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23.11.2022 14:15 Ответить
Дідусь заплутався... Несіть наступного
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23.11.2022 13:37 Ответить
Екзорцист над ним, видно, вже попрацював, але чи на довго вистачить?
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23.11.2022 13:37 Ответить
між іншим, думкою папи в католицькому світі нехтувати не варто. хрестового походу, він, звісно, не організує в 21-му сторіччі, але на громадську думку впливає - не рівня гундяям.
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23.11.2022 13:37 Ответить
Безперечно так і є. Тому трохи напружує, коли він грає в "і нашим і вашим". Христос є істина, тому тут папі треба визначатися, а не шмарклі розводити.
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23.11.2022 13:44 Ответить
Все залежить від самої людини та її людських якостей.
Франциск звичайно не Іван Павло Другий, який разом із Рональдом і Маргарет розвалив "Імперію Зла", але його слово теж багато важить. І якщо не він сам, то вся махіна величезної католицької церкви, яка стоїть за ним
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23.11.2022 13:49 Ответить
А шо таке , занесли з другої сторони
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23.11.2022 13:38 Ответить
З Папи вигнали диявола і він прийшов до тями.
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23.11.2022 13:40 Ответить
а папік немає бажання завітати в Україну? га? міратворєц хєров
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23.11.2022 13:41 Ответить
Мабуть, там вже вірні кардинали почали заяви на звільнення подавати з причиною "поуп ********"... інакше яка причина такої дивної зміни поведінки? То як, поупе, може поставимо хрест нести замореного голодом, що з'їв свою дитину, і комуняцьку гніду, яка у нього всю їжу віджала?
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23.11.2022 13:41 Ответить
ьля , Вам напомнить , что во время Второй Мировой , папа лизал жопу адика . Хотя на Польшу он всегда имел огромное влияние
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23.11.2022 13:41 Ответить
Вже всі оцінили, хто ти і що ти.
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23.11.2022 13:41 Ответить
Я починаю вірити в екзорцизм ))
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23.11.2022 13:46 Ответить
Папу к бабке сводили,там она его выкатывала яечком и запретила читать Достоевского. Сразу как рукой сняло!
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23.11.2022 13:52 Ответить
Або навпаки, заставила таки прочитати
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23.11.2022 14:18 Ответить
може, як в лавру, СБУ завітало у гості?
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23.11.2022 13:55 Ответить
Що, ? В Папи прояснилась свідомість ?? Давайте побільше вітамінів Папі, в такому поважному віці, саме від них залежить ясна свідомість....
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23.11.2022 13:57 Ответить
Там що, два Папи, Джекіл і Хайд? 🤔
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23.11.2022 13:57 Ответить
Святий дух відвідав папу
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23.11.2022 13:58 Ответить
про3рів або москалі перестали платити
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23.11.2022 14:07 Ответить
Чи щось в лісі здохло?
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23.11.2022 14:12 Ответить
"шо ж ты папа сдал на зад?" не думаю. какое-то чисто коммерческое заявление. может так толсто намэкует ***** на малые суммы поступившие в оплату предыдущих своих заявлений?
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23.11.2022 14:16 Ответить
як тільки усі парламенти визначили росію країною-терористом-папа одразу перевзувся....а ще тиждень тому він топив за примирення на умовах москви та "нє всьо так адназначна"
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23.11.2022 14:18 Ответить
Биполярка шо ли? Или не занесли очередной транш? Впервые стал вести нормальную риторику.

От тебя на данный момент требуется как у видного участника христианства полное одобрение окончательного разгрома этой клоаки фсбшной гнидовской. Несмотря на довольно убогие кадры пачек денег и каких-то книжек, ну **** еще от СБУ ждать иной работы, нихрена не нашли, но все итак знают, что упц мп - это фсбшные твари, промывающие мозги прихожанам и вербующие их в прямом смысле этого слова.
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23.11.2022 14:30 Ответить
Папаня, шо случилась, га? Не туды фишки поставил?Аяй яй...переобуваться пора?
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23.11.2022 14:40 Ответить
Шотакоє? Кацапи не продовжили абонемент?
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23.11.2022 14:42 Ответить
Нет, ну ты видел?видел???нунахер..
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23.11.2022 14:42 Ответить
таки хтось розумний прорвався до Папи і хоч шось пояснив
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23.11.2022 14:51 Ответить
Коли Папі не дають наркоти , коли він при памяті до гарно мислить, як тільки нюхне, курне чи зашнирять йому в тіло відразу все забуває
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23.11.2022 14:54 Ответить
Дочитал Достоевского?
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23.11.2022 15:09 Ответить
папі,випадково вліз штучний інтелект в череп,ну нічого,щось попоїсть і він скоро випаде,знову буде бісів гонити.
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23.11.2022 15:31 Ответить
Позднее зажигание у папы. Пора на пенсию в монастырь
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23.11.2022 16:35 Ответить
папуля шо виліз з ватіканського погребка,шо його так понесло.
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23.11.2022 16:49 Ответить
Європарламент прийняв рішення щодо РФ, як спонсора тероризму і Папа миттєво змінив риторику. Цікаве "духовне лідерство": а-ля Гундяєв.
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23.11.2022 17:49 Ответить
******* москальня це вірні внуки своїх дідів, які проводили голодомор українців.
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23.11.2022 20:30 Ответить
******* москальня це вірні внуки своїх дідів, які проводили голодомор українців 30-х років.
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23.11.2022 20:33 Ответить
У цього балабола , сім п'ятниць на тиждень .Пшик один .
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23.11.2022 21:03 Ответить
 
 