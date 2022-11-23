Папа назвал войну в Украине "ужасным геноцидом" и сравнил ее с Голодомором

Папа Римский Франциск сравнил войну России против Украины с Голодомором 1930-х годов, который устроил советский тиран Иосиф Сталин.

Об этом он сказал в ходе аудиенции на площади Святого Петра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

По его словам, украинский народ сегодня страдает "мученической смертью агрессии".

Он сравнил войну с Голодомором 1930-х годов, который он назвал "ужасным геноцидом".

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Напомним, что в четвёртую субботу ноября Украина отмечает День памяти жертв голодоморов, наиболее трагическим из которых оказался голод 1932-1933 годов, организованный советской властью во время сталинских репрессий. Только после обновления независимости Украины началось расследование масштабов Голодомора. По разным оценкам, от 4,5 до 10 миллионов украинцев умерло во время ужасных событий начала 1930-х годов. В Украине Голодомор официально признан геноцидом украинского народа.