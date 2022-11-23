Папа назвал войну в Украине "ужасным геноцидом" и сравнил ее с Голодомором
Папа Римский Франциск сравнил войну России против Украины с Голодомором 1930-х годов, который устроил советский тиран Иосиф Сталин.
Об этом он сказал в ходе аудиенции на площади Святого Петра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
По его словам, украинский народ сегодня страдает "мученической смертью агрессии".
Он сравнил войну с Голодомором 1930-х годов, который он назвал "ужасным геноцидом".
Напомним, что в четвёртую субботу ноября Украина отмечает День памяти жертв голодоморов, наиболее трагическим из которых оказался голод 1932-1933 годов, организованный советской властью во время сталинских репрессий. Только после обновления независимости Украины началось расследование масштабов Голодомора. По разным оценкам, от 4,5 до 10 миллионов украинцев умерло во время ужасных событий начала 1930-х годов. В Украине Голодомор официально признан геноцидом украинского народа.
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Франциск звичайно не Іван Павло Другий, який разом із Рональдом і Маргарет розвалив "Імперію Зла", але його слово теж багато важить. І якщо не він сам, то вся махіна величезної католицької церкви, яка стоїть за ним
От тебя на данный момент требуется как у видного участника христианства полное одобрение окончательного разгрома этой клоаки фсбшной гнидовской. Несмотря на довольно убогие кадры пачек денег и каких-то книжек, ну **** еще от СБУ ждать иной работы, нихрена не нашли, но все итак знают, что упц мп - это фсбшные твари, промывающие мозги прихожанам и вербующие их в прямом смысле этого слова.