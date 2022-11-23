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Новости
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Порошенко анонсировал хорошие новости для ВСУ из Вашингтона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

порошенко

Петр Порошенко обсудил эту тему во время встреч в Госдепе, министерстве обороны с конгрессменами, сенаторами и экспертной средой США. Порошенко отметил, что вскоре будут хорошие новости от нашего ключевого союзника по финансовой поддержке и поставке оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Европейской солидарности.

"Были встречи с чиновниками, в том числе с руководством Государственного департамента США, министерства обороны США, другими чиновниками, конгрессменами, сенаторами, неправительственными организациями, где обсуждалось углубление сотрудничества между США и Украиной", - сообщил Порошенко при включении из Вашингтона.

"Очень важно услышать, что в этой ситуации США с нами. Сейчас должен быть объявлен пакет финансовой поддержки, который должен пройти еще в этом году. Думаю, что на протяжении нескольких дней у украинцев есть все основания ждать хороших новостей по поставкам оружия из минобороны", – сказал Порошенко во время включения из столицы США.

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Порошенко анонсировал хорошие новости для ВСУ из Вашингтона 01
Порошенко анонсировал хорошие новости для ВСУ из Вашингтона 02
Порошенко анонсировал хорошие новости для ВСУ из Вашингтона 03

"Особенно этого ждут наши воины на фронте. Будет позиция и относительно оружия, и обеспечения, и разведывательного обеспечения, обеспечения дронами и другими позициями. Потому что наши партнеры работают, и у меня была возможность твердо убедиться, 24\7 по всему миру, и эта работа приносит соответствующие результаты", – подчеркнул Порошенко.

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"Отдельно проговорили помощь Украине в связи с атаками российских агрессоров в тылу на объекты критической энергетической инфраструктуры. Первое – это закрыть небо над объектами энергоструктуры, второе – обеспечить поставки трансформаторов, комплектующих, запасных частей для восстановления энергоснабжения. И там, где есть проблемы с этим, обеспечить генераторы для нормального уровня жизни и работы, пока не будет возобновление стабильного постоянного энергоснабжения", – сообщил пятый президент.

Порошенко анонсировал хорошие новости для ВСУ из Вашингтона 04
Порошенко анонсировал хорошие новости для ВСУ из Вашингтона 05

"В этом задействованы все структуры США и все структуры Украины. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить энергетики за ту невероятную работу, которую они делают и которая точно разрушает планы Путина по атаке на Украину", – отмечает Порошенко.

"Еще одна позиция – это санкции, которые должны быть применены к России. У нас была возможность обсудить признание террористической организацией вагнеровцев, которые сейчас в Бахмуте атакуют украинские позиции", – отметил Порошенко.

"О будущем членстве Украины в НАТО также состоялись важные дискуссии. Мы доносим, ​​что альтернативы членству Украины в НАТО физически не существует. И США, как и после 24 февраля, когда продемонстрировали свое лидерство в мире, сейчас должны занять соответствующую позицию", – подчеркивает Петр Порошенко.

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"Мы укрепляем наше сотрудничество, мы услышали очень обнадеживающие сигналы помощи, а также необходимости укрепления демократии и поддержки процесса реформ, которые происходят в Украине. Очень важно, чтобы семь пунктов обязательств, которые Украина взяла на себя с тех пор, как декларирует будущее членство в ЕС и начало переговоров, претворялись в жизнь уже сейчас", – считает Порошенко.

НАТО (10102) Порошенко Петр (19621) Вашингтон (92)


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Топ комментарии
+34
Гетьман!
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23.11.2022 13:59 Ответить
+24
Дякуємо, Америка!
Дякуємо, пане Президент!
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23.11.2022 14:09 Ответить
+22
Державницька позиція!
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23.11.2022 14:00 Ответить
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Давайте літаки.
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23.11.2022 13:59 Ответить
Все для України ! Все для перемоги !
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23.11.2022 13:59 Ответить
Гетьман!
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23.11.2022 13:59 Ответить
не просто Гетьман а Сивочолий Гетьман це важливо ☝
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23.11.2022 14:10 Ответить
В тебе на Мальдівах бункер є?
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23.11.2022 14:16 Ответить
Державницька позиція!
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23.11.2022 14:00 Ответить
Зате самі добрі новини (не анонс) виголосить Зєлєнскій і подасть, як власну заслугу.
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23.11.2022 14:02 Ответить
А ще розкажуть про всі інфраструктурні обєкти, які відремонтували, щоб кацапи знали, куди знову ракетами стріляти.
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23.11.2022 14:56 Ответить
Дякуємо,ви найкращий.
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23.11.2022 14:05 Ответить
ще ПВО, було б гарно..., та ракети до них....
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23.11.2022 14:06 Ответить
ППО...
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23.11.2022 14:13 Ответить
ППОрошенко
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23.11.2022 16:02 Ответить
Гетьману ми віримо 🤝 амереканцям респект 🤠
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23.11.2022 14:09 Ответить
Дякуємо, Америка!
Дякуємо, пане Президент!
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23.11.2022 14:09 Ответить
Гетьман робить гетманську справу, як завжди
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23.11.2022 14:15 Ответить
А Зе зеленоносну.
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23.11.2022 14:21 Ответить
Лучшие новости ето когда нам дадут ракеты способные бить на аналогичное расстояние как и росийские чтобы наносить ответные удары. Ато пока мы как груша для битья.
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23.11.2022 14:20 Ответить
Так он чого Зєля підкреслив шо 'нима курубції бо курубсіонєри за кордоном"🤣 Пороха за кордоном мав на увазі😂
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23.11.2022 14:26 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.11.2022 14:26 Ответить
Гєна-француз вирішив пукнути на гілці.
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23.11.2022 14:43 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.11.2022 14:29 Ответить
Ой, вей! Щоробиш для перемоги ти, Люда? Какаєш на українських ресурсах?
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23.11.2022 14:44 Ответить
У нас демократична країна. За кого народ проголосує, той і буде президентом.
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23.11.2022 15:44 Ответить
Щоб таке анонсувати Петру потрібно було зустрітися з самим Байденом. Тільки Байден може остаточно вирішувати питання постачання зброї , та затверджувати санкції.
Ну а раз Петро таке говорить , то ...
У нього з Байденом усьо "намазі".
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23.11.2022 16:17 Ответить


вибрали шмарклю на свою голосу замiсть нормального досвiченого полiтика...

ось i трагiчнi результати...
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23.11.2022 16:26 Ответить
Які результати? Мінськ 1-2?
Чи Мінськ 3?
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23.11.2022 17:57 Ответить


результати? результати ми всi бачимо - загинуло українцiв в десятки разiв бiльше, окуповано українських земель в рази бiльше, нiж при Порошенко.
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23.11.2022 19:01 Ответить
прI ком ? ))

можливо, при кому, кацапе? )
цi регiони були окупованi в кiнцi зими- весною 2014 року, ще до того як Порошенко став президентом.

кароче, иди дамой, вОнюшка, здеся водки нет.
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23.11.2022 19:25 Ответить
к сожалению тут от президента Украины мало что зависело. А Зеленский как пропагандист сыграл неплохо.
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23.11.2022 23:04 Ответить
Подвиг одного
это всегда предательство второго
и очень часто это одно и то же лицо
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23.11.2022 16:46 Ответить
Да тоже такое впечатление,что у некоторых фантазии как *****.
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23.11.2022 17:06 Ответить
цей бот подляка навіть не зрозуміє твого сарказму, Воїне ЗСУ... А тобі від мене - подяка.
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23.11.2022 17:24 Ответить
бігус та диркач - не медики, а продажні курви.
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23.11.2022 17:31 Ответить
На суспільство чекає тотальний ПТСР». Денис Бігус - про будні добровольця ЗСУ

Журналіст і телеведучий https://nv.ua/dose/denis-bigus-bihus-info-biografiya-antikorrupcionnogo-zhurnalista-50206354.html Денис Бігус вступив до лав добровольців ще на початку повномасштабного вторгнення. Як пройшли для нього перші 7 місяців на війні, як він почувався в перші дні на фронті та що змінилося зараз?

На відео, яке опублікував https://www.youtube.com/channel/UCSw52AtaknWAZLUP6ZCKm8A/videos проєкт Український Свідок , журналіст і телеведучий Денис Бігус. Він воює в лавах ЗСУ і зараз знаходиться на південному фронті.

https://life.nv.ua/
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23.11.2022 18:05 Ответить
Может серьезно стоит вернуть Порошенко. Если даже большинство не хочет, когда украинцев это останавливало.
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23.11.2022 19:21 Ответить
Як він уже за...бав, цей Пєтя.
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23.11.2022 19:22 Ответить
 
 