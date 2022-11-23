Порошенко анонсировал хорошие новости для ВСУ из Вашингтона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Петр Порошенко обсудил эту тему во время встреч в Госдепе, министерстве обороны с конгрессменами, сенаторами и экспертной средой США. Порошенко отметил, что вскоре будут хорошие новости от нашего ключевого союзника по финансовой поддержке и поставке оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Европейской солидарности.
"Были встречи с чиновниками, в том числе с руководством Государственного департамента США, министерства обороны США, другими чиновниками, конгрессменами, сенаторами, неправительственными организациями, где обсуждалось углубление сотрудничества между США и Украиной", - сообщил Порошенко при включении из Вашингтона.
"Очень важно услышать, что в этой ситуации США с нами. Сейчас должен быть объявлен пакет финансовой поддержки, который должен пройти еще в этом году. Думаю, что на протяжении нескольких дней у украинцев есть все основания ждать хороших новостей по поставкам оружия из минобороны", – сказал Порошенко во время включения из столицы США.
"Особенно этого ждут наши воины на фронте. Будет позиция и относительно оружия, и обеспечения, и разведывательного обеспечения, обеспечения дронами и другими позициями. Потому что наши партнеры работают, и у меня была возможность твердо убедиться, 24\7 по всему миру, и эта работа приносит соответствующие результаты", – подчеркнул Порошенко.
"Отдельно проговорили помощь Украине в связи с атаками российских агрессоров в тылу на объекты критической энергетической инфраструктуры. Первое – это закрыть небо над объектами энергоструктуры, второе – обеспечить поставки трансформаторов, комплектующих, запасных частей для восстановления энергоснабжения. И там, где есть проблемы с этим, обеспечить генераторы для нормального уровня жизни и работы, пока не будет возобновление стабильного постоянного энергоснабжения", – сообщил пятый президент.
"В этом задействованы все структуры США и все структуры Украины. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить энергетики за ту невероятную работу, которую они делают и которая точно разрушает планы Путина по атаке на Украину", – отмечает Порошенко.
"Еще одна позиция – это санкции, которые должны быть применены к России. У нас была возможность обсудить признание террористической организацией вагнеровцев, которые сейчас в Бахмуте атакуют украинские позиции", – отметил Порошенко.
"О будущем членстве Украины в НАТО также состоялись важные дискуссии. Мы доносим, что альтернативы членству Украины в НАТО физически не существует. И США, как и после 24 февраля, когда продемонстрировали свое лидерство в мире, сейчас должны занять соответствующую позицию", – подчеркивает Петр Порошенко.
"Мы укрепляем наше сотрудничество, мы услышали очень обнадеживающие сигналы помощи, а также необходимости укрепления демократии и поддержки процесса реформ, которые происходят в Украине. Очень важно, чтобы семь пунктов обязательств, которые Украина взяла на себя с тех пор, как декларирует будущее членство в ЕС и начало переговоров, претворялись в жизнь уже сейчас", – считает Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякуємо, пане Президент!
Ну а раз Петро таке говорить , то ...
У нього з Байденом усьо "намазі".
вибрали шмарклю на свою голосу замiсть нормального досвiченого полiтика...
ось i трагiчнi результати...
Чи Мінськ 3?
результати? результати ми всi бачимо - загинуло українцiв в десятки разiв бiльше, окуповано українських земель в рази бiльше, нiж при Порошенко.
можливо, при кому, кацапе? )
цi регiони були окупованi в кiнцi зими- весною 2014 року, ще до того як Порошенко став президентом.
кароче, иди дамой, вОнюшка, здеся водки нет.
это всегда предательство второго
и очень часто это одно и то же лицо
Журналіст і телеведучий https://nv.ua/dose/denis-bigus-bihus-info-biografiya-antikorrupcionnogo-zhurnalista-50206354.html Денис Бігус вступив до лав добровольців ще на початку повномасштабного вторгнення. Як пройшли для нього перші 7 місяців на війні, як він почувався в перші дні на фронті та що змінилося зараз?
На відео, яке опублікував https://www.youtube.com/channel/UCSw52AtaknWAZLUP6ZCKm8A/videos проєкт Український Свідок , журналіст і телеведучий Денис Бігус. Він воює в лавах ЗСУ і зараз знаходиться на південному фронті.
https://life.nv.ua/