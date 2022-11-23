Порошенко анонсировал хорошие новости для ВСУ из Вашингтона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко обсудил эту тему во время встреч в Госдепе, министерстве обороны с конгрессменами, сенаторами и экспертной средой США. Порошенко отметил, что вскоре будут хорошие новости от нашего ключевого союзника по финансовой поддержке и поставке оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Европейской солидарности.

"Были встречи с чиновниками, в том числе с руководством Государственного департамента США, министерства обороны США, другими чиновниками, конгрессменами, сенаторами, неправительственными организациями, где обсуждалось углубление сотрудничества между США и Украиной", - сообщил Порошенко при включении из Вашингтона.

"Очень важно услышать, что в этой ситуации США с нами. Сейчас должен быть объявлен пакет финансовой поддержки, который должен пройти еще в этом году. Думаю, что на протяжении нескольких дней у украинцев есть все основания ждать хороших новостей по поставкам оружия из минобороны", – сказал Порошенко во время включения из столицы США.

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"Особенно этого ждут наши воины на фронте. Будет позиция и относительно оружия, и обеспечения, и разведывательного обеспечения, обеспечения дронами и другими позициями. Потому что наши партнеры работают, и у меня была возможность твердо убедиться, 24\7 по всему миру, и эта работа приносит соответствующие результаты", – подчеркнул Порошенко.

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"Отдельно проговорили помощь Украине в связи с атаками российских агрессоров в тылу на объекты критической энергетической инфраструктуры. Первое – это закрыть небо над объектами энергоструктуры, второе – обеспечить поставки трансформаторов, комплектующих, запасных частей для восстановления энергоснабжения. И там, где есть проблемы с этим, обеспечить генераторы для нормального уровня жизни и работы, пока не будет возобновление стабильного постоянного энергоснабжения", – сообщил пятый президент.





"В этом задействованы все структуры США и все структуры Украины. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить энергетики за ту невероятную работу, которую они делают и которая точно разрушает планы Путина по атаке на Украину", – отмечает Порошенко.

"Еще одна позиция – это санкции, которые должны быть применены к России. У нас была возможность обсудить признание террористической организацией вагнеровцев, которые сейчас в Бахмуте атакуют украинские позиции", – отметил Порошенко.

"О будущем членстве Украины в НАТО также состоялись важные дискуссии. Мы доносим, ​​что альтернативы членству Украины в НАТО физически не существует. И США, как и после 24 февраля, когда продемонстрировали свое лидерство в мире, сейчас должны занять соответствующую позицию", – подчеркивает Петр Порошенко.

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"Мы укрепляем наше сотрудничество, мы услышали очень обнадеживающие сигналы помощи, а также необходимости укрепления демократии и поддержки процесса реформ, которые происходят в Украине. Очень важно, чтобы семь пунктов обязательств, которые Украина взяла на себя с тех пор, как декларирует будущее членство в ЕС и начало переговоров, претворялись в жизнь уже сейчас", – считает Порошенко.