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Новости Война
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На Киевщине попадание по жилому сектору и критическим объектам, есть погибший, более 20 пострадавших. Видео (обновлено)

В Киевской области работает ПВО

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Киевщина! В области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сети!" - отметил он.

Позже Кулеба сообщил о попадании по жилищному сектору и инфраструктурным критическим объектам.

"В области есть попадания по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам. Есть угроза повторных обстрелов. Оставайтесь в укрытиях!" - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве взрывы. Попадание в один из инфраструктурных объектов, - Кличко (обновлено)

Позже Кулеба сообщил детали сегодняшних обстрелов.

"Несколько прилетов в объекты критической инфраструктуры. Также есть попадания в многоэтажки в Вышгороде и частный сектор в Чабанах. Более 20 пострадавших, которым уже оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, один погибший. Киевская область полностью обесточена. Также частично нет отопления и водоснабжение В регионе разворачиваются "Пункты Несокрушимости", где есть тепло, связь и альтернативное питание. Важно, чтобы каждый знал адрес ближайшего пункта - вся информация есть на сайтах районных советов и органов местного самоуправления! Также обращайтесь к горсоветам, сельсоветам, старостам или представителям полиции. Держимся. Победим", - написал он.

Автор: 

Киевская область (4209) ПВО (2852) Кулеба Алексей (108)


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Топ комментарии
+15
это будет продолжаться , пока не будет ответок с нашей стороны , хотя-бы дронами
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23.11.2022 14:37 Ответить
+7
9й місяць як нам життєво необхідні важкі ракети, а їх навідь не намагаються налагодити виробництво..
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23.11.2022 14:46 Ответить
+6
Без відповіді нам добють енергетику. Сьогодні прильоти в столиці де по ідеї серйозне ппо. Який би не був щіт без ракетного меча нам донищать енергетику і економіку.
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23.11.2022 14:53 Ответить
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І після цього Байден на дасть нам Грей Ігли.
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23.11.2022 14:29 Ответить
На них Стінгери вішать і знищувати ракети можно
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23.11.2022 14:30 Ответить
Вряд ли, медленные очень и управление очень, очень резвое и быстрое надо тогда делать. Так то радар требует многих киловатт электроэнергии, а тепловое наведение требует оптики, которой в таком разрешении мелкую ракету с высоты увидеть и нету. Но с набором опыта это возможным станет, если держать дроны на 1км и успевать споймать курс кацапской ******* и уже быть готовыми наводиться и стрелять.

Тогда уже можно взять вертолеты, подвесить многоосевой стабилизатор-кресло наружу (как фильмы снимают с них), посадить Ваню туда и пускай стреляет из стингера, иглы или польского пердуна. Можно даже вертушку вертикально поднимать и отрубать передачу, чтобы зависла в воздухе на пару сек, отдача от выстрела тоже направить чуть в бок, пенопласт или может сжатый газ сбоку использовать для того, чтобы не было теплых точек рядом с ГСН. Можно неплохо так сбивать плюс есть опция сбивать кацапские грузовые самолеты из Ирана в том же Азербайджане, потолок как раз достанет, дальность действия этих ракет по высоте будет куда выше, чем при запуске с земли, воздух менее плотный и холодный. Взял в аренду вертушку и резко сбил кацапский самолет с грузом ракет. А у нас если хорошо работать по связи, то можно щелкать ракеты, не 100% конечно, т.к. на земле может быть источник теплового излучения и ракета промажет и не факт, что разрушит саму немаленькую ракету, но несколько эшелонов и ракеты будут сбиваться даже ручными ПЗРК. Лишь бы за 20 секунд разведку получить и поставить вертушку как надо. Можно заодно подвес для ПЗРК сделать, чтобы проще держать ракету в прицеле было.
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23.11.2022 14:42 Ответить
Мабудь іран свї ракеті россійським фашистам привіз
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23.11.2022 14:29 Ответить
Вони і половини своїх не вистріляли
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23.11.2022 14:32 Ответить
это будет продолжаться , пока не будет ответок с нашей стороны , хотя-бы дронами
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23.11.2022 14:37 Ответить
9й місяць як нам життєво необхідні важкі ракети, а їх навідь не намагаються налагодити виробництво..
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23.11.2022 14:46 Ответить
Во время войны это фактически невозможно.
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23.11.2022 15:03 Ответить
А звідки Ви знаєте, що не намагаються? Це ж легко подумати, ще легше подумки швидко зробити, а коли починається реальна робота, то чомусь все гальмується, або й виявляється неможливим. Чому?
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23.11.2022 17:13 Ответить
У ірана балістичні. А наді мною, Києвщина, щойно пролетіли крилаті. Це ще мокшанські...
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23.11.2022 14:49 Ответить
Без відповіді нам добють енергетику. Сьогодні прильоти в столиці де по ідеї серйозне ппо. Який би не був щіт без ракетного меча нам донищать енергетику і економіку.
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23.11.2022 14:53 Ответить
А запад, особенно в лице США будет и дальше смотреть как убивают гражданских и рушат страну свинособаки,но ракеты не дадут,что не дай бог мы по параше ответку не дали.
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23.11.2022 17:16 Ответить
надо было свои ракеты иметь, счас бы пуляли и никого не спрашивали..., но мы готовились только к миру...
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23.11.2022 17:39 Ответить
 
 