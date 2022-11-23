На Киевщине попадание по жилому сектору и критическим объектам, есть погибший, более 20 пострадавших. Видео (обновлено)

В Киевской области работает ПВО

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Киевщина! В области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сети!" - отметил он.

Позже Кулеба сообщил о попадании по жилищному сектору и инфраструктурным критическим объектам.

"В области есть попадания по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам. Есть угроза повторных обстрелов. Оставайтесь в укрытиях!" - написал он.

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Позже Кулеба сообщил детали сегодняшних обстрелов.

"Несколько прилетов в объекты критической инфраструктуры. Также есть попадания в многоэтажки в Вышгороде и частный сектор в Чабанах. Более 20 пострадавших, которым уже оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, один погибший. Киевская область полностью обесточена. Также частично нет отопления и водоснабжение В регионе разворачиваются "Пункты Несокрушимости", где есть тепло, связь и альтернативное питание. Важно, чтобы каждый знал адрес ближайшего пункта - вся информация есть на сайтах районных советов и органов местного самоуправления! Также обращайтесь к горсоветам, сельсоветам, старостам или представителям полиции. Держимся. Победим", - написал он.