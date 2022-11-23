На Киевщине попадание по жилому сектору и критическим объектам, есть погибший, более 20 пострадавших. Видео (обновлено)
В Киевской области работает ПВО
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Киевщина! В области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сети!" - отметил он.
Позже Кулеба сообщил о попадании по жилищному сектору и инфраструктурным критическим объектам.
"В области есть попадания по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам. Есть угроза повторных обстрелов. Оставайтесь в укрытиях!" - написал он.
Позже Кулеба сообщил детали сегодняшних обстрелов.
"Несколько прилетов в объекты критической инфраструктуры. Также есть попадания в многоэтажки в Вышгороде и частный сектор в Чабанах. Более 20 пострадавших, которым уже оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, один погибший. Киевская область полностью обесточена. Также частично нет отопления и водоснабжение В регионе разворачиваются "Пункты Несокрушимости", где есть тепло, связь и альтернативное питание. Важно, чтобы каждый знал адрес ближайшего пункта - вся информация есть на сайтах районных советов и органов местного самоуправления! Также обращайтесь к горсоветам, сельсоветам, старостам или представителям полиции. Держимся. Победим", - написал он.
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Тогда уже можно взять вертолеты, подвесить многоосевой стабилизатор-кресло наружу (как фильмы снимают с них), посадить Ваню туда и пускай стреляет из стингера, иглы или польского пердуна. Можно даже вертушку вертикально поднимать и отрубать передачу, чтобы зависла в воздухе на пару сек, отдача от выстрела тоже направить чуть в бок, пенопласт или может сжатый газ сбоку использовать для того, чтобы не было теплых точек рядом с ГСН. Можно неплохо так сбивать плюс есть опция сбивать кацапские грузовые самолеты из Ирана в том же Азербайджане, потолок как раз достанет, дальность действия этих ракет по высоте будет куда выше, чем при запуске с земли, воздух менее плотный и холодный. Взял в аренду вертушку и резко сбил кацапский самолет с грузом ракет. А у нас если хорошо работать по связи, то можно щелкать ракеты, не 100% конечно, т.к. на земле может быть источник теплового излучения и ракета промажет и не факт, что разрушит саму немаленькую ракету, но несколько эшелонов и ракеты будут сбиваться даже ручными ПЗРК. Лишь бы за 20 секунд разведку получить и поставить вертушку как надо. Можно заодно подвес для ПЗРК сделать, чтобы проще держать ракету в прицеле было.