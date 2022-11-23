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Новости Война
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В Молдове - масштабное отключение электричества из-за ракетных ударов России по инфраструктуре Украины

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

В Молдове на фоне массированных российских атак на энергосистему Украины – масштабные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил в телеграме вице-премьер государства Андрей Спину, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые граждане, сегодня повторяется ситуация 15 ноября. После бомбежек Россией украинской энергосистемы за последнее время мы имеем масштабные отключения электроэнергии по всей стране. Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электроэнергии", - написал Спину.

Читатели молдавского издания NM сообщают, что электричества нет в отдельных районах Кишинева, Комрата, Хинчештах, Бельцах и районах Приднестровья.

Напомним, днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской и Николаевской областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

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крылатые ракеты (889) Молдова (1888) обстрел (27972) россия (96267) Тарифы на электроэнергию (2177)


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Топ комментарии
+18
Хм, але ж укренерго каже, що ми не експортуємо електрику. Тоді чому у Молдові пропало світло?
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23.11.2022 15:48 Ответить
+16
У Придністров'ї нема , аяяяй . Відрізати їх і дроти познімати . Хай гундяєвські свічки палять
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23.11.2022 15:47 Ответить
+8
Що, шановні молдавани, будете робити з ПМНР?
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23.11.2022 15:47 Ответить
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У Придністров'ї нема , аяяяй . Відрізати їх і дроти познімати . Хай гундяєвські свічки палять
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23.11.2022 15:47 Ответить
А знаете что это значит? Это значит что мы бесперебойно снабжаем энергией сепаратистов их Приднестровья всего за 78 копеек киловат, при этом мы платим в 2,5 раза больше и сидим с веерными отключениями
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23.11.2022 21:17 Ответить
Що, шановні молдавани, будете робити з ПМНР?
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23.11.2022 15:47 Ответить
Нашвидкоруч подавати туди електрику...))
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23.11.2022 17:30 Ответить
Прм само себя загнала сегодня в угол
ибо мы уже не зависим от кучурганской Грэс с Приднестровья которые нам раньше давало электричество
сеголня Молдова почти в полном обьеме получает электричество с Румынии
Высоковольная линия которая идет в Молдову частично проходит через Украину
и когда украинские сети падают - то подача электричества с Румынии и ЕС в целом отключаются и становиться в аварийном состоянии
по этому из за аварий в украинских сетях Молдова тоже останется без света
сепары с Приднестровья в даном случае ни при чем
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23.11.2022 17:33 Ответить
Эта линия Одессу питает, и она идет через Приднестровье и Молдову
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23.11.2022 21:18 Ответить
Вибачаться перед шанованими партнерами за незручності і виплатять компенсацію.
А то ж путєн нападе, треба не допустити ескалації.
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23.11.2022 17:38 Ответить
Хм, але ж укренерго каже, що ми не експортуємо електрику. Тоді чому у Молдові пропало світло?
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23.11.2022 15:48 Ответить
Общий с Украиной протокол в системе ЕС . Подключение к протоколу ещё летом было. Якобы не выдерживают автоматы
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23.11.2022 15:57 Ответить
А Молдова тоже присоединена к системе ЕС?
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23.11.2022 18:54 Ответить
Да, одновременно с Украиной. Весной или летом дело было. Точно не помню
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23.11.2022 19:33 Ответить
от власне..у вас не одного виникає таке питання..куди продають електрику
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23.11.2022 15:58 Ответить
от власне..у вас не одного виникає таке питання..куди продають електрику
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23.11.2022 15:59 Ответить
Цікаво, ватні молдавани та гагаузи, що підтримують "Шор" і Гандона - розуміють, чому в них зникло світло?
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23.11.2022 15:53 Ответить
Вони переконані, що це "фсьо ізза праклятих біндєравцов".
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23.11.2022 17:20 Ответить
Ватных очень мало от шора и гагаузов еще меньше
этим по барабану что пропал свет - ибо для них все равно Санду виновата!!
а в целом конечно страдает нормальные граждане Молдовы
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23.11.2022 17:35 Ответить
А причем Молдова к нам? Светят за наш счёт ,мы при свечах, и нашу е/е ? Никто и ничего никуда не продает? Ну- ну....
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23.11.2022 15:59 Ответить
Так і пріднестров'є єшо на нас, а ми у патёмках...
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23.11.2022 16:01 Ответить
Кто тебе сказал что молдаване включают свои лампочки за ваш счёт????
где ты это прочитал??
да раньше мы получали за деньги и небесплатно небольшое количество около 30% электроэнерги с Украины .
и причём Украина продавала и сети ЕС свою элетроэнергию

но после масированых обстрелах энергосистемы в Украине подача и в ЕС и Молдову прекратилось
И далее сепары с Приднестровья по указанию Кремля прекратили тоже подачу электроэнергии в Молдову которую мы получали около 50-60%
по этому мы получает уже более месяца электроэнергию с Румынии
никто из молдаван за вас счет не имеет свет!!!
можешь быть спокоен
более того в молдавских семьях живут сегодня примерно около 500 тыс украинских беженцев
и молдаване исправно платят за электроэнергию и тепло что бы обогреть их и что бы у них был свет как у всех
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23.11.2022 17:42 Ответить
так почему у вас сейчас нет света? Тогда причем тут наши обстреляные трансформаторы до вашего света?
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23.11.2022 17:48 Ответить
Потому что элекроцепи были об'еденены под протокол ЕС. Одновременно это делали с Украиной.
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23.11.2022 19:35 Ответить
Потому, что технически сети Украины и Молдовы связаны. Молдова сейчас получает энергию из Румынии, но ЛЭП частично проходит по территории Украины. Когда падает энергосистема Украины, это значит, что и падает и транзит через территорию Украины в Молдову.
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24.11.2022 00:40 Ответить
Чудово, просто чудово, шановні.
Поки украхнці на свічках гріють воду щоб дитину помити і самому помитися, сране придністров'я має нашу електроенергію. Якої нам самим не вистачає.

Це вже рівень державної зради, я сподіваюсь? Якщо за щось і розстрілювати, то саме за таке, вірно?
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23.11.2022 16:58 Ответить
Слава Украине!!!
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23.11.2022 17:44 Ответить
У Приднестровья ест свое ГрЭс в кучургане где они производят электроэнергию за счет росийского газа который они получают в небольшом количестве и им хватает только для частного сектора
никто не Приднестроьве ни в Молдове не палит электроэнергию за вас счет
можешь быть спокоен
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23.11.2022 17:44 Ответить
Так почему у вас нет света, если разрушены НАШИ электросети !?!!!!!!?
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23.11.2022 17:50 Ответить
Це все просто... е... співпадіння, ось!
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23.11.2022 18:43 Ответить

Не, то так карта лягла. ))
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23.11.2022 18:57 Ответить
Ну так, коли в мене лампочка перегорає, всі люди землі міняють лампочку теж, бо ж це електроенергія! все взаємопов'язано! вчіть матчастину!
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23.11.2022 19:11 Ответить
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23.11.2022 19:29 Ответить
Да вылетают автоматы! Технологически система общая у нас. С лета ещё, как подгоняли под протокол ЕС. И ваши и наши.
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23.11.2022 19:42 Ответить
Они ее покупают в Украине за 78 копеек киловатт, этот тариф в 2.5 раза дешевле чим платим мы, и в 8 раз дешевле чем платят юрлица в Украине
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23.11.2022 21:21 Ответить
Вы спорите с троллем, провокатором.
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24.11.2022 00:42 Ответить
Потому что энергосети Украины и Молдовы технологически - одно целое. Молдова сидит на тех же ЛЕПах, что и часть Одесской области (Измаил, Рени, Белгород-Дннстррвский).

Когда в Одесской области прилеты по энергооб'ектам, срабатывает автоматика и отключается и Одесская область, и Молдова.

Не задавайте тупых вопросов и не зайопуйте молдаван...
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23.11.2022 18:29 Ответить
Вот спасибо. А то чуть ли не в воровстве обвиняют)
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23.11.2022 19:39 Ответить
Никто и не забудет, вопрос в другом, может стоит построить линии в обход Приднестровья, и отрезать их от нашей энергосистемы и от Молдовы тоже, пусть мами себе генерируют раз они такие независимые
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23.11.2022 21:24 Ответить
Две станции в приднестровье экспортируют э энергию в том числе и в Украину.
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24.11.2022 00:54 Ответить
Перестаньте доставать молдаван. Займитесь своими проблемами.
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23.11.2022 19:57 Ответить
Обе электростанции Молдовы находятся аюв приднестровье и позволяют полностью обеспечивать энергией Молдову без помощи Румынии и Украины. Мало того, приднестровье экспортирует энергию и в Украину. Отключения света в Молдове и в приграничных к приднестровью областей Украины никак не связаны со взрывами от ракетных атак. Кстати именно поэтому отключили частично и в приднестровье чтобы долбоебы думали что это 100 % изза ракетных атак. Тут имеет место комбинированная атака. В том числе и с помощью пмр.
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23.11.2022 21:38 Ответить
Тирасполь прекратил поставку электроэнергии в Молдову, мотивируя снижением поставок газа и соответствующим снижением выработки электроэнергии
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24.11.2022 09:18 Ответить
 
 