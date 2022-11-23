В Молдове - масштабное отключение электричества из-за ракетных ударов России по инфраструктуре Украины

В Молдове на фоне массированных российских атак на энергосистему Украины – масштабные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил в телеграме вице-премьер государства Андрей Спину, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые граждане, сегодня повторяется ситуация 15 ноября. После бомбежек Россией украинской энергосистемы за последнее время мы имеем масштабные отключения электроэнергии по всей стране. Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электроэнергии", - написал Спину.

Читатели молдавского издания NM сообщают, что электричества нет в отдельных районах Кишинева, Комрата, Хинчештах, Бельцах и районах Приднестровья.

Напомним, днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской и Николаевской областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

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