В Молдове - масштабное отключение электричества из-за ракетных ударов России по инфраструктуре Украины
В Молдове на фоне массированных российских атак на энергосистему Украины – масштабные отключения электроэнергии.
Об этом сообщил в телеграме вице-премьер государства Андрей Спину, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые граждане, сегодня повторяется ситуация 15 ноября. После бомбежек Россией украинской энергосистемы за последнее время мы имеем масштабные отключения электроэнергии по всей стране. Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электроэнергии", - написал Спину.
Читатели молдавского издания NM сообщают, что электричества нет в отдельных районах Кишинева, Комрата, Хинчештах, Бельцах и районах Приднестровья.
Напомним, днем 23 ноября была объявлена воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской и Николаевской областях.
Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем.
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ибо мы уже не зависим от кучурганской Грэс с Приднестровья которые нам раньше давало электричество
сеголня Молдова почти в полном обьеме получает электричество с Румынии
Высоковольная линия которая идет в Молдову частично проходит через Украину
и когда украинские сети падают - то подача электричества с Румынии и ЕС в целом отключаются и становиться в аварийном состоянии
по этому из за аварий в украинских сетях Молдова тоже останется без света
сепары с Приднестровья в даном случае ни при чем
А то ж путєн нападе, треба не допустити ескалації.
этим по барабану что пропал свет - ибо для них все равно Санду виновата!!
а в целом конечно страдает нормальные граждане Молдовы
где ты это прочитал??
да раньше мы получали за деньги и небесплатно небольшое количество около 30% электроэнерги с Украины .
и причём Украина продавала и сети ЕС свою элетроэнергию
но после масированых обстрелах энергосистемы в Украине подача и в ЕС и Молдову прекратилось
И далее сепары с Приднестровья по указанию Кремля прекратили тоже подачу электроэнергии в Молдову которую мы получали около 50-60%
по этому мы получает уже более месяца электроэнергию с Румынии
никто из молдаван за вас счет не имеет свет!!!
можешь быть спокоен
более того в молдавских семьях живут сегодня примерно около 500 тыс украинских беженцев
и молдаване исправно платят за электроэнергию и тепло что бы обогреть их и что бы у них был свет как у всех
Поки украхнці на свічках гріють воду щоб дитину помити і самому помитися, сране придністров'я має нашу електроенергію. Якої нам самим не вистачає.
Це вже рівень державної зради, я сподіваюсь? Якщо за щось і розстрілювати, то саме за таке, вірно?
никто не Приднестроьве ни в Молдове не палит электроэнергию за вас счет
можешь быть спокоен
Не, то так карта лягла. ))
Когда в Одесской области прилеты по энергооб'ектам, срабатывает автоматика и отключается и Одесская область, и Молдова.
Не задавайте тупых вопросов и не зайопуйте молдаван...