Три человека погибли, 11 пострадали в результате сегодняшних взрывов в Киеве (обновлено)

Пока известно о трех погибших и 11 пострадавших в результате сегодняшней ракетной атаки на Киев.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Три человека погибли в результате сегодняшних ракетных обстрелов столицы. Среди них – 17-летняя девушка. Пострадали 11 жителей столицы. 10 из низ госпитализировали в медучреждения города. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

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