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Новости Война
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Три человека погибли, 11 пострадали в результате сегодняшних взрывов в Киеве (обновлено)

київ

Пока известно о трех погибших и 11 пострадавших в результате сегодняшней ракетной атаки на Киев.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Три человека погибли в результате сегодняшних ракетных обстрелов столицы. Среди них – 17-летняя девушка. Пострадали 11 жителей столицы. 10 из низ госпитализировали в медучреждения города. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

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Автор: 

Киев (25710) Кличко Виталий (4654) ракеты (3620) Воздушные атаки на Киев (767)


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Топ комментарии
+18
Если мы не добьем кремлевскую гадину, то через время эта гадина добьет нас. Поэтому, никаких переговоров с рашистами, никакой передышки кремлевским ублюдкам. Все причастные должны понести наказание от заказчиков "российские налогоплательщики" до исполнителей в образе бункерный нацист, его армия, его пропагандисты должны быть привлечены к ответственности.
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23.11.2022 16:14 Ответить
+15
Україні потрібен Гетьман!

ви подумали що це пише порохобот?
не помилились!
ще раз: Україні потрібен Гетьман!
Порошенко, Залужний, Забродський...

- будь який Державного розуму Українець!
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23.11.2022 16:29 Ответить
+13
Коли ми вже прочитаємо щось подібне про мацкву?
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23.11.2022 16:03 Ответить
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Коли ми вже прочитаємо щось подібне про мацкву?
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23.11.2022 16:03 Ответить
Мабуть, коли ЗеПідорів не буде при владі, бо зараз навіть на обстріли прикордонних територій ніякої відповіді
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23.11.2022 16:09 Ответить
Ніякої? Мабуть тому в Бєлгододському прикордонні кацапи евакуюються.
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23.11.2022 16:24 Ответить
Україні потрібен Гетьман!

ви подумали що це пише порохобот?
не помилились!
ще раз: Україні потрібен Гетьман!
Порошенко, Залужний, Забродський...

- будь який Державного розуму Українець!
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23.11.2022 16:29 Ответить
А хто має усе це добро організувати?
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23.11.2022 17:36 Ответить
Но порошенко как всегда на первом месте. Не Залужный...
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23.11.2022 17:00 Ответить
Щось не дуже Україні той гетьман допоміг у 1918...
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29.11.2022 18:27 Ответить
А хіба він при владі? При владі ермак!
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23.11.2022 16:31 Ответить
Коли спалять до біса. Але це теж буде "геніальний стратегічний крок". Одноокий фельдмаршал не дасть збрехати.
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23.11.2022 16:25 Ответить
Немає ракет
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23.11.2022 16:34 Ответить
Когда спонсоры дадут разрешение
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23.11.2022 17:50 Ответить
Если мы не добьем кремлевскую гадину, то через время эта гадина добьет нас. Поэтому, никаких переговоров с рашистами, никакой передышки кремлевским ублюдкам. Все причастные должны понести наказание от заказчиков "российские налогоплательщики" до исполнителей в образе бункерный нацист, его армия, его пропагандисты должны быть привлечены к ответственности.
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23.11.2022 16:14 Ответить
Надо бомбить мацкву.

Хоть одна ракета ( или что другое) должны взорваться у них.

Много лет назад в СССР маленький самолёт Сесна, пилотируемый молодым немцем,приземлился на Красной площади…

Что делает Укроборонпром?
Неужели за 8 месяцев не удалось собрать хоть пару ракет???

Неужели нельзя « купить» у третьих стран, что то подобное?

Где помощь «наших» олигархов?
Богатых политиков ? ( например, Тимошенко ЮВ,Тарута, и др)
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23.11.2022 16:38 Ответить
Пісня 95го кралвралу " горіла підстанція , палала " ще не звучала ? А вони можуть ! І не здивуюсь .
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23.11.2022 17:00 Ответить
Одеса залишилася без води: знеструмлені всі насосні станції
https://dumskaya.net/news/odesa-zalishilasya-bez-vodi-znestrumleni-vsi-nas-170717

Ще й без тепла: в Одесі знеструмлені всі котельні
https://dumskaya.net/news/eshche-i-bez-tepla-v-odesse-obestocheny-vse-kote-170718
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23.11.2022 17:13 Ответить
Київ без світла, батареї холодні,вода зовсім без тиску...
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23.11.2022 17:22 Ответить
Смерть москалям!!!
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23.11.2022 21:14 Ответить
Иванушка -- дурачок?
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25.11.2022 14:56 Ответить
В Одессе аналогично, но воды нет вообще
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23.11.2022 21:13 Ответить
Что по Вышгороду? Чего ничего не пишут,там же явно и погибший и пострадавшие?
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23.11.2022 17:28 Ответить
 
 