Три человека погибли, 11 пострадали в результате сегодняшних взрывов в Киеве (обновлено)
Пока известно о трех погибших и 11 пострадавших в результате сегодняшней ракетной атаки на Киев.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Три человека погибли в результате сегодняшних ракетных обстрелов столицы. Среди них – 17-летняя девушка. Пострадали 11 жителей столицы. 10 из низ госпитализировали в медучреждения города. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.
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+18 Виктор Дийнега
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+15 Алекс Мышкевич
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+13 Onufri Zagloba
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ви подумали що це пише порохобот?
не помилились!
ще раз: Україні потрібен Гетьман!
Порошенко, Залужний, Забродський...
- будь який Державного розуму Українець!
Хоть одна ракета ( или что другое) должны взорваться у них.
Много лет назад в СССР маленький самолёт Сесна, пилотируемый молодым немцем,приземлился на Красной площади…
Что делает Укроборонпром?
Неужели за 8 месяцев не удалось собрать хоть пару ракет???
Неужели нельзя « купить» у третьих стран, что то подобное?
Где помощь «наших» олигархов?
Богатых политиков ? ( например, Тимошенко ЮВ,Тарута, и др)
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