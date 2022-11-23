На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская - перешла в режим полного блекаута, - Энергоатом

Сегодня, 23 ноября, из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.

В настоящее время они работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Отмечается, что радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме.

"Только что нормализуется работа энергосистемы, выдача электроэнергии с АЭС будет возобновлена. Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС с энергосистемы. Станция перешла в режим полного блекаута. Все дизель-генераторы - в работе. Радиационный фон на площадке ЗАЭС остается в норме", – говорится в сообщении.

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Напомним, днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской и Николаевской областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.