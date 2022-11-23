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Новости Война
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На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская - перешла в режим полного блекаута, - Энергоатом

заес,аес,запорізька

Сегодня, 23 ноября, из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.

В настоящее время они работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Отмечается, что радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме.

"Только что нормализуется работа энергосистемы, выдача электроэнергии с АЭС будет возобновлена. Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС с энергосистемы. Станция перешла в режим полного блекаута. Все дизель-генераторы - в работе. Радиационный фон на площадке ЗАЭС остается в норме", – говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты нанесли два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области, - ОВА

Напомним, днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской и Николаевской областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.

Автор: 

обстрел (27972) Энергоатом (412) Южно-Украинская АЭС (48) Хмельницкая АЭС (47) Запорожская АЭС (723)


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Топ комментарии
+24
Може вже пора бахнуть по их ТЕС И ГРЕС ? Може досить грати в толерантность ?
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23.11.2022 17:25 Ответить
+22
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23.11.2022 17:26 Ответить
+20
Кацапи дограються.
От злобна поріддя...гниле
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23.11.2022 17:24 Ответить
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Кацапи дограються.
От злобна поріддя...гниле
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23.11.2022 17:24 Ответить
Може вже пора бахнуть по их ТЕС И ГРЕС ? Може досить грати в толерантность ?
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23.11.2022 17:25 Ответить
а є чим?
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23.11.2022 17:31 Ответить
Є чим і куди, для початку треба бахнуть по енерго мосту в Крим...
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23.11.2022 17:48 Ответить
їм вже все одно, держава-спорсор тероризму вони чи ні..а от у нас при подальшому занепокоєнні США і затягувань щодо передачі потрібної кількості ********* ППО скоро буде блекаут повний. Сьогодні репетиція, надіюсь ще не генеральна...
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23.11.2022 17:28 Ответить
Давайте вы США не будете впутывать, что там ЕС приняло.
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23.11.2022 17:33 Ответить
всі спокійно спостерігають що буде далі
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23.11.2022 17:48 Ответить
Не только наблюдают, но и анализируют.

Я бы написал, что происходит, но вы и сами поймете.
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23.11.2022 17:57 Ответить
Оце і є ЗЕлена енергетика !
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23.11.2022 17:26 Ответить
иди на ***, кремлеботина.
тут только ***ло виновато
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23.11.2022 17:30 Ответить
Сладкая парочка !
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23.11.2022 17:36 Ответить
припиніть fratricide. Обидва припиніть! Кожен в чомусь правий, а в чомусь і ні.
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23.11.2022 18:05 Ответить
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23.11.2022 17:26 Ответить
В них вже зима! Пора і в них все поотключать . Інакше ці свині дикіне розуміють.
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23.11.2022 17:28 Ответить
Я звичайно не "знімаю відповідальності" зі всіх наших керманичей/гетьманів і т.д
Но ***....
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23.11.2022 17:28 Ответить
почему этим мразям разрешают нас потихоньку уничтожать? почкму же по -тихому дать нам дальнобойную рзсо что уе-ать по ихним станциям
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23.11.2022 17:30 Ответить
ті, від кого залежить постачання нам зброї, не хочуть, щоб рашка програла швидко, ми більш прогнозовані, тому ми вмираємо повільно та болісно..., це буде ще довго..., тут залучена велика політика між великими країнами, а ми маленькі, тільки не хочемо вмирати...
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23.11.2022 17:36 Ответить
Скоріше за все найбільш вигідний варіант для США -заморожений конфлікт і Вевепут як цуцик на шворці-типу спонсор тероризму,вбивця ,військовий злочинець.
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24.11.2022 00:20 Ответить
"почему этим мразям разрешают нас потихоньку уничтожать" тому,що ми не є ні членом Євросоюзу, ні тим більше НАТО,і вони нам надають зброю постілки поскільки,і поки у них в цьому є інтерес, але в їхні інтереси точно не входить надавати нам далекобійні системи з допомогою яких можна бити по російській території,тому що це уже практично приводить безпосередньо їх в відкритий конфлікт з кацапами,ніхто з них не буде воювати з кацапами,усі уже це давно сказали
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23.11.2022 17:41 Ответить
похоже все согласны что это какой то договорняк
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23.11.2022 17:57 Ответить
та ні, це вже теорія змови. Все простіше і важче одночасно.
Просто ми не хочемо прийняти той факт, що ми всі помремо в будь-якому випадку.
Всім плювати на нас. Щобільше, Бог нас не любить і хоче нас вбити.
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23.11.2022 18:28 Ответить
Треба запитати у старого ******* Клінтона, як йому зараз спиться. Саме це чмо, разом зі своїм товаришем,алко президентом параші, шалено тиснуло на Україну і змусило відмовитись від ЯЗ.
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23.11.2022 17:37 Ответить
В кучми краще запитай, чому він знищив авіацію та всі українські ракети х55 та інші віддав *****
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23.11.2022 17:41 Ответить
не отдал, а продал.
это как помощь и кредит, две большие разницы.
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23.11.2022 17:59 Ответить
А хто в нас тут такий голосував по приколу і радісно скакав коли закривали всі ракетні програми? Хто це тут такий кричав "Хуже не будет" ??? Клінтон??
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23.11.2022 17:42 Ответить
Не треба дебільних маніпуляцій. Ким би не був Зеля, це не знімає відповідальності з лівацьких лідерів західного світу за те, що вони допомогли людожерським режимам знищити систему міжнародної безпеки.
А на рахунок проголосував «по приколу» скажу, що в США також ******* обирати різних нікчем та нездар, Трамп та Обама - яскраві приклади.
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23.11.2022 18:12 Ответить
І ви не маніпулюйте - досі не можете визнати, що відповідальність лежить на всіх, за те в якому стані знаходиться країна. І тих хто побудував кланово-олігархічну систему, і громадянам що 30років дозволяють це робити. І тих хто голосував «не так», і тих хто взагалі не прийшов на вибори.
Щоб нас поважали, треба поважати себе.
Вже починає надоїдати - винен захід, винен Шольц, винен хто завгодно, вангую - потім буде прийде якийсь месія і всі заживемо…
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23.11.2022 19:30 Ответить
Ракети, якими кацапи обстрілюють Україну, придбані на гроші, отримані від Заходу. Що зробили західні «партнери», коли ху*ло напало на Грузію, а згодом і на Україну? Правильно, збільшили товарообіг з кацапстаном, побудували підприємства на його території, а також постачали підсанкційні компоненти для ВПК. Посилено відгодовувати ненажерливого та агресивного звіра. Може їм за активне спонсорування тероризму подяку висловити?

У вас паскудна позиція, звинувачувати в усьому жертву агресії. Що б не робила і як би не жила суверенна країна, нападати на неї ніхто права не має.
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23.11.2022 20:01 Ответить
А у вас позиція - «Хто всрався? Невістка!»
Хто заважав нам не грабувати країну, армію в тому числі, а розбудовувати? Залучати інвестистиції, створювати нові робочі місця, а не продавати підприємства кацапам які потім вирізали їх на метал, і не тільки кацапи. І так далі.
Хоча я знаю відповідь - ви зараз напишете довгий список виних, а ви зрозуміло не знаєте хто у вашому місті ******* більше всіх за 30років. Клован і є закономірним результатом суспільно ********.
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23.11.2022 21:06 Ответить
Тут винні тільки українські політики,котрі про безпеку і інтереси України зовсім не думали,і все віддали,а американці навпаки свої інтереси захистили як завжди це роблять,всіма правдами і непрадвами,нашим політикам треба у них повчитися як це робити.
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23.11.2022 17:43 Ответить
Скоро ваш Воронеж и Москва будут в потемках сидеть.
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23.11.2022 17:40 Ответить
Одеса залишилася без води: знеструмлені всі насосні станції
https://dumskaya.net/news/odesa-zalishilasya-bez-vodi-znestrumleni-vsi-nas-170717 https://dumskaya.net/news/odesa-zalishilasya-bez-vodi-znestrumleni-vsi-nas-170717/ua

Також й без тепла: в Одесі знеструмлені всі котельні
https://dumskaya.net/news/eshche-i-bez-tepla-v-odesse-obestocheny-vse-kote-170718 https://dumskaya.net/news/eshche-i-bez-tepla-v-odesse-obestocheny-vse-kote-170718/ua
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23.11.2022 17:40 Ответить
Одесі давно пора розрахуватись за свої русско-мірські погляди і пам'ятник Катерині 2.
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23.11.2022 17:44 Ответить
Чув що в Одесі збирались бунтувати через нєсправєдлівиє відключення: це коли в одних домах електрика є а в інших немає. Ню-ню.
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23.11.2022 18:00 Ответить
уже поймали и привлекли к ответственности.
бунт на корабле, во время качки недопустим.
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23.11.2022 18:02 Ответить
Я не про те. Вимагати справедливості, власне, це нормально. Але тут жеж банальні заздрощі до людей, у яких, з якоїсь невідомої причини світло є. Ну і от - тепер його немає ні в кого. Заздрити нічому - всі рівні і сидять без нічого
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23.11.2022 18:14 Ответить
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23.11.2022 18:02 Ответить
Зато тепер ніхто в світі не віддасть свою ядерну зброю нікому! Бо бачать чим це закінчується!
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23.11.2022 17:42 Ответить
так ніхто і не збирався,це тільки у нас були такі унікальні ідіоти котрі це зробили,а тепер в результаті країну розривають на шматки
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23.11.2022 17:44 Ответить
Казахстан тоже отдал ЯО.
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23.11.2022 18:04 Ответить
И ЮАР.
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23.11.2022 18:14 Ответить
Зато тепер ніхто в світі не віддасть свою ядерну зброю нікому! Бо бачать чим це закінчується!
___________________________________________________________________________________
Усього 20 днів тому Україна голосувала в ООН за те, щоб Ізраїль негайно роззброївся, віддав свою ядерну зброю під контроль ООН, а свої ядерні об'єкти під контроль МАГАТЕ.
Голосувала "за" разом з росією, білоруссю, іраном та сирією, і рішуче пішла проти спільної думки США та Канади, які голосували "проти". Навіть не "утрималася" як усі країни Європи, а саме що "за"
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23.11.2022 17:49 Ответить
ось не треба тут ляля! сраїль десятки років лізе на землі арабів і віджимає у них і дома, і землі! точно як ПАРАША!!! сраїль=*********!
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23.11.2022 18:26 Ответить
Нах...
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23.11.2022 19:40 Ответить
Ну це не зовсім так,на ті землі право мають і евреї і араби.І в принципі всі майже війни провокували араби (хоч майже завжди Ізраїль бив на випередження-а інакше і неможливо-сильно обмежені людські ресурси і занадто невелика територія)
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24.11.2022 00:30 Ответить
"Деньги не пахнут. Инфракрасный объектив высокого разрешения для разведки и целеуказания в иранском дроне Muhajir-6 производит https://twitter.com/hashtag/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F?src=hashtag_click&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Anewkc14%7Ctwcon%5Es1_c14 #израильская компания Ophir Optronics Solutions. Украинцам давать оружие нельзя, Россия обидится. "Врагу" Ирану можно....! Ничего личного, бизнес."
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23.11.2022 18:42 Ответить
Товарищ Медведев.
Отвечаете за свои слова или просто ля-ля-ля?
Не "объективы фирмы Ophir Optronics Solutions", а "объективы ПОХОЖИЕ на объективы фирмы Ophir Optronics Solutions". Эту продукцию продавали много кому, так как она не относится к разряду сугубо секретной, а уже кто и куда ее перепродал в третьи и четвертые руки и кто сумел скопировать, у них и надо спрашивать. Вот у них и спрашивайте.
На себя в первую очередь смотрите и на свою "Мотор Сич"
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23.11.2022 19:46 Ответить
Ботам тупорилим і наперед прогнозованим не товарищ і навіть не пан.
The high-resolution telescopic infrared lens used in the Mohajer-6 for surveillance and targeting appears to be identical to a model made by an Israeli firm, Ophir Optronics Solutions Ltd., according to photos of the device in the Mohajer-6 and corporate brochures reviewed by the Journal. The company declined to comment.
https://www.wsj.com/articles/ukrainian-analysis-identifies-western-supply-chain-behind-irans-drones-11668575332?mod=hp_lead_pos11
Стосовно Мотор Січи, то ви такі антисемітські питання не піднімайте, бо почнуть цікавитись хто по національності Богуслаєв, хто здав ядерну зброю Кравчук і Кучма, хто передав не тільки ракети Х55, а також технологію та вивіз обладнення в Кіров для випуска ракет Х55, а це була Тимошенко, хто клав асфальт замість випускати зброю,...
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23.11.2022 21:07 Ответить
"...Иранская военная промышленность использует в боевых дронах компоненты производства стран Запада, Японии и Израиля. Об этом https://www.wsj.com/articles/ukrainian-analysis-identifies-western-supply-chain-behind-irans-drones-11668575332 сообщает газета "Вол Стрит Джорнал".

Журналисты данного издания смогли ознакомиться с отчетами независимой антикоррупционной комиссии Украины и разведки страны. Эти ведомства изучили обломки иранских БПЛА. Кроме того, специалисты вышеуказанных госорганов смогли исследовать и целый иранский дрон "Мохаджер-6″. ВСУ смогли перехватить управление над этим боевым беспилотником и посадить его невредимым.
В вышеуказанных отчетах сообщается, что примерно половина из более чем 200 компонентов дрона американского производства, а треть - японского. А телескопическая инфракрасная линза высокого разрешения, используемая в данном БПЛА для наблюдения и наведения оружия, выглядит так же, как аналогичное изделие израильской фирмы "Офир Ортроникс Солюшнс".

После публикации указанной статьи представители упомянутой фирмы связались с Министерством обороны Израиля. Оттуда пришел ответ следующего содержания:" Мы изучаем этот вопрос. Предварительно можно сказать, что данное изделие не является оборудованием военного или двойного назначения". Это значит, что экспортный контроль для данных линз не предусмотрен. Как и для многих других деталей, обнаруженных в "Мохаджере". Соответственно их можно легко купить и переправить в Иран через третьи страны. Кроме того, часть вышеупомянутых компонентов могла быть нелегально скопирована в Китае".

______________________________________________________________________________
Товарищ Медведев. вы сделали мой день(точнее вечер)
Богуслаев тоже...ха-ха-ха... иудей.
Уральский казак иудей...Ха-ха-ха...
Не пейте больше, товарищ Медведев, алкоголизм плохо на вас влияет, да и жена ваша, Светка, тоже вас из-за этого бросила
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23.11.2022 21:21 Ответить
Попри санкції, накладені на Іран, дрони, які він виготовляв, і які Росія використовувала для нападу на Україну, включали західні компоненти, мовиться у https://storymaps.arcgis.com/stories/7a394153c87947d8a602c3927609f572 звіті , який у вівторок опублікувала британська дослідницька група, що займається аналізом зброї.

Як повідомляє газета https://www.nytimes.com/2022/11/22/us/drones-russia-iran.html?searchResultPosition=1 New York Times , після поїздки до Києва групи розслідувачів Conflict Armament Research (CAR), вони стверджують, що дрони, якими Росія бомбардує Україну, включно з цивільними об'єктами, виготовлялися в Ірані вже після запровадження санкцій «майже виключно компаніями зі штаб-квартирами в Сполучених Штатах, Європі та Азії». Одна з ракет, яку було знайдено в Україні, була виготовлена у травні цього року.
https://ukrainian.voanews.com/a/doslidzhennia-stverdzhuje-sho-v-iranskykh-pronakh-je-zakhidni-komponenty/6847330.html
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23.11.2022 22:07 Ответить
Я це взагалі не розумію цього дебілізма -треба чистити це міністерство закордонних справ-там мабуть сидять якісь приховані колаборанти.
Треба якось уже визначитись-ми з західним світом,чи ні.
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24.11.2022 00:25 Ответить
Це вже енергетичний колапс чи ще ні? Поділіться думкою, спеціалісти в енергетичній галузі...
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23.11.2022 17:49 Ответить
Завтра-послезавтра будет ясна вся степень повреждений.
Сегодня мало информации.
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23.11.2022 18:06 Ответить
На межі.
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23.11.2022 18:06 Ответить
Прокидаєшся з ранку, а москалей немає, ну зовсім немає , повиздихали усі, и ***** здох .
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23.11.2022 18:17 Ответить
за останніх півтора місяці попало не менше 100 ракет і величезна енергосистема, збудована ще в тюрмі народів, практично повністю лягла! що ще раз доказує, що все збудоване в тюрмі було ПОВНИМ ШЛАКОМ!!!
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23.11.2022 18:24 Ответить
Ніяка би система не витримала удари крилатими ракетами.
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23.11.2022 21:43 Ответить
Не согласен , Прибалтов и Польшу они уничтожат быстро , и ни какое нато не впишется , а Евросоюз выразит самую , самую глубокую озабоченность . Еще раз объясняю ***** нужна вся Украина и война по любому бы была , просто были бы чуть лучше готовы расия не может без войны . это аксиома им нужно много крови . как это не мистически звучит . Но это факт .
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23.11.2022 18:30 Ответить
Днепр тоже и шо ????
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23.11.2022 18:33 Ответить
Цивілізація ще не подорослішала і схожа на дитину - хочу то будую, а хочу - поламаю.
Цивілізації настав час розглянути і вирішувати проблему енергетичної автономізації. Це непросто, але на ********* рівні техніки можливо. Висока щільність концентрації енергетичних потужностей - це підвищена вразливість життєздатності населення під час воєн та катастроф природного чи штучного походження.
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23.11.2022 18:46 Ответить
Рашизм має бути знищенний, як і фашизм. Нікчемна країна РФ, яка тільки вміє знущатись, тероризувати, вбивати, захоплювати. Країна рекетир, країна маньяк, з імперськими амбіціями, не має права на існування.
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23.11.2022 18:57 Ответить
Придет время, когда диктатор РФ путин ответит за все свои преступления против Украины. "Этот конфликт электричества и путина завершится тем, что к стулу путина таки будет подведено 2700 вольт очень хорошего переменного тока. А поскольку мы знаем, что история очень любит показывать язык и гримасничать, нельзя исключать, что этот ток будет сделано на украинских ТЭС или АЭС"
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23.11.2022 21:27 Ответить
 
 