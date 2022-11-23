На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская - перешла в режим полного блекаута, - Энергоатом
Сегодня, 23 ноября, из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.
В настоящее время они работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
Отмечается, что радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме.
"Только что нормализуется работа энергосистемы, выдача электроэнергии с АЭС будет возобновлена. Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС с энергосистемы. Станция перешла в режим полного блекаута. Все дизель-генераторы - в работе. Радиационный фон на площадке ЗАЭС остается в норме", – говорится в сообщении.
Напомним, днем 23 ноября была объявлена воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской и Николаевской областях.
Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От злобна поріддя...гниле
Я бы написал, что происходит, но вы и сами поймете.
тут только ***ло виновато
Но ***....
Просто ми не хочемо прийняти той факт, що ми всі помремо в будь-якому випадку.
Всім плювати на нас. Щобільше, Бог нас не любить і хоче нас вбити.
это как помощь и кредит, две большие разницы.
А на рахунок проголосував «по приколу» скажу, що в США також ******* обирати різних нікчем та нездар, Трамп та Обама - яскраві приклади.
Щоб нас поважали, треба поважати себе.
Вже починає надоїдати - винен захід, винен Шольц, винен хто завгодно, вангую - потім буде прийде якийсь месія і всі заживемо…
У вас паскудна позиція, звинувачувати в усьому жертву агресії. Що б не робила і як би не жила суверенна країна, нападати на неї ніхто права не має.
Хто заважав нам не грабувати країну, армію в тому числі, а розбудовувати? Залучати інвестистиції, створювати нові робочі місця, а не продавати підприємства кацапам які потім вирізали їх на метал, і не тільки кацапи. І так далі.
Хоча я знаю відповідь - ви зараз напишете довгий список виних, а ви зрозуміло не знаєте хто у вашому місті ******* більше всіх за 30років. Клован і є закономірним результатом суспільно ********.
https://dumskaya.net/news/odesa-zalishilasya-bez-vodi-znestrumleni-vsi-nas-170717 https://dumskaya.net/news/odesa-zalishilasya-bez-vodi-znestrumleni-vsi-nas-170717/ua
Також й без тепла: в Одесі знеструмлені всі котельні
https://dumskaya.net/news/eshche-i-bez-tepla-v-odesse-obestocheny-vse-kote-170718 https://dumskaya.net/news/eshche-i-bez-tepla-v-odesse-obestocheny-vse-kote-170718/ua
бунт на корабле, во время качки недопустим.
___________________________________________________________________________________
Усього 20 днів тому Україна голосувала в ООН за те, щоб Ізраїль негайно роззброївся, віддав свою ядерну зброю під контроль ООН, а свої ядерні об'єкти під контроль МАГАТЕ.
Голосувала "за" разом з росією, білоруссю, іраном та сирією, і рішуче пішла проти спільної думки США та Канади, які голосували "проти". Навіть не "утрималася" як усі країни Європи, а саме що "за"
Отвечаете за свои слова или просто ля-ля-ля?
Не "объективы фирмы Ophir Optronics Solutions", а "объективы ПОХОЖИЕ на объективы фирмы Ophir Optronics Solutions". Эту продукцию продавали много кому, так как она не относится к разряду сугубо секретной, а уже кто и куда ее перепродал в третьи и четвертые руки и кто сумел скопировать, у них и надо спрашивать. Вот у них и спрашивайте.
На себя в первую очередь смотрите и на свою "Мотор Сич"
The high-resolution telescopic infrared lens used in the Mohajer-6 for surveillance and targeting appears to be identical to a model made by an Israeli firm, Ophir Optronics Solutions Ltd., according to photos of the device in the Mohajer-6 and corporate brochures reviewed by the Journal. The company declined to comment.
https://www.wsj.com/articles/ukrainian-analysis-identifies-western-supply-chain-behind-irans-drones-11668575332?mod=hp_lead_pos11
Стосовно Мотор Січи, то ви такі антисемітські питання не піднімайте, бо почнуть цікавитись хто по національності Богуслаєв, хто здав ядерну зброю Кравчук і Кучма, хто передав не тільки ракети Х55, а також технологію та вивіз обладнення в Кіров для випуска ракет Х55, а це була Тимошенко, хто клав асфальт замість випускати зброю,...
Журналисты данного издания смогли ознакомиться с отчетами независимой антикоррупционной комиссии Украины и разведки страны. Эти ведомства изучили обломки иранских БПЛА. Кроме того, специалисты вышеуказанных госорганов смогли исследовать и целый иранский дрон "Мохаджер-6″. ВСУ смогли перехватить управление над этим боевым беспилотником и посадить его невредимым.
В вышеуказанных отчетах сообщается, что примерно половина из более чем 200 компонентов дрона американского производства, а треть - японского. А телескопическая инфракрасная линза высокого разрешения, используемая в данном БПЛА для наблюдения и наведения оружия, выглядит так же, как аналогичное изделие израильской фирмы "Офир Ортроникс Солюшнс".
После публикации указанной статьи представители упомянутой фирмы связались с Министерством обороны Израиля. Оттуда пришел ответ следующего содержания:" Мы изучаем этот вопрос. Предварительно можно сказать, что данное изделие не является оборудованием военного или двойного назначения". Это значит, что экспортный контроль для данных линз не предусмотрен. Как и для многих других деталей, обнаруженных в "Мохаджере". Соответственно их можно легко купить и переправить в Иран через третьи страны. Кроме того, часть вышеупомянутых компонентов могла быть нелегально скопирована в Китае".
______________________________________________________________________________
Товарищ Медведев. вы сделали мой день(точнее вечер)
Богуслаев тоже...ха-ха-ха... иудей.
Уральский казак иудей...Ха-ха-ха...
Не пейте больше, товарищ Медведев, алкоголизм плохо на вас влияет, да и жена ваша, Светка, тоже вас из-за этого бросила
Як повідомляє газета https://www.nytimes.com/2022/11/22/us/drones-russia-iran.html?searchResultPosition=1 New York Times , після поїздки до Києва групи розслідувачів Conflict Armament Research (CAR), вони стверджують, що дрони, якими Росія бомбардує Україну, включно з цивільними об'єктами, виготовлялися в Ірані вже після запровадження санкцій «майже виключно компаніями зі штаб-квартирами в Сполучених Штатах, Європі та Азії». Одна з ракет, яку було знайдено в Україні, була виготовлена у травні цього року.
https://ukrainian.voanews.com/a/doslidzhennia-stverdzhuje-sho-v-iranskykh-pronakh-je-zakhidni-komponenty/6847330.html
Треба якось уже визначитись-ми з західним світом,чи ні.
Сегодня мало информации.
Цивілізації настав час розглянути і вирішувати проблему енергетичної автономізації. Це непросто, але на ********* рівні техніки можливо. Висока щільність концентрації енергетичних потужностей - це підвищена вразливість життєздатності населення під час воєн та катастроф природного чи штучного походження.