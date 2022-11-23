Сегодня Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожило 51. ИНФОГРАФИКА

Противовоздушная оборона сбила 51 из 70 вражеских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"23 ноября государство-террорист в очередной раз нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины из самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.

Пуски осуществлены из 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.

В общей сложности было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

51 ракета уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны.

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Кроме того, на юге страны уничтожены пять ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Ланцет".

Воздушные Силы продолжают выполнять задачи защиты воздушного пространства государства, уничтожая вражеские воздушные цели по всей территории Украины, по всем направлениям. К сожалению, в результате очередной террористической атаки россии, погибли люди, есть попадание в жилые дома. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.