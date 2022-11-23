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Новости Война
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Сегодня Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожило 51. ИНФОГРАФИКА

калібр

Противовоздушная оборона сбила 51 из 70 вражеских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"23 ноября государство-террорист в очередной раз нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины из самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.

Пуски осуществлены из 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.

В общей сложности было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

51 ракета уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны.

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Кроме того, на юге страны уничтожены пять ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Ланцет".

Воздушные Силы продолжают выполнять задачи защиты воздушного пространства государства, уничтожая вражеские воздушные цели по всей территории Украины, по всем направлениям. К сожалению, в результате очередной террористической атаки россии, погибли люди, есть попадание в жилые дома. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.

Сегодня Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожило 51 01

Автор: 

армия РФ (19738) крылатые ракеты (889) обстрел (27972) ракеты (3620) Воздушные силы (2435)


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Топ комментарии
+11
Зачем одно и то же постите везде, Капитан Очевидность? Такое впечатление, что вы от этого удовольствие получаете. Раз не бьют, значит, еще время не наступило.
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23.11.2022 17:51 Ответить
+11
ППО працюють і добре. Жаль,що знову цивільні загинули, світла і тепла не має. Горіть в пеклі москалі. Україна вистоїть,відновиться
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23.11.2022 18:02 Ответить
+7
дуже багато на рашкє літаків ту-95..., одного їй буде достатньо..., у вигляді пам'ятника..., якби знищували літаки по одному в місяць, то можна було й ракети не дуже рахувати...
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23.11.2022 17:43 Ответить
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дуже багато на рашкє літаків ту-95..., одного їй буде достатньо..., у вигляді пам'ятника..., якби знищували літаки по одному в місяць, то можна було й ракети не дуже рахувати...
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23.11.2022 17:43 Ответить
А де обеспокоенность? Де глибока обеспокоенность? Де ППО
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23.11.2022 17:45 Ответить
еще пару таких пусков и мы окажемся в каменном веке . или наши наполеоны будут бить в ответ по их гражданской инфраструктуре или они нас уничтожат.
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23.11.2022 17:47 Ответить
Зачем одно и то же постите везде, Капитан Очевидность? Такое впечатление, что вы от этого удовольствие получаете. Раз не бьют, значит, еще время не наступило.
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23.11.2022 17:51 Ответить
пусть делают что хотят
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23.11.2022 18:00 Ответить
він на зміні
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23.11.2022 18:08 Ответить
Не сцы все еще будет
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23.11.2022 22:51 Ответить
ППО працюють і добре. Жаль,що знову цивільні загинули, світла і тепла не має. Горіть в пеклі москалі. Україна вистоїть,відновиться
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23.11.2022 18:02 Ответить
Якщо по Київські обл. Прилетіло 10 ракет з 30 це жопа а не ПВО , командира зразу під суд, за преступне виконання обов'язків, Головного по ПВО про союзі розжаловали в лейтенанти в кращому випадку
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24.11.2022 10:24 Ответить


Прокидаєшся з ранку, а москалей немає, ну зовсім немає , повиздихали усі, и ***** здох .
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23.11.2022 18:18 Ответить
У підсумку - "жідкій стул".
Ге ж, рузьге?
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23.11.2022 18:44 Ответить
У підсумку - ми відремонтуємося і матимемо ******* модернову безвідмовну енергосистему. Наші провайдери всюди пороблять безперебійний доступ до Інтернету, ще й всі важливі об'єкти будуть прикриті Старлінком.
А ******* яка обсирається від щастя запарєбріком сьогодні, як сиділа в кам'яному віці в усть-********** на пляшці, так там і сидітиме.

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23.11.2022 19:22 Ответить
на ********** радість і насолода, свіжообісцяні трєнікі і рейтузьі...
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23.11.2022 20:45 Ответить
питання,а як так виходить,що 19 ракет зупинили ВСЕ в країні? чи це ВСЕ без захисту і виставлене напоказ? може це комусь вигідно?
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24.11.2022 10:10 Ответить
 
 