"Мы и без света видим, что вы п#дарасы", - мэр Днепра Филатов ответил россиянам мемом

Из-за очередной массированной ракетной атаки России фактически весь Днепр остался без света.

Об этом сообщает в фейсбуке Днепровский городской голова Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Больницы города работают на генераторах. Кто успевает, лучше сделать запасы воды.

Главное – без паники.

Следите только за официальными источниками информации и не верьте фейкам.

Я постоянно на связи с коммунальщиками.

Выдержим. Но все детали будут со временем", - подчеркнул он.

Позже Филатов сменил обложку на своей странице. Теперь там фраза "Мы и без света видим, что вы п#дарасы".

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