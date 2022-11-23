"Мы и без света видим, что вы п#дарасы", - мэр Днепра Филатов ответил россиянам мемом
Из-за очередной массированной ракетной атаки России фактически весь Днепр остался без света.
Об этом сообщает в фейсбуке Днепровский городской голова Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Больницы города работают на генераторах. Кто успевает, лучше сделать запасы воды.
Главное – без паники.
Следите только за официальными источниками информации и не верьте фейкам.
Я постоянно на связи с коммунальщиками.
Выдержим. Но все детали будут со временем", - подчеркнул он.
Позже Филатов сменил обложку на своей странице. Теперь там фраза "Мы и без света видим, что вы п#дарасы".
Топ комментарии
+29 Виктор Дийнега
показать весь комментарий23.11.2022 18:12 Ответить Ссылка
+28 Алекс Мышкевич
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+27 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий23.11.2022 18:08 Ответить Ссылка
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раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Філатову респект!
Кідараси будуть виєб..ані та висушені!
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До того ж, підараси у поганому сенсі.
Ги...