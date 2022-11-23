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Новости Война
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"Мы и без света видим, что вы п#дарасы", - мэр Днепра Филатов ответил россиянам мемом

Из-за очередной массированной ракетной атаки России фактически весь Днепр остался без света.

Об этом сообщает в фейсбуке  Днепровский городской голова Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Больницы города работают на генераторах. Кто успевает, лучше сделать запасы воды.

Главное – без паники.

Следите только за официальными источниками информации и не верьте фейкам.

Я постоянно на связи с коммунальщиками.

Выдержим. Но все детали будут со временем", - подчеркнул он.

Мы и без света видим, что вы п#дарасы, - мэр Днепра Филатов ответил россиянам мемом 01

Позже Филатов сменил обложку на своей странице. Теперь там фраза "Мы и без света видим, что вы п#дарасы".

Смотрите также: Последствия удара россиян по Днепру: количество пострадавших выросло до 14. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мы и без света видим, что вы п#дарасы, - мэр Днепра Филатов ответил россиянам мемом 02

Автор: 

Днепр (4444) обстрел (27972) Тарифы на электроэнергию (2177) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+29
Когда в Украине пропадает свет, ВСУ увеличивается на 30 миллионов бойцов. Вата - не удивляйтесь почему во время темноты вас вырезают целыми батальонами
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23.11.2022 18:12 Ответить
+28
"Слова не мальчика, но мужа!"

Філатову респект!
Кідараси будуть виєб..ані та висушені!
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23.11.2022 18:11 Ответить
+27
100% 👍👍👍
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23.11.2022 18:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ще які п#.. зарази.
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23.11.2022 18:04 Ответить
100% 👍👍👍
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23.11.2022 18:08 Ответить
руZZкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.11.2022 18:08 Ответить
Орки, сосіть наш х...................................й!
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23.11.2022 18:08 Ответить
"Слова не мальчика, но мужа!"

Філатову респект!
Кідараси будуть виєб..ані та висушені!
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23.11.2022 18:11 Ответить
Мапа де можна підзарядити свої мобільні пристрої, набрати води, відігрітися по Україні
https://nezlamnist.gov.ua
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23.11.2022 18:12 Ответить
Когда в Украине пропадает свет, ВСУ увеличивается на 30 миллионов бойцов. Вата - не удивляйтесь почему во время темноты вас вырезают целыми батальонами
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23.11.2022 18:12 Ответить
Умеет же выразить мысль 👍👍
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23.11.2022 18:14 Ответить
Бывший журналист, да и по жизни остроумный .
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23.11.2022 19:32 Ответить
від цих слів напевно хтось трахнув вівцю
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23.11.2022 18:14 Ответить
не знаю як і чим, але відповідь має бути.
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23.11.2022 18:23 Ответить
в кінці кінців ті ж самі с-300 є і в нас.
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23.11.2022 18:29 Ответить
Ризиковано. Цю тему можна по різному розвивати. Але основна суть (кацапи - підари) відображена чітко.
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23.11.2022 18:26 Ответить
Над этим смеяться нужно или плакать ?
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23.11.2022 18:36 Ответить
Тебе, кацап, сосать!
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23.11.2022 18:38 Ответить
***.
До того ж, підараси у поганому сенсі.
Ги...
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23.11.2022 18:41 Ответить
Прокидаєшся з ранку, а москалей немає, ну зовсім немає , повиздихали усі, и ***** здох .
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23.11.2022 18:49 Ответить
Ні, це дуже гарно для них, здихать будуть довго
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23.11.2022 18:52 Ответить
Це він до кацапів звертається чи до зелених мародерів, які не готувалися до війни?
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23.11.2022 18:53 Ответить
В офісі світла не було десь с 10 години ранку. Так і е вімкнули. Потім обстріли, потім суцільна темрява. Щоб дістатись додому проїхали пів міста, жоден супермаркет, жоден житловий масив не світився. А от тепер дивна річ, в мене вдома світло зв'явилось але моб.зв'язок так і не відновився), пішла в ТБ цухор та хліб купити, стояла десь 70-та в черзі до каси, коли була 60-та, світло знову зникло, і всіх попросили вийти з магазину. Мій дім поруч, бачу, світла вже немає в будинках. Прийшла запалила свічки та світильники на батарейках, рапотом світ з'явився. Але з балкону бачу, що все місто темне!!Місто мільонник - темне, хоч око виколи.Світяться лише 6-7 будинків на Слобожанському. То я вже і не знаю що думати. Бо на ж/м Перемога світла немає, по інший бік Слобожанского - немає. Ніде немає. Лише 6 будинків освітлюють.. Що це?? Якась нісенітниця.
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23.11.2022 22:45 Ответить
Це знищення України .
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24.11.2022 07:35 Ответить
Мобільного інтернету також немає, телефонії також немає ще й досі. Тримаймося!
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23.11.2022 22:46 Ответить
Зачёт. Однозначно.
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24.11.2022 05:21 Ответить
******** с ******** и воняют как параши!
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24.11.2022 12:45 Ответить
 
 