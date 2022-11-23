Некоторые командиры РФ знали об изнасилованиях украинцев и поощряли преступления, - британский юрист

Британский юрист Уэйн Джордаш сообщил, что наблюдается системность в сексуальном насилии со стороны российских солдат.

Об этом пишет УНИАН.

Некоторые российские командиры знали о сексуальном насилии своих подчиненных в Украине, "а в некоторых случаях поощряли его или даже отдавали приказы". Согласно Женевской конвенции, изнасилование – военное преступление.

Международный адвоката по уголовным делам, британский юрист Уэйн Джордаш в комментарии Reuters сообщил, что в некоторых районах Киевской области некоторые случаи сексуального насилия связаны с уровнем организации российских вооруженных сил, который "говорит о системном планировании".

При этом он указал, что еще рано делать выводы о том, насколько широко распространена эта практика, но закономерности предполагают, что сексуальное насилие "может быть более частым" на территориях, которые были оккупированы более длительный период.

Отмечается, что есть сведения о том, что членов семей российские военные заставляли смотреть, пока происходило изнасилование. Кроме того, есть данные о групповых изнасилованиях.

Согласно постановлению Черниговского районного суда, в области в марте военнослужащий 80-го танкового полка России неоднократно насиловал девушку и угрожал убить членов ее семьи. Суд признал 31-летнего Руслана Кулиева и еще одного российского солдата заочно виновными в совершении военных преступлений.

Кулиев, который, по мнению суда, был старшим лейтенантом, и другой солдат не были доступны для комментариев.

Изнасилование может представлять собой военное преступление в соответствии с Женевскими конвенциями, устанавливающими международные правовые стандарты ведения вооруженных конфликтов. По словам юристов, широко распространенное или систематическое сексуальное насилие может быть приравнено к преступлениям против человечности.

В Генеральной прокуратуре Украины заявила, что война Москвы против Украины "направлена ​​на уничтожение украинского народа" и что сексуальное насилие входит в число преступлений России, "направленных на сеяние ужаса, причинение страданий и страха гражданскому населению Украины".

"Есть признаки того, что сексуальное насилие используется в качестве оружия войны". - указал специальный представитель Генсека ООН Прамила Паттен.

После ухода российских военных с территории Киевской области весь мир увидел кадры из Бучи, где на улицах лежали расстрелянные люди со связанными руками. Кроме того, стали появляться информация об изнасилованиях оккупантами местных жителей. При этом от рук россиян страдали даже дети.

Так, на временно оккупированной территории Луганской области россияне изнасиловали 12-летнюю девочку. Также стало известно об изнасиловании на оккупированной части Донецкой области.

Посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак заявила, что существует множество свидетельств того, что российские оккупационные войска совершают систематические военные преступления в каждом регионе Украины, который находится под их контролем.