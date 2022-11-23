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Некоторые командиры РФ знали об изнасилованиях украинцев и поощряли преступления, - британский юрист

рф,армія,найманці

Британский юрист Уэйн Джордаш сообщил, что наблюдается системность в сексуальном насилии со стороны российских солдат.

Об этом пишет УНИАН.

Некоторые российские командиры знали о сексуальном насилии своих подчиненных в Украине, "а в некоторых случаях поощряли его или даже отдавали приказы". Согласно Женевской конвенции, изнасилование – военное преступление.

Международный адвоката по уголовным делам, британский юрист Уэйн Джордаш в комментарии Reuters сообщил, что в некоторых районах Киевской области некоторые случаи сексуального насилия связаны с уровнем организации российских вооруженных сил, который "говорит о системном планировании".

При этом он указал, что еще рано делать выводы о том, насколько широко распространена эта практика, но закономерности предполагают, что сексуальное насилие "может быть более частым" на территориях, которые были оккупированы более длительный период.

Отмечается, что есть сведения о том, что членов семей российские военные заставляли смотреть, пока происходило изнасилование. Кроме того, есть данные о групповых изнасилованиях.

Согласно постановлению Черниговского районного суда, в области в марте военнослужащий 80-го танкового полка России неоднократно насиловал девушку и угрожал убить членов ее семьи. Суд признал 31-летнего Руслана Кулиева и еще одного российского солдата заочно виновными в совершении военных преступлений.

Кулиев, который, по мнению суда, был старшим лейтенантом, и другой солдат не были доступны для комментариев.

Изнасилование может представлять собой военное преступление в соответствии с Женевскими конвенциями, устанавливающими международные правовые стандарты ведения вооруженных конфликтов. По словам юристов, широко распространенное или систематическое сексуальное насилие может быть приравнено к преступлениям против человечности.

В Генеральной прокуратуре Украины заявила, что война Москвы против Украины "направлена ​​на уничтожение украинского народа" и что сексуальное насилие входит в число преступлений России, "направленных на сеяние ужаса, причинение страданий и страха гражданскому населению Украины".

"Есть признаки того, что сексуальное насилие используется в качестве оружия войны". - указал специальный представитель Генсека ООН Прамила Паттен.

После ухода российских военных с территории Киевской области весь мир увидел кадры из Бучи, где на улицах лежали расстрелянные люди со связанными руками. Кроме того, стали появляться информация об изнасилованиях оккупантами местных жителей. При этом от рук россиян страдали даже дети.

Так, на временно оккупированной территории Луганской области россияне изнасиловали 12-летнюю девочку. Также стало известно об изнасиловании на оккупированной части Донецкой области.

Посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак заявила, что существует множество свидетельств того, что российские оккупационные войска совершают систематические военные преступления в каждом регионе Украины, который находится под их контролем.

Автор: 

изнасилование (921) военные преступления (1455)


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Головне, про що вони думають? Припустимо, війна закінчилася з будь-яким для Росії результатом і "ветерани" повернулися додому. Що буде після цього? Звірі, які скуштували смак крові та дикого насильства, негайно стануть ********* чоловіками та батьками?
Все вже було.
Сплеск повоєнної злочинності викорінювали до кінця 50-х і скільки тоді розстріляли "героїв війни, орденоносців", які перетворилися на диких відморозків, статистика не скаже, але розповість міський фольклор. А про "афганські" банди 90-х і розповідати не треба. Про них і так усі пам'ятають.
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23.11.2022 18:25 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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23.11.2022 18:28 Ответить
******* москальня це вірні внуки своїх дідів-прадідів, які проводили голодомор українців.
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23.11.2022 18:45 Ответить
Ваше очколюбіє,
Гаспажа Расєя...
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23.11.2022 18:48 Ответить
Рузьге, що деруть одне одного під хвоста, білоруси називають "деруни"!
)))
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23.11.2022 18:50 Ответить
Це що, вперше?
Книга про https://www.dw.com/uk/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D2%91%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8/a-52555422 зґвалтування в кінці Другої світової війни .
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23.11.2022 20:16 Ответить
За підрахунками Міріам Ґебгардт, у Німеччині з 1945 по 1955 роки від зґвалтувань постраждало близько 900 тисяч жінок. Ця цифра нижча за ту, що зазвичай називається в цьому контексті. Так, https://www.meta-katalog.eu/Record/000079351frso історик Барбара Йор (Barbara Johr) вважає, що тільки радянськими солдатами було зґвалтовано до двох мільйонів жінок і дівчат, з них 600 тисяч - у Берліні. Штефан Воллє (Stefan Wolle) і Ілько-Саша Ковальчук (Ilko-Sascha Kowalczuk), які також серйозно займалися цією темою, пишуть в своєму дослідженні про радянські війська в Східній Німеччині і сотнях тисячах жертв.
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23.11.2022 22:23 Ответить
Таких ****** нужно отлавливать и сажать на кол.И делать это показательно превселюдно,предварительно отрубив мачетой по самый корень хер
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24.11.2022 08:21 Ответить
Федерасти рашистські!! Це пуйловське утворення не має існувати! Russia delenda est!!!
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05.12.2022 20:04 Ответить
 
 