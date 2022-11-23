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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты нанесли массированный удар в 5 областях по объектам энергетической инфраструктуры в течение 23 ноября, - Генштаб

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на Восточном фронте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести семьдесят третьи сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение дня российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры нашего государства. По предварительной информации, были применены до 65 крылатых ракет Х-101, из которых 51 сбита Силами обороны Украины. Удары получили жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. Информация уточняется.

Кроме того, этой ночью противник нанес 2 ракетных удара по Запорожской области и совершил 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг обстрелял из реактивных систем залпового огня район населенного пункта Кустино Сумской области.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрел позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обороняется. Совершает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Макеевка и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Зеленополье, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Невельское.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. От артиллерийского огня противника пострадали районы около 10 населённых пунктов.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону. Задействовали ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области и Херсон, Токаревка, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

Противник продолжает нести потери. Так, в больничные учреждения города Горловка в течение последних дней доставлены более 30 тяжелораненых военнослужащих с северо-западной окраины города.

На временно занятой территории Луганской области оккупанты продолжают принудительное переселение проукраинско настроенных жителей. Так, под предлогом контрдиверсионных действий, в течение прошлой недели из населенных пунктов Денежниково и Штормово Луганской области вывезено около 20 местных фермеров.

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Подтверждено поражение силами обороны живой силы и военной техники противника за предыдущие дни. Так, в Луганской области поражен склад боеприпасов, около 50 оккупантов уничтожены и до 50 - ранены. В Запорожской области потери врага составили до 15 человек убитыми и до 20 ранеными.

Наша авиация в течение текущих суток нанесла 4 удара: 3 – по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 – по позиции зенитного ракетного комплекса. Воины ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили район сосредоточения личного состава и ВВТ врага и позицию ЗРК оккупантов".

Автор: 

Генштаб ВС (6503) ВСУ (6703)


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Топ комментарии
+3
Да-да, отписывайтесь срочно, нефиг тут делать.
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23.11.2022 19:09 Ответить
+3
русский, а ты почему под вражеским флагом тут кукарекаешь?
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23.11.2022 19:09 Ответить
+3
И для чего бы я шось указывал животному из вонючей страны-помойки, русский? Тебе рамзанка дыров указывает. Ты прапорец поменяй на вашу ссаную аквафрешную тряпку, руснявое.
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23.11.2022 19:17 Ответить
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Да-да, отписывайтесь срочно, нефиг тут делать.
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23.11.2022 19:09 Ответить
Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновилась.

вот видите, могут же.
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23.11.2022 19:36 Ответить
русский, а ты почему под вражеским флагом тут кукарекаешь?
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23.11.2022 19:09 Ответить
Будемо, будемо, кацапьоздол. Думаєш, якщо кинуло обісратих сракет сотню і ми півдня без електрики посидимо, то тіпа гєрой до ***? Сиди на пляшці і не *****. ЗСУ вже йдуть, скоро до стінки поставлять тебе, підор.
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23.11.2022 19:17 Ответить
И для чего бы я шось указывал животному из вонючей страны-помойки, русский? Тебе рамзанка дыров указывает. Ты прапорец поменяй на вашу ссаную аквафрешную тряпку, руснявое.
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23.11.2022 19:17 Ответить
частично слеп, но это компенсируется.

... отличаюсь умом и сообразительностью.
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23.11.2022 19:18 Ответить
я не про физическое...впрочем, это неважно.
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23.11.2022 19:19 Ответить
"Тайна Третей Планеты"
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23.11.2022 19:24 Ответить
Ще після перших обстрілів треба було зібрати Генасамблею ООН ,адже це геноцид проти українського народу ,чи наші керівники все ще боятся образити рашистів,будьте прокляті кацапи і народ цього терористичного утворення ,ну а "єдиний марафон" ,фрі дом та деякі блогери продовжують запрошувати на ітери "хороших русских .
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23.11.2022 19:17 Ответить
руZZкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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24.11.2022 09:20 Ответить
Здаємося? Я так зрозумів? Нічого ж не зміниться, вірно? І ніколи. А нам що, перший раз - за кобзу і співати про тяжку долю, все вірно? Чи може таки цей шанс не просремо?
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23.11.2022 20:04 Ответить
 
 