Российские оккупанты нанесли массированный удар в 5 областях по объектам энергетической инфраструктуры в течение 23 ноября, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на Восточном фронте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести семьдесят третьи сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение дня российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры нашего государства. По предварительной информации, были применены до 65 крылатых ракет Х-101, из которых 51 сбита Силами обороны Украины. Удары получили жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. Информация уточняется.

Кроме того, этой ночью противник нанес 2 ракетных удара по Запорожской области и совершил 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг обстрелял из реактивных систем залпового огня район населенного пункта Кустино Сумской области.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрел позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обороняется. Совершает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Макеевка и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Зеленополье, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Невельское.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. От артиллерийского огня противника пострадали районы около 10 населённых пунктов.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону. Задействовали ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области и Херсон, Токаревка, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

Противник продолжает нести потери. Так, в больничные учреждения города Горловка в течение последних дней доставлены более 30 тяжелораненых военнослужащих с северо-западной окраины города.

На временно занятой территории Луганской области оккупанты продолжают принудительное переселение проукраинско настроенных жителей. Так, под предлогом контрдиверсионных действий, в течение прошлой недели из населенных пунктов Денежниково и Штормово Луганской области вывезено около 20 местных фермеров.

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Подтверждено поражение силами обороны живой силы и военной техники противника за предыдущие дни. Так, в Луганской области поражен склад боеприпасов, около 50 оккупантов уничтожены и до 50 - ранены. В Запорожской области потери врага составили до 15 человек убитыми и до 20 ранеными.

Наша авиация в течение текущих суток нанесла 4 удара: 3 – по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 – по позиции зенитного ракетного комплекса. Воины ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили район сосредоточения личного состава и ВВТ врага и позицию ЗРК оккупантов".