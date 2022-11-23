Из-за российских ракетных обстрелов временно обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС, - Минэнерго

Сегодня Россия снова осуществила массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Это гражданская инфраструктура, обеспечивающая электро- и теплоснабжение для миллионов украинских женщин, детей и пенсионеров.

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Таким образом Россия в день признания Европарламентом ее государством-спонсором терроризма доказала безоговорочную правдивость этого определения. Только террористы так поступают с народом, который не могут победить, поэтому пытаются просто уничтожить".

Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.

В результате было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии может повлиять на тепло- и водоснабжение.

Энергетики уже работают и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Но, учитывая масштабы поражений, нам понадобится время.

Но россиянам не удастся запугать украинцев. Украинцы не боятся холода. Украинцы не боятся тьмы. Украинцы не боятся террористов. Мы их побеждаем – общими усилиями, каждый на своем рабочем месте. Доверяйте энергетикам, верьте ВСУ!" - рассказали в Минэнерго.

Смотрите также: "Мы и без света видим, что вы п#дарасы", - мэр Днепра Филатов ответил россиянам мемом