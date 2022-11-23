РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8608 посетителей онлайн
Новости Война
5 546 9

Из-за российских ракетных обстрелов временно обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС, - Минэнерго

міненерго

Сегодня Россия снова осуществила массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Это гражданская инфраструктура, обеспечивающая электро- и теплоснабжение для миллионов украинских женщин, детей и пенсионеров.

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Таким образом Россия в день признания Европарламентом ее государством-спонсором терроризма доказала безоговорочную правдивость этого определения. Только террористы так поступают с народом, который не могут победить, поэтому пытаются просто уничтожить".

Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.

В результате было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии может повлиять на тепло- и водоснабжение.

Энергетики уже работают и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Но, учитывая масштабы поражений, нам понадобится время.

Но россиянам не удастся запугать украинцев. Украинцы не боятся холода. Украинцы не боятся тьмы. Украинцы не боятся террористов. Мы их побеждаем – общими усилиями, каждый на своем рабочем месте. Доверяйте энергетикам, верьте ВСУ!" - рассказали в Минэнерго.

Смотрите также: "Мы и без света видим, что вы п#дарасы", - мэр Днепра Филатов ответил россиянам мемом

Автор: 

АЭС (546) ГЭС (119) крылатые ракеты (889) обстрел (27972) ТЭС (280) Минэнерго (367)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Kurwa....
показать весь комментарий
23.11.2022 19:10 Ответить
ЗАБОРОНІТЬ в ЗМІ висвітлювати інформацію щодо роботи

АЕС, ТЕС, ГЕС - це стратегічні воєнні об'єкти

Нафіг писати це, що хочете продовження банкнота русні

Людей більше цікавить коли буде світло, о це і пишіть в змі
показать весь комментарий
24.11.2022 08:40 Ответить
Визнавання вже замало, пора, Європо, за терористів братись не по-дитячому...
показать весь комментарий
23.11.2022 19:17 Ответить
А нам " патнеры " не разрешают рашке ответить тем же? В нашем городе сегодня блэк-аут. Без света,без связи,без воды,без отопления. Хотелось бы,чтобы и " братья" так пожили.
показать весь комментарий
23.11.2022 19:19 Ответить
Саме тому й треба мати своє, щоб не чекати на дозвіл від всіляких «партнерів». Ви бачите, що ця західна сцікопіхота навіть за Польщу не відповіла.

Порох та Турчинов розуміли все, передбачали можливість подібної ситуації і для безпеки країни розвивали ракетну програму. А наші йолопи з правом голосу глузували з білбордів, де був зображений Петро проти ху*ла. Зараз мабуть не дуже смішно.
показать весь комментарий
23.11.2022 19:38 Ответить
Та все одно не дозволили б по кацапській інфраструктурі влупити! А якби влупили без дозволу, то більше б не отримали снаряди до хаймарсів. І що тоді?
показать весь комментарий
23.11.2022 20:17 Ответить
надо взорвать Ленинградскую АЭС,нечего церемониться с быдлонасекомышами болот мацковии
показать весь комментарий
23.11.2022 23:45 Ответить
 
 