Надо искать "формулу мира между Россией и Украиной", - Токаев на заседании ОДКБ

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил о необходимости приложить совместные усилия для поиска "формулы мира" между Россией и Украиной, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване 23 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Республики Казахстан.

"По Украине, считаю, что пришло время совместного коллективного поиска "формулы мира". Любая война завершается мирными переговорами. Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия. Стамбульский раунд переговоров дал надежду на это, но соглашение из-за разных причин было "взорвано", - заявил Токаев.

Он также отметил, что нельзя допустить того, чтобы "братские русский и украинский народы" разошлись на десятки-сотни лет со взаимными оскорблениями друг друга.

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