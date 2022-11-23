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Надо искать "формулу мира между Россией и Украиной", - Токаев на заседании ОДКБ

токаев,токаєв

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил о необходимости приложить совместные усилия для поиска "формулы мира" между Россией и Украиной, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване 23 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Республики Казахстан.

"По Украине, считаю, что пришло время совместного коллективного поиска "формулы мира". Любая война завершается мирными переговорами. Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия. Стамбульский раунд переговоров дал надежду на это, но соглашение из-за разных причин было "взорвано", - заявил Токаев.

Он также отметил, что нельзя допустить того, чтобы "братские русский и украинский народы" разошлись на десятки-сотни лет со взаимными оскорблениями друг друга.

Читайте также: Рядом с нами идет масштабная война, территориальная целостность стран должна быть незыблемой, - Токаев

Автор: 

Казахстан (782) Токаев Касим-Жомарт (62)


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Топ комментарии
+101
Отдать пол Казахстана Раиссе. Отличная формула я считаю.
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23.11.2022 19:58 Ответить
+66
Ти наступний, придурок. Вони це вже прямо заявляють
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23.11.2022 20:00 Ответить
+62
російських виродків тільки вбивати треба, тоді і буде мир. А Токаєв - підарас!
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23.11.2022 20:00 Ответить
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Страница 2 из 2
формула переговоров с болотами мацковии только чз прицел ВСУ...
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23.11.2022 23:57 Ответить
Формула проста: виведення військ з міжнародно визнаної території України + репарації + видача військових злочинців + забути про наше існування і зайнятись своїми проблемами
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24.11.2022 00:11 Ответить
Миротворец, бл@дь, иди мири два братских народа таджиков и киргизов, а не суй свой нос, кудаю собака х@й не совала.
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24.11.2022 00:14 Ответить
Ты, долба@б набрал себе больше миллиона уклонистов из козломордии - смотри, как бы они тебе башку не отвернули в шесть секунд.
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24.11.2022 00:19 Ответить
Ага.Типа Молотов-Риббентроп...союз и братство двух Негодяев мародеров...
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24.11.2022 00:27 Ответить
Сосамба !!!
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24.11.2022 00:29 Ответить
вже розійшлися, "позна піть баржомі"
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24.11.2022 00:30 Ответить
добре шо Українці розуміють шо перемир'я то шоб кацапи підготувались кращє до наступного разу. Поки є рашка з ядерною зброєю миру не буде
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24.11.2022 00:45 Ответить
а чи не цього недоноска Боневтік учора поздоровляв?
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24.11.2022 00:48 Ответить
Токаев казался умнее.
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24.11.2022 02:07 Ответить
Или полезный идиот или провокатор. Хотя бы временного перемирия. Т.е. если перевезти с токаевского на людской: давайте дадим ***** время подтянуть резервы и наделать ещё ракет ... Сказочный ********)))

И ещё вопрос: Украина когда-то делала ракеты и не самые плохие. На них держался ядерный зонтик СССР. Идёт уже 9 месяц войны, за это время с десяток можно было сделать наверное приличных, которые бы ударили по местам, откуда летят ракеты?
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24.11.2022 02:42 Ответить
Никто не заинтересован в мире. Через пару лет война станет на конвейер. Главное чтобы у Запада не закончилось оружие для Украины.
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24.11.2022 03:52 Ответить
Запад, это обобщение кучи самых развитых стран. Очевидно, что у одной недоразвитой страны оружие закончится раньше.
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24.11.2022 04:58 Ответить
f(москаль)=0

Чудова формула.
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24.11.2022 04:57 Ответить
Чого всі накинулись на Токаєва? Щоб щось засуджувати, треба розуміти де, кому і в який час він це казав. Сказано це було на самміті ОДКБ, в яке Україна не входить і її представників там не було, зате був Путін. Фактично він в завуальовано-дипломатичній формі сказав Путіну, що досить вже займатися херньою та погоджуйся на будь які умови бо ти вже всіх задовбав.
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24.11.2022 05:28 Ответить
Exactly right. Tokaev made a rather courageous statement considering where it was made. In his position, he has to keep balance with regard to China, Russia, Turkey and the West, keeping them all interested enough to seek Kazakhstan's cooperation and yet not yielding entirely to any one side.
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24.11.2022 06:33 Ответить
Насамс+хаймарс+леопард+ Ф16= мир...щось таку я бачу формулу
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24.11.2022 06:09 Ответить
Повторює наратив Китаю
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24.11.2022 06:14 Ответить
ПНХ, чурбан ***********!!! Де ти курва братські народи побачив? У вас зараз є унікальний шанс назавжди відмахатись від рашки, а ти й далі путлеру очко підставляєш...
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24.11.2022 06:43 Ответить
Якщо простими словами, ти проплачений ******!

Тут не має компромісу! Або ми, або вони!
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24.11.2022 06:57 Ответить
За спиною у цього вилупка м ішок з грошима путькіна.
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24.11.2022 07:05 Ответить
ПОЧТИ ВСЕ ҚАЗАҚСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ҚАЗАҚСТАНА ЖЕЛАЕТ ПОБЕДЫ УКРАИНЕ ! ПРЕЗИДЕНТ ТОКАЕВ НАОБОРОТ.! В ЯНВАРЕ 2022г ТОКАЕВУ ПОМОГЛО ОДКБ ОСТАТЬСЯ У ВЛАСТИ,. СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.11.2022 08:18 Ответить
Така формула є: НАТО примушує рабсію до миру.
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24.11.2022 08:20 Ответить
ТОЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА С ВЫПЛАТОЙ КОНТРИБУЦИИ, ДО ЭТОГО НИКАКИХ ПЕРЕМИРИЙ. ҚАЗАҚСКИЙ НАРОД ЖЕЛАЕТ ПОБЕДЫ УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! АЛҒА ҚАЗАҚСТАН!
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24.11.2022 08:22 Ответить
до выборов он был нелигитимен. Поэтому играя демократа и противника России привлек к себе людей под выборы. Теперь он узаконенный президент . И будет топить за бункерdeada
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24.11.2022 09:24 Ответить
И опять двадцать пять.
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24.11.2022 09:52 Ответить
Еще один "переговорщик" - Жембырдын Жопатович
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24.11.2022 12:58 Ответить
Так выработана уже эта формула, к тому же она была успешно опробована на русском военном корабле
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24.11.2022 15:40 Ответить
вот когда российские твари лишат тебя власти в результате вторжения,ты ***** вспомнишь эти свои слова!но будет поздно!
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24.11.2022 17:33 Ответить
Жигрдартокаєв, йди нахььй!!
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25.11.2022 17:20 Ответить
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