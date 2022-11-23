Залужный о ракетных обстрелах: Россия не может одолеть ВСУ, поэтому ведет войну с мирными гражданами, ТЭС и больницами
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинских воинов с Днем Десантно-штурмовых войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.
"Сегодня страна-террорист Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства. Будучи неспособным одолеть Вооруженные силы Украины, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными учреждениями и даже младенцами".
В ходе сегодняшней атаки враг совершил 67 пусков крылатых ракет воздушного ("Х-101/Х-555") и морского базирования ("Калибр"). Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны уничтожена 51 крылатая ракета, а также 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет".
Только по Киеву было выпущено 30 ракет, 20 уничтожено.
Спасибо военнослужащим, чей профессионализм спасает жизнь. Вы являетесь образцом для всего мира. То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, – на грани возможного.
Благодарю страны-партнеры за предоставленные системы ПВО и ПРО, прикрывающие небо над нами. Мир в Европе напрямую зависит от устойчивости и защищенности Украины", – заявил Залужный.
Пожалуйста, подождите...
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ППО і ПРО це добре і потрібно, але за великим рахунком, це не відповідь.
от не робить і все - зламалася....
1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:
"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;
2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:
"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;
3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:
"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
Це ім'я кінця рашистської імперії !
варваров-рашистов можно остановить только неотвратимостью возмездия.
Гарних москалів не буває. Смерть ворогам!
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
але з 300-х- найбільша наочність руZZкого міра: воно, скалічене путінською війною, все своє НІКЧЕМНЕ життя буде проклинати руSSкій мір, сидячи в інвалідному візку і сручи під себе...
200-х рашисти просто спалюють,..."їх там нєбила..."
а на 300-і потрібні великі ресурси....та антиреклама для путінскої війни...
життяіснування!