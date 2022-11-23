Залужный о ракетных обстрелах: Россия не может одолеть ВСУ, поэтому ведет войну с мирными гражданами, ТЭС и больницами

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинских воинов с Днем Десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"Сегодня страна-террорист Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства. Будучи неспособным одолеть Вооруженные силы Украины, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными учреждениями и даже младенцами".

В ходе сегодняшней атаки враг совершил 67 пусков крылатых ракет воздушного ("Х-101/Х-555") и морского базирования ("Калибр"). Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны уничтожена 51 крылатая ракета, а также 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет".

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Только по Киеву было выпущено 30 ракет, 20 уничтожено.

Спасибо военнослужащим, чей профессионализм спасает жизнь. Вы являетесь образцом для всего мира. То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, – на грани возможного.

Благодарю страны-партнеры за предоставленные системы ПВО и ПРО, прикрывающие небо над нами. Мир в Европе напрямую зависит от устойчивости и защищенности Украины", – заявил Залужный.