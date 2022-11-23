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Новости Война
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Залужный о ракетных обстрелах: Россия не может одолеть ВСУ, поэтому ведет войну с мирными гражданами, ТЭС и больницами

вишгород

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинских воинов с Днем Десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"Сегодня страна-террорист Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства. Будучи неспособным одолеть Вооруженные силы Украины, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными учреждениями и даже младенцами".

В ходе сегодняшней атаки враг совершил 67 пусков крылатых ракет воздушного ("Х-101/Х-555") и морского базирования ("Калибр"). Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны уничтожена 51 крылатая ракета, а также 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет".

Смотрите также: Ракетный удар по Вышгороду: количество погибших возросло до пяти, более 20 раненых. ФОТОрепортаж

Только по Киеву было выпущено 30 ракет, 20 уничтожено.

Спасибо военнослужащим, чей профессионализм спасает жизнь. Вы являетесь образцом для всего мира. То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, – на грани возможного.

Благодарю страны-партнеры за предоставленные системы ПВО и ПРО, прикрывающие небо над нами. Мир в Европе напрямую зависит от устойчивости и защищенности Украины", – заявил Залужный.

Залужный о ракетных обстрелах: Россия не может одолеть ВСУ, поэтому ведет войну с мирными гражданами, ТЭС и больницами 01

Автор: 

крылатые ракеты (889) обстрел (27972) Залужный Валерий (659)


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Топ комментарии
+23
це буде продовжуватися доти доки не буде адекватної відповіді.
ППО і ПРО це добре і потрібно, але за великим рахунком, це не відповідь.
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23.11.2022 20:04 Ответить
+22
Ці підори думають, що через ракетний терор ми вийдемо на вулиці і повалимо режим Зеленського. Дебіли. Ми знесено будь який режим що укладе мир з рашою.
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23.11.2022 20:16 Ответить
+18
Генерал Залужний Валерій -
Це ім'я кінця рашистської імперії !
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23.11.2022 20:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
це буде продовжуватися доти доки не буде адекватної відповіді.
ППО і ПРО це добре і потрібно, але за великим рахунком, це не відповідь.
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23.11.2022 20:04 Ответить
Еще пол года и несколько миллионов беженцев и до наших партнёров это наконец-то дойдет. Хотя могли бы дать ракеты для химарс на 300 км и позволить бить ими по территории рашки, в этом случаи война могла уже закончится
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23.11.2022 21:11 Ответить
в мене розумілка не робить так само як і у вас за допомогу.
от не робить і все - зламалася....
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23.11.2022 21:15 Ответить
Скажу проще, надо ******* по Москве, и чем чаще тем лучше, все остальное это компромисс
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23.11.2022 21:26 Ответить
Важливі думки із досвіду спротиву чеченців російським загарбникам у 1995 році, висловлені начальником Головного штабу Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія Асланом Масхадовим, які й дотепер є актуальними в умовах рашистської агресії проти України й українського народу:

1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:

"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;

2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:

"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;

3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:

"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
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23.11.2022 20:07 Ответить
Генерал Залужний Валерій -
Це ім'я кінця рашистської імперії !
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23.11.2022 20:08 Ответить
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23.11.2022 20:09 Ответить
Латиницею виглядає, як поцция. Хтось знає, що таке поц?
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23.11.2022 20:50 Ответить
по одеські - це означає чоловічий статевий орган...
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23.11.2022 21:05 Ответить
Вы явно не правы
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23.11.2022 21:49 Ответить
В латиниці немає букви - Я.
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24.11.2022 10:47 Ответить
Ці підори думають, що через ракетний терор ми вийдемо на вулиці і повалимо режим Зеленського. Дебіли. Ми знесено будь який режим що укладе мир з рашою.
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23.11.2022 20:16 Ответить
Москаль НІКОЛИ не зрозуміє як мислить вільна людина. Бо є рабом все життя, навіть коли накрав багато грошей все одно залишається рабом. А українець навіть без світла, тепла та їжі залишиться вільним!
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23.11.2022 20:50 Ответить
Вони цього дужу бояться. Зе для них краще Януковича.
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24.11.2022 08:58 Ответить
Ми ніхрена не мирні громадяни по відношенню до рашистії. Ми мирні громадяни по відношенню до цивілізації і добра, а не до темряви і абсолютного оскаженілого зла, яке намагається нас знищити. І ніколи не підкоримося цьому злу. І це саме та реальність від якої пуйлоті прийдеться здохнути, захлинувшись у своєму кривавому харковинні.
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23.11.2022 20:20 Ответить
Без відповіді по їхній території це жахіття не закінчиться. Я це ще в березні казав
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23.11.2022 20:24 Ответить
москальська гидота марно старається... світло відновимо, економіку та міста відбудуємо, зате щороку будемо святкувати нове національне Свято "смерть москальськой підєрації". Народ, обов"язково вчіть та шануйте українську мову, бо війна закінчиться нашою Перемогою, а звичка вбивати москалів залишиться назавжди!
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23.11.2022 20:28 Ответить
Не будет ответа - кацапская падаль будет продолжать с удвоиным усилием. И до чего так досидимся,пока всех ракетами не перебьют?
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23.11.2022 20:33 Ответить
Нам необходимы ракеты способные стрелять вплоть до урала. Только так можно остановить мерзавцев в этих скотских обстрелах.
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23.11.2022 20:49 Ответить
ув.Велимир правильно пишете:

варваров-рашистов можно остановить только неотвратимостью возмездия.
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24.11.2022 07:09 Ответить
Не розумію цих дебілів. Невже вони вважають, що українців можна таким чином залякати? Скоріше це призведе до того, що всі українці будуть вважати, що москалів треба знищити всіх.
Гарних москалів не буває. Смерть ворогам!
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23.11.2022 21:23 Ответить
ПІДТРИМАЮ
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23.11.2022 22:06 Ответить
шось дофуя прильотів-16!! чи часом ОП, не почав ППО керувати, д'Єрмак з пархатим ти-моЙше-ком😡😡😡😡
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23.11.2022 21:27 Ответить
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23.11.2022 22:04 Ответить
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23.11.2022 22:29 Ответить
руZZкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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23.11.2022 22:56 Ответить
Заперечую! До чого 300-ті?! Тільки побільше 200х нараZZію!
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24.11.2022 10:50 Ответить
я також колись так думав...

але з 300-х- найбільша наочність руZZкого міра: воно, скалічене путінською війною, все своє НІКЧЕМНЕ життя буде проклинати руSSкій мір, сидячи в інвалідному візку і сручи під себе...

200-х рашисти просто спалюють,..."їх там нєбила..."
а на 300-і потрібні великі ресурси....та антиреклама для путінскої війни...
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24.11.2022 10:58 Ответить
В принципі згоден. Але краще побільше "самоварів", аби відчував своє овочеве життя існування!
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24.11.2022 15:22 Ответить
и роддомами
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24.11.2022 09:50 Ответить
Все это хорошо, но нужно ведь как-то отвечать агрессору. Давно писал, что требовать у США ракеты AGM, Томагавк, Скальп и разнести инфраструктуру Крыма в клочья. Это путин поймет. Беспилотники нужны, но такого эффекта они не дадут. И укрепление ПВО, разобраться, как можно улучшить, хотя они в принципе и так дают неплохие результаты
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24.11.2022 10:29 Ответить
Після "разнєсті інфраструктуру в клочья" допомога зупиниться назавжди. Ніхто не хоче бути опосередковано причастним до бомбардування громадської інфраструктури. Цивілізований світ оркостан, котрий воює з цивільними, пологовими будинками, тесами гесами, немовлятами.
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24.11.2022 10:55 Ответить
Во время Второй мировой никто не стеснялся разнести гражданскую инфраструктуру Третьего рейха ради победы
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24.11.2022 15:18 Ответить
 
 