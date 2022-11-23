В пакете помощи США на $400 млн – боеприпасы для NASAMS и HIMARS, пулеметы, тактические машины и генераторы
США с августа 2021 г. предоставили Украине 25 пакетов оружия и оборудования. 26-й будет включать в себя дополнительное оружие, боеприпасы и оборудование противовоздушной обороны из запасов Министерства обороны США на 400 миллионов долларов.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа.
По его данным, вместе с новым пакетом общая военная помощь США для Украины достигнет беспрецедентного уровня примерно в 19,7 млрд долларов за срок работы Администрации президента США Джо Байдена.
По данным Пентагона, новый пакет включает:
- дополнительные боеприпасы для NASAMS;
- 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным авиационным системам;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных реактивных артиллерийских систем (HIMARS);
- 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 10 тысяч 120-мм минометных снарядов;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (Harm);
- 150 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
- более 100 легких тактических машин;
- более 20 млн патронов к стрелковому оружию;
- более 200 генераторов;
- запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.
Напомним, президент США Джо Байден 23 ноября дал поручение по выделению Украине пакета военной помощи.
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Коли танки?!
Коли дають щось більш дороге, але менш корисне і дефіцитне.
А те, що потрібно, що є на складах і більш дешеве - НЕ дають!
Сьогодні ЄП визнав рашку - країною-спонсором тероризма. Це дуже важливо в політичному сенсі.
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Ці підари у в-дь ******** ядеркою і це очевидно 🤦🤦🤔
Саліван і компанія давно вже мріють про переговори зеленського та РФ і на заморожування конфлікту
Это самое разнообразное, самое современное оружие.
Это оружие очень нужное, т.к. актуальное, отвечает вызовам этой войны.
Но..обращает внимание и то, что нет благодарности...
Т.к. Америка не предоставила ATACMS - дальнобойные ракеты..
И президент США, Байден, быть может, сделавший не меньше, чем Борис Джонсон, поэтому всего лишь старик..наверное маразматик..забывший про ракеты..
Ни артиллерии (САУ),ни танков,ни авиации нет.
Смотрите в Ютубе Сергея Любарского-тамон все описывает по реальной помощи.
Насчёт 777 без системы джипиес-пушка неплоха на пару тысяч выстрелов,но прихотливая.И буксируемая артиллерия в нашей войне-это громадный риск для персонала.
В ближайшее время состоятся совместные воздушные учения Израиля и США, на которых, будет отрабатываться тактика ведения боевых действий против Ирана.
еще бы Индию с Китаем стравить!
Да, Ленд-лиз, Украина ждет с 10 мая ...., капельные вливания вооружений, позволяют агрессору убивать людей, разрушать инфраструктуру.
Иногда мне кажется, что на этот сайт лахта отдельную бригаду говнометов назначила ((((
Можно же общими фразами отделаться. стрелковое орудие, и.т.п.
Понятно что цензор перепечатал просто, конкретику сами американцы пишут
10 месяцев никто не знает сколько ракет у раши. в три смены работают. Простите а мы начали производить ракеты?