В пакете помощи США на $400 млн – боеприпасы для NASAMS и HIMARS, пулеметы, тактические машины и генераторы

США с августа 2021 г. предоставили Украине 25 пакетов оружия и оборудования. 26-й будет включать в себя дополнительное оружие, боеприпасы и оборудование противовоздушной обороны из запасов Министерства обороны США на 400 миллионов долларов.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа.

По его данным, вместе с новым пакетом общая военная помощь США для Украины достигнет беспрецедентного уровня примерно в 19,7 млрд долларов за срок работы Администрации президента США Джо Байдена.

По данным Пентагона, новый пакет включает:

- дополнительные боеприпасы для NASAMS;

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- 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным авиационным системам;

- дополнительные боеприпасы для высокомобильных реактивных артиллерийских систем (HIMARS);

- 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

- 10 тысяч 120-мм минометных снарядов;

- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (Harm);

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- 150 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

- более 100 легких тактических машин;

- более 20 млн патронов к стрелковому оружию;

- более 200 генераторов;

- запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.

Напомним, президент США Джо Байден 23 ноября дал поручение по выделению Украине пакета военной помощи.

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