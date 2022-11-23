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Новости Помощь Украине Война
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В пакете помощи США на $400 млн – боеприпасы для NASAMS и HIMARS, пулеметы, тактические машины и генераторы

himars

США с августа 2021 г. предоставили Украине 25 пакетов оружия и оборудования. 26-й будет включать в себя дополнительное оружие, боеприпасы и оборудование противовоздушной обороны из запасов Министерства обороны США на 400 миллионов долларов.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа.

По его данным, вместе с новым пакетом общая военная помощь США для Украины достигнет беспрецедентного уровня примерно в 19,7 млрд долларов за срок работы Администрации президента США Джо Байдена.

По данным Пентагона, новый пакет включает:

- дополнительные боеприпасы для NASAMS;

Читайте также: Группа сенаторов США призвала Пентагон передать Украине беспилотники Grey Eagle, - The Wall Street Journal

- 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным авиационным системам;

- дополнительные боеприпасы для высокомобильных реактивных артиллерийских систем (HIMARS);

- 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

- 10 тысяч 120-мм минометных снарядов;

- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (Harm);

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- 150 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

- более 100 легких тактических машин;

- более 20 млн патронов к стрелковому оружию;

- более 200 генераторов;

- запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.

Напомним, президент США Джо Байден 23 ноября дал поручение по выделению Украине пакета военной помощи.

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Автор: 

оружие (10272) Пентагон (1470) помощь (7884) США (27195) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+30
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23.11.2022 20:03 Ответить
+14
Дякуємо США 😠😠😠👍🏼❤️❤️❤️
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23.11.2022 20:02 Ответить
+10
Два десятки ракет поклали енергетику в нуль, але на росії така ж інфраструктура. І так само можна покласти енергетику європейської частини мордора. Але чомусь туди ніхт шіссен...
.
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23.11.2022 20:24 Ответить
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Дякуємо США 😠😠😠👍🏼❤️❤️❤️
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23.11.2022 20:02 Ответить
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23.11.2022 20:03 Ответить
На фоні масованих ударів 200 снарядів....
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23.11.2022 20:04 Ответить
А сколько их всего производится за год, их поставляют прямо с завода
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23.11.2022 20:12 Ответить
Х/з, - от 200 атакамів можуть вирішити питання обстрілів кардинально. Але їх щось не видно...
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23.11.2022 20:19 Ответить
не атакамс а эскалибуры, думаю их производится около 1000 в год ( они на западе нахер не нужны ) там есть ракеты, беспилотники и авиация , которые не дают - дали бы война уже бы закончилась.
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23.11.2022 20:32 Ответить
Високоточні снаряди 200 штук, чи ти думаєш, що їх клепають тисячі?
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23.11.2022 22:48 Ответить
Начни петицию к Боневтику, что б приказал Залужному отказаться и вообще ничего не принимать, пока не начнут слать в удовлетворяющих тебя масштабах.
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24.11.2022 00:10 Ответить
Коли ракети на 300+ км?!
Коли танки?!
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23.11.2022 20:04 Ответить
Тоді, коли налагодимо виробництво власних.
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23.11.2022 20:05 Ответить
Це треба розуміти кожному Українцю. Якщо не буде власної артилерії, не буде власних ракет, чи дронів, то нам не вижитти в цьому ганебному світі. Х*йло х*яре ракетами та загнав Україну в 19 столліття без світла без промисловості а наші п*дари за 9 місяців навіть мопеда іранського не змогли скопіювати і поставити на виробнитцтво. Єрмаковська п*здобратія так і доведе Україну до прірви.
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23.11.2022 21:37 Ответить
Не утрируйте. Это еще не 19.
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23.11.2022 21:56 Ответить
Незрозуміла стрічка "Додаткові ********** для високомобільних реактивних артилерійських систем (HIMARS)" - цікаво, чи входять сюди ракети MGM-140 ATACMS?
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23.11.2022 20:05 Ответить
Ні
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23.11.2022 20:26 Ответить
дЫжон байда_н! Где атакамсы? Где ракеты крылатые дальнего действия? Ти що там в байду граєшь, чи в варьяти?
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23.11.2022 20:07 Ответить
Что-то или кто-то тормозит старика
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23.11.2022 20:13 Ответить
Як називається?
Коли дають щось більш дороге, але менш корисне і дефіцитне.
А те, що потрібно, що є на складах і більш дешеве - НЕ дають!
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23.11.2022 20:14 Ответить
Щоб не було ескалації!!! Зверніть увагу удари по енергетиці вже сприймаються заходом як буденність. Навіть не занепокоєнні.
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23.11.2022 20:17 Ответить
Ні. Не так.
Сьогодні ЄП визнав рашку - країною-спонсором тероризма. Це дуже важливо в політичному сенсі.
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23.11.2022 20:20 Ответить
як політичний сенс ЄС ,може реально відповісти на рашистські смертоносні удари по Україні.?
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23.11.2022 20:30 Ответить
Україна буде вимагати більше зброї обгрунтовуючи боротьбою з російським державним тероризмом.
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23.11.2022 21:16 Ответить
Два десятки ракет поклали енергетику в нуль, але на росії така ж інфраструктура. І так само можна покласти енергетику європейської частини мордора. Але чомусь туди ніхт шіссен...
.
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23.11.2022 20:24 Ответить
Ми краще свої ракети вистрілимо по кацапських військових цілях. Ми ж не терористи, щоб людям цивільним, хоч і москалям, робити зле. Їм буде робитися зле від наших військових успіхів.
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23.11.2022 22:18 Ответить
Ніхто не буде лупити по інфраструктурі рашки у в-дь, навіть якщо буде чим.
Ці підари у в-дь ******** ядеркою і це очевидно 🤦🤦🤔
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23.11.2022 22:51 Ответить
А еси мардву ядиркай.
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24.11.2022 00:30 Ответить
Можливо ці удари по нашій енергетиці робляться з мовчазної згоди Госдепу США в лиці салівана.
Саліван і компанія давно вже мріють про переговори зеленського та РФ і на заморожування конфлікту
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23.11.2022 23:59 Ответить
Набої для HIMARS - це гріє душу.
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23.11.2022 20:16 Ответить
пакетів багато,та тих що потрібно немає.Хуйло знає від Байдена про те,що США .НАТО не будуть надавати Україні зброю ,для адекватної відповіді за руйнування України і вбивство українців.
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23.11.2022 20:22 Ответить
Они как раз дают оружие.
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23.11.2022 21:59 Ответить
чи вони дають Україні ракети ,котрі б могли знищувати рашитстську інфраструктуру на глибину хоча б 500 км?Все решту дають дозовано.
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24.11.2022 00:15 Ответить
цікаво, чи входять сюди ракети MGM-140 ATACMS? В Україні ЗМІ взнають про це по факту застосування. Факт, що новий пакет терміновий.
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23.11.2022 20:31 Ответить
Обращает внимание сколько помощи в этом пакете и вооще, сколько помощи было с начала войны..
Это самое разнообразное, самое современное оружие.
Это оружие очень нужное, т.к. актуальное, отвечает вызовам этой войны.
Но..обращает внимание и то, что нет благодарности...
Т.к. Америка не предоставила ATACMS - дальнобойные ракеты..
И президент США, Байден, быть может, сделавший не меньше, чем Борис Джонсон, поэтому всего лишь старик..наверное маразматик..забывший про ракеты..
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23.11.2022 20:34 Ответить
Про наявність у нас Harm ми дізналися після фактичного застосування. Ви ж, напевно, знаєте/пам'ятаєтепро це?
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23.11.2022 21:15 Ответить
Какое самое современное оружие? Стингеры, которыми воевали душманы ещё против сссера, джавелины которые сняты были с производства, м113 образца семидесятых годов, м777 восьмидесятых годов, химарсы не первой свежести из резерва где их хранится порядка 4 тысяч, а нам дали два десятка с самыми приметивными ракетами?
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23.11.2022 21:21 Ответить
Нам дают современные стингеры, а не те что были сделаны в 70-тых. Джавелины сняты с производства, дружок ты что курил? Те же Хаймарсы и высокоточные снаряды, вполне современное.
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23.11.2022 22:01 Ответить
Я вижу, что вы недовольны американским оружием, считаете его устаревшим. Трудно сказать, насколько действительно устаревшее именно эти модели, т.к. судя по информации в Вики, например, Стингеры и Джавелины продолжают производить, со временем, получили новые типы ракет. Используются во многих странах. Эти системы нисколько не утратили эффективности. С 155-мм гаубицей M777, тоже самое, это очень точное, современное оружие. Начало эксплуатации с 2005 года. Это, можно сказать, даже новенькая разработка в артелерийской области. Думаю, не нужно доказывать, что эта пушка качественно превосходит антологичные российские образцы на порядок и выше, как впрочем и остальные образцы вооружений. О стареньких M113 могу сказать, что их продолжают использовать в десятках странах. Кажется, эти броневики вписаны в тактику современного боя в роли "такси" для пехоты, которая передвигается на них к линии фронта, но броневики не участвуют в бое, так как дальше работают другие машины. Вы писали, что Химарсы не первой свежести...Словно испорченные. Но несмотря на это, поставки вас не устраивают...это интересный вопрос, зачем портить их характеристики и старить технику, то есть нивелировать помощь.
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23.11.2022 22:26 Ответить
Просто смотрим реально на поставки из США -в основному это боеприпасы.
Ни артиллерии (САУ),ни танков,ни авиации нет.
Смотрите в Ютубе Сергея Любарского-тамон все описывает по реальной помощи.
Насчёт 777 без системы джипиес-пушка неплоха на пару тысяч выстрелов,но прихотливая.И буксируемая артиллерия в нашей войне-это громадный риск для персонала.
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24.11.2022 00:07 Ответить
в трьох топорах нема ніякої унікальності,те що янки прикрутили балістичний комп прямо до лафета,наші зробили у вигляді додатку до планшета та метеостанції,сама 777 зроблена максимально полегшеною щоб її можна було вертольтом тягати,тому і ресурс ніякий,хоча у тої ж совкової д-30 схожої по масі ресурс ствола кінський просто,і влучає вона в прямих руках теж непогано,взагалі ця війна показала один парадокс,не так погане совкове озброєння,якщо воно в умілих руках
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24.11.2022 03:37 Ответить
Честно говоря, для меня тут есть уникальность ...в том, как по прошествии стольких месяцев войны и наличия такой массы материалов и примеров, можно продолжать петь дифирамбы советскому оружию...с тем, чтобы нивелировать значение американской помощи..)
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24.11.2022 08:40 Ответить
Начальник Генштаба Израиля провел в Вашингтоне (в Пентагоне и Белом доме) ряд профессиональных встреч, в частности встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.
В ближайшее время состоятся совместные воздушные учения Израиля и США, на которых, будет отрабатываться тактика ведения боевых действий против Ирана.
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23.11.2022 20:36 Ответить
Молодцы мы, на 2 фронта чужими руками.
еще бы Индию с Китаем стравить!
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23.11.2022 20:43 Ответить
русский, ты кого больше любишь - ***** или жирного гомосека рамзанку дырова?
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23.11.2022 22:14 Ответить
Когда Байден запустит одобренный обеими Палатами , Ленд-лиз, который предусматривает поставку, со складов Пентагона, наступательное оружие: танки, самолеты, дальнобойные артиллерийские орудия .....
Да, Ленд-лиз, Украина ждет с 10 мая ...., капельные вливания вооружений, позволяют агрессору убивать людей, разрушать инфраструктуру.
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23.11.2022 20:45 Ответить
попробуйте найти в сети закон, который назвали "Лендлизом для Украины". Он есть в открытом доступе, оригинал, а не напевы "военных экспертов" из интернета. Вы узнаете много интересного, главное - то, что конкретно там ни о каких танках, самолетах и орудиях речь не идет. Суть закона сводится к тому, что Президент может обходить Конгресс в своих решениях о предоставлении военной помощи Украине.
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24.11.2022 00:47 Ответить
Мало,мало,тут вже треба кулаки тримати щоб змогли прийняли закон про допомогу на наступний рік про ті 37млрд.,бо з нового року там хором заспівають про аудит,а ще гірше *ні цента допомоги Україні*.
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23.11.2022 20:53 Ответить
І коли ці генератори можна буде купити в Епіцентрі??
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23.11.2022 20:57 Ответить
Ти - ідіот чи провокатор?
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23.11.2022 21:28 Ответить
Спасибо США
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23.11.2022 21:04 Ответить
Дякуємо США
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23.11.2022 23:00 Ответить
Почти 50% комментаторов традиционно недовольны - мало, медленно, не то, не так.
Иногда мне кажется, что на этот сайт лахта отдельную бригаду говнометов назначила ((((
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24.11.2022 00:42 Ответить
угу як відібрати у нас ядерку то янки все жваво провернули,а як вписатися за нас то ***** меморандум то просто бамажка.не треба ліпити горбатого,скоро німаки перекриють поставки з СЩА своїми,при порожніх своїх складах,пердіти в калюжу і хвалитися що дали аж 38 хімарсів,маючи на складах сотні м270 то таке,особливо заявки що наступні дадуть коли зро*****
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24.11.2022 03:31 Ответить
Отчёт для чего. чтобы знали сколько пулемётов с ночным прицелом. Такая конкретика может плохую службу сослужить. Пойдёт охота на образцы например
Можно же общими фразами отделаться. стрелковое орудие, и.т.п.
Понятно что цензор перепечатал просто, конкретику сами американцы пишут
10 месяцев никто не знает сколько ракет у раши. в три смены работают. Простите а мы начали производить ракеты?
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24.11.2022 08:37 Ответить
 
 