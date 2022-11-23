Там нашли определенных людей, возможно, из России, - Данилов об обысках в Лавре
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал подробности расследования, в ходе которого правоохранители проводили обыски на территории Киево-Печерской Лавры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardsan.
Утром во вторник 22 ноября в рамках операции по противодействию вероятной "подрывной деятельности российских спецслужб" в Киево-Печерской лавре были изъяты деньги, документы, а также найдены, вероятно, граждане России.
"Мы не будем сейчас говорить о деньгах. Там были найдены определенные документы. И там были найдены определенные граждане… скорее всего, граждане Российской Федерации. И сейчас мы пытаемся выяснить, что они там делают и почему они там оказались", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что расследование все еще находится на очень щепетильной стадии.
"Могу лишь сказать, что определенные институты совершают действия, которых нет в уставе. Они не смогут этого сделать. Неважно, это гражданские, религиозные или другие учреждения, это вопрос национальной безопасности нашей страны. И много лет мы закрывали глаза на то, что происходит", - объяснил он.
Данилов отметил, что любое религиозное дело всегда сложное и "не такое уж простое".
"Это довольно сложно и требует много внимания. Нужно разделить религию и мирных граждан, которые имеют определенные должности в церкви, которые, возможно, могут работать на государство-агрессора", - добавил секретарь СНБО.
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і тількі війна очі розкрила ? А може пора спитати з прелставників влади за 30 років. Усі знали що робиться в Лаврі , но мовчали
Служба безпеки України завжди була службою найбільшої НEбезпеки для українців,тому що не було такого періоду в історії України,коли б служба безпеки України,реально,агресивно,адекватно захищала право українця на своїй Богом даній землі,вона захищала завжди право окупанта і чужинця(І.Фаріон)
@saniolli
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https://twitter.com/saniolli/status/1595369517789679617 10 ч
Люди, які переконували, що Томос, Безвіз і відвоювання 2/3 Донбасу - це заслуга народу, а не Порошенка, і люди, які переконують, що успіхи ЗСУ - це заслуга Зеленського, а не Залужного і самих ЗСУ - це, найчастіше, одні й ті самі люди.
мракобесие САТАНАТА в центре Киева на 9-м месяце КРОВАВЕЙШЕГО ТЕРРОРА наzистов срусских ! 9 месяцев , не чесались
РНБО и все их выкормыши экипированные до зубов ,пока неравнодушные выложили в сеть ‼️прославление ТЕРРОРИСТОВ ,творящих ГЕНОЦИД
досі існує в центрі Києва
ще й під час війни
Эльдар Рязанов о моцкалях...🦍🦍🦍
Круто ,коротко и все понятно👍
розгалуженою по всій Україні агентурою.
Треба мати волю тим,хто має певні повноваження,щоб нарешті знищити це
кодло раз і назавжди.