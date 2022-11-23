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Новости
11 036 31

Там нашли определенных людей, возможно, из России, - Данилов об обысках в Лавре

лавра

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал подробности расследования, в ходе которого правоохранители проводили обыски на территории Киево-Печерской Лавры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardsan.

Утром во вторник 22 ноября в рамках операции по противодействию вероятной "подрывной деятельности российских спецслужб" в Киево-Печерской лавре были изъяты деньги, документы, а также найдены, вероятно, граждане России.

"Мы не будем сейчас говорить о деньгах. Там были найдены определенные документы. И там были найдены определенные граждане… скорее всего, граждане Российской Федерации. И сейчас мы пытаемся выяснить, что они там делают и почему они там оказались", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что расследование все еще находится на очень щепетильной стадии.

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"Могу лишь сказать, что определенные институты совершают действия, которых нет в уставе. Они не смогут этого сделать. Неважно, это гражданские, религиозные или другие учреждения, это вопрос национальной безопасности нашей страны. И много лет мы закрывали глаза на то, что происходит", - объяснил он.

Данилов отметил, что любое религиозное дело всегда сложное и "не такое уж простое".

"Это довольно сложно и требует много внимания. Нужно разделить религию и мирных граждан, которые имеют определенные должности в церкви, которые, возможно, могут работать на государство-агрессора", - добавил секретарь СНБО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит меры по безопасности в Киево-Печерской Лавре, - прессцентр. ФОТОрепортаж

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Лавра (421)


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Топ комментарии
+16
І багато років ми закривали очі на те, що відбувається", - пояснив він. Джерело:

і тількі війна очі розкрила ? А може пора спитати з прелставників влади за 30 років. Усі знали що робиться в Лаврі , но мовчали
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23.11.2022 22:12 Ответить
+14
Данілов не хоче пригадати, що першим кроком ізоляції цієї секти ФСБ в Україні від віруючих став отриманий Україною Томос? І чи не хоче він нагадати вірянам, що українська правослана церква таки існує, в противагу цій секті без Томосу з Візантії?
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23.11.2022 22:17 Ответить
+10
Що там шукати-ермак та всі зами ОПУ.
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23.11.2022 22:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
І багато років ми закривали очі на те, що відбувається", - пояснив він. Джерело:

і тількі війна очі розкрила ? А може пора спитати з прелставників влади за 30 років. Усі знали що робиться в Лаврі , но мовчали
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23.11.2022 22:12 Ответить
та ну нах, придивіться - мо вони з Марокко?
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23.11.2022 22:13 Ответить
А чи не пора вже Данілову закрити свій писок та трохи помовчати? А то щось забагато в інформаційному просторі стало його останніми днями
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23.11.2022 22:14 Ответить
Що значить "можливо"? Це секретар РНБО чи хто? Давно всім зрозуміло що ті лаври - розсадник москалів
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23.11.2022 22:15 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCEBo6SFZqQhshR9793BGIRw Гаврило Принцип https://www.youtube.com/watch?v=P96H0hWlnyQ&lc=UgyDKfnt93spbnU9KWF4AaABAg 2 часа назад

Служба безпеки України завжди була службою найбільшої НEбезпеки для українців,тому що не було такого періоду в історії України,коли б служба безпеки України,реально,агресивно,адекватно захищала право українця на своїй Богом даній землі,вона захищала завжди право окупанта і чужинця(І.Фаріон)

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23.11.2022 22:15 Ответить
Не трогайте вы его, ему там осталось саазать два раза...
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23.11.2022 22:16 Ответить
Що там шукати-ермак та всі зами ОПУ.
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23.11.2022 22:17 Ответить
Данілов не хоче пригадати, що першим кроком ізоляції цієї секти ФСБ в Україні від віруючих став отриманий Україною Томос? І чи не хоче він нагадати вірянам, що українська правослана церква таки існує, в противагу цій секті без Томосу з Візантії?
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23.11.2022 22:17 Ответить
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1595369517789679617 10 ч

Люди, які переконували, що Томос, Безвіз і відвоювання 2/3 Донбасу - це заслуга народу, а не Порошенка, і люди, які переконують, що успіхи ЗСУ - це заслуга Зеленського, а не Залужного і самих ЗСУ - це, найчастіше, одні й ті самі люди.
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23.11.2022 23:32 Ответить
В Лавре должен быть музей! Всех не согласных верунов на болота! И точка.
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23.11.2022 22:31 Ответить
Всі бояться біснуватих кацапських попів і їх божевільних прихожан. Візьміть себе в руки ***** і забороніть цей сатанат!!
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23.11.2022 22:33 Ответить
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23.11.2022 22:35 Ответить
сатана , мацква, сатана , мацква....
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23.11.2022 22:37 Ответить
Я не розумію, що там складного і делікатного? З тих уривків, які бачили всі, читається організована диверсійно-розвідувальна структура, яка діяла в інтересах ворога на шкоду існуванню нашої держави. Головне - доказів - вище шпилю найбільшого лаврського храму. Група діяла в самому серці столиці країни, яка веде смертельну боротьбу за існування. Де тут делікатність? Шо тут не зрозуміло?
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23.11.2022 22:45 Ответить
фсбшное кубло в самом центре столици. еще и дань взымают с хозаев за вход в Лавру.
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23.11.2022 23:03 Ответить


мракобесие САТАНАТА в центре Киева на 9-м месяце КРОВАВЕЙШЕГО ТЕРРОРА наzистов срусских ! 9 месяцев , не чесались
РНБО и все их выкормыши экипированные до зубов ,пока неравнодушные выложили в сеть ‼️прославление ТЕРРОРИСТОВ ,творящих ГЕНОЦИД
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24.11.2022 01:37 Ответить
"...там були знайдені певні громадяни… швидше за все громадяни Російської Федерації...". На кого ця дурня розрахована? А в батальйоні "Свобода Росії" не шукали? Напевно б Данілов здивувався, що там "не певні" а майже 100% і не "швидше" а на 100% перебувають громадяни Російської Федерації.
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23.11.2022 23:15 Ответить
Хоч би ви вже не дратували, так і хочеться б...ти, щоб замовкло
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23.11.2022 23:20 Ответить
"будь-яка релігійна справа завжди складна" - ось тут якраз все дуже просто і зрозуміло. Московським попам не місце в Україні. Єдина проблема - велика кількість ********, які готові нести гроші цим підарам в рясах і рвати за них горлянки. Вони чомусь вважають себе віруючими, але насправді давно сплутали віру та "церкву", а це ж зовсім різні речі.
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23.11.2022 23:55 Ответить
та це фанатики (секта на кшталт білого брацтва).
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24.11.2022 00:19 Ответить
це не релігійна справа, це справа ідеологічна. Ідеологія, яка передбачає знищення нашої країни і нашіх громадян має йти за русскім кораблем.
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24.11.2022 00:18 Ответить
"Че Геварра не вполне буддист, и, следовательно, для буддиста ни разу не авторитет"(с) - а ви про якусь ідеологію. Вірування, мистецтва та державні установи є ознаками спроможної нації. Gustav Lebon said.
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24.11.2022 04:20 Ответить
і якого біса терористична організація
досі існує в центрі Києва
ще й під час війни
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24.11.2022 00:41 Ответить
Та то найшлися не люди. То чорти!
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24.11.2022 04:49 Ответить
https://youtube.com/shorts/OANKlqA_8hc?feature=share

Эльдар Рязанов о моцкалях...🦍🦍🦍
Круто ,коротко и все понятно👍
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24.11.2022 07:07 Ответить
Шо воно несе? Гоните эту падаль взад на роису,украинцы!
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24.11.2022 07:16 Ответить
)))
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24.11.2022 09:54 Ответить
Немає ніяких делікатних та складних питать в цій абсолютно зрозумілій для кожного здравомислячого українця ситуації - в Лаврі засіли прокремлівські агенти фсб,які керують
розгалуженою по всій Україні агентурою.
Треба мати волю тим,хто має певні повноваження,щоб нарешті знищити це
кодло раз і назавжди.
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24.11.2022 10:53 Ответить
нужно публично показать этих подозрительных кацапов и оставить контакты для возможных сообщений от общественности о их деятельности, а также опознания и идентификации.
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24.11.2022 11:35 Ответить
Я зовсім не розумію,як на Украінський святині хозяйнують мокшанскіе дикуни.
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24.11.2022 15:52 Ответить
 
 