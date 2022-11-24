Лидеры Кремля будут наказаны за обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине, – президент ПАСЕ Кокс

Ракетный обстрел Россией гражданской инфраструктуры Украины не останется безнаказанным. Лидеры Кремля понесут за них ответственность.

Об этом написал в твиттере президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетным обстрелом объектов гражданской инфраструктуры (в том числе роддома в Вольнянске и поликлиники в Купянске) Россия продолжает нарушать международное право. Лидеры в Кремле, берегитесь - безнаказанности за эти преступления не будет", - написал Кокс.

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Напомним, днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской, Николаевской и других областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блекаута.

Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожило 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли 10 человек.

Украина созвала заседание Совета безопасности ООН.