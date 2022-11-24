Лидеры Кремля будут наказаны за обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине, – президент ПАСЕ Кокс
Ракетный обстрел Россией гражданской инфраструктуры Украины не останется безнаказанным. Лидеры Кремля понесут за них ответственность.
Об этом написал в твиттере президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, передает Цензор.НЕТ.
"Ракетным обстрелом объектов гражданской инфраструктуры (в том числе роддома в Вольнянске и поликлиники в Купянске) Россия продолжает нарушать международное право. Лидеры в Кремле, берегитесь - безнаказанности за эти преступления не будет", - написал Кокс.
Напомним, днем 23 ноября была объявлена воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской, Николаевской и других областях.
Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.
На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блекаута.
Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожило 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли 10 человек.
Украина созвала заседание Совета безопасности ООН.
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Если бы ты хотел их покарать, максимально эффективным способом - то уже ВСЕ фирмы-производители вооружений работали в 3 смены и нанимали толпы новых сотрудников.
Безработица в Европе сократилась бы до 0 (нуля).
Рабочие получили бы дополнительные доходы от производства.
Фирмы подсчитывали бы прибыли от новых многомиллиардных контрактов.
Украина получила бы оружие.
ЕС получил бы нового, надежного и исключительно выгодного партнера (Украина).
Ветровые электростанции - уничтожены, инвесторы потеряли вложения и будущие доходы. УЖЕ.
С\х продукция колоссального ассортимента - потеряна и выход на довоенный уровень займет примерно лет 5-7, а до этого цены на нее будут просто заооблачными.
Транспортные коридоры - резко усложнятся и подорожают, что отразится на конечной цене товара.
И т.д. и т.п.
А весь прикол в том, что европейцы все это получили в обмен на якобы "дешевый газ\нефть из рф", который оказался сверх дорогим, и к тому же в Европу уже завезли переизбыток этого самого нефти и газа откуда угодно, только не из рф. А вот по пшенице, ячменю и прочему, что производит Украина этого самого переизбытка отнюдь не наблюдается.
Так что кризис и инфляция, они только начинаются.
Если бы они предоставили оружие до осенней посевной, то да, можно было избежать встряски рынка, но надо было "сохранить путину морду лица", так что - европейцы распахивайте кошельки, оплачивать собственную глупость.
а корупционными "пакетными" "пипеточными" поставками, как сейчас, достигается только взаимная кровавая возня, в которой все проиграют. в смысле вообще все, ибо мировой экономический ущерб составляет уже несколько триллионов и растёт.
https://youtu.be/3ap89h7Ywfw
но, как мы видим своими глазами, администрации байдена-обамы выгодно именно это.
Но это даже хорошо, когда отсутствие мозгов с размаху целуется с асфальтом жесткого кризиса, эта самая мозговая деятельность резко активируется.
Тим паче, що Сирія - то далеко, а тут посеред Еуропи варвари нищать еуропейську країну, kurwy.
то ми б зараз їх самі і покарали
а відповідь в кінці - "написав Кокс"
Очередной балабол.