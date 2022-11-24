США обеспокоены, что РФ может применить химическое оружие в Украине, - Politico

Россия может использовать химическое оружие, если будет продолжать терпеть неудачу на фронте в Украине.

Как пишет со ссылкой на шестерых не названных по именам представителей администрации Джо Байдена издание Politico, в Вашингтоне считают, что российский президент Владимир Путин может прибегнуть к химическому оружию быстрее, чем к ядерному, с оговорками против использования которого ранее выступали представители США, сообщает Цензор. НЕТ.

Сообщается, что США обсуждают с союзниками необходимость быть готовыми к такому развитию событий. При этом издание подчеркивает, что у американской разведки нет данных о непосредственной подготовке химической атаки со стороны России.

В случае, если Россия все же решится на применение химического оружия, по мнению представителей США, скорее всего, речь не идет о его открытом и демонстративном применении. Могут быть использованы вещества, использование которых для дальнейшего анализа трудно доказать.

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