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Новости Война
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США обеспокоены, что РФ может применить химическое оружие в Украине, - Politico

зброя,хімічна

Россия может использовать химическое оружие, если будет продолжать терпеть неудачу на фронте в Украине.

Как пишет со ссылкой на шестерых не названных по именам представителей администрации Джо Байдена издание Politico, в Вашингтоне считают, что российский президент Владимир Путин может прибегнуть к химическому оружию быстрее, чем к ядерному, с оговорками против использования которого ранее выступали представители США, сообщает Цензор. НЕТ.

Сообщается, что США обсуждают с союзниками необходимость быть готовыми к такому развитию событий. При этом издание подчеркивает, что у американской разведки нет данных о непосредственной подготовке химической атаки со стороны России.

В случае, если Россия все же решится на применение химического оружия, по мнению представителей США, скорее всего, речь не идет о его открытом и демонстративном применении. Могут быть использованы вещества, использование которых для дальнейшего анализа трудно доказать.

Читайте также: Нет необходимости применять в Украине ядерное или химическое оружие, - Шойгу

Автор: 

россия (96279) США (27213) химическое оружие (373) Вашингтон (92)


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Топ комментарии
+30
я стурбований, що сша стурбовані, тому потрібно терміново надати Україні 1000 ракет з дальністю 5000 км! ну щоб повністю зняти мою стурбованість про їх стурбованість
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24.11.2022 00:52 Ответить
+7
а якщо сша так сильно не довіряють зекоманді, то хай ПОЧНУТЬ ВІДПОВІДАТИ за свої слова в будапештському меморандумі і *********** москальські військові аеродроми, з яких злітають щоб обстрілювати Україну!!!
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24.11.2022 01:24 Ответить
+6
Это Московия должна быть стурбована, что прилетит в любую точку
аж до Курил.
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24.11.2022 02:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Коли рашисти застосували хім зброю Новічок в Британії та вбили людину, а декількох травмували, то ваш Трамп заблокував санкції від конгресу, а свої так і не зробив.
Тому спитайте у Трампа: хім зброя - це добре, чи погано.
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24.11.2022 00:51 Ответить
я стурбований, що сша стурбовані, тому потрібно терміново надати Україні 1000 ракет з дальністю 5000 км! ну щоб повністю зняти мою стурбованість про їх стурбованість
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24.11.2022 00:52 Ответить
а якщо сша так сильно не довіряють зекоманді, то хай ПОЧНУТЬ ВІДПОВІДАТИ за свої слова в будапештському меморандумі і *********** москальські військові аеродроми, з яких злітають щоб обстрілювати Україну!!!
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24.11.2022 01:24 Ответить
хм... цікавий факт: якщо прочитати мій попередній комент НЕ залогінившись на цензорі, то слово "р о з б о м б л я т ь" приховано повністю за зірочками **********...

цікаво, цікаво
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24.11.2022 06:20 Ответить
Толерасты, сер. Везде толерасты. Ліцо фуйла нєзиблемо. Навіть на такому, здавалось, проукраїнському ресурсі як Цензор.
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24.11.2022 07:16 Ответить
У будапештському меморандумі стоїть: в разі нападу із застосуванням ядерної зброї, а не будь-якого нападу.
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24.11.2022 10:21 Ответить
Стурбованісти
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24.11.2022 01:37 Ответить
Это Московия должна быть стурбована, что прилетит в любую точку
аж до Курил.
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24.11.2022 02:00 Ответить
Останній раз коли Штати турбувалися за хімічну зброю, вони роз...їбали Ірак вщент і місцевого преза повісили
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24.11.2022 02:03 Ответить
будем надеятся...
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24.11.2022 04:40 Ответить
У кацапії величезна територія і розїбати не так просто.
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24.11.2022 05:25 Ответить
Я вас вмоляю, відсотків 80 території рашки вже роз...****** так, наче там світова війна прошла. Там на болотах тільки кілька міст виглядають як цивілізація
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24.11.2022 05:52 Ответить
До чого тут це? Там працює ВПК в три зміни, там шахти з ракетами і бункерами управління, а також бункером ***** на Уралі.
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24.11.2022 06:21 Ответить
це не США стурбовані, це американські ліваки вкидають футуристичні прогнози про зброю масового ураження, щоб приховати та принизити рівень вже їснуючих уражень - "заболтать проблєму".

хіба їснуючі масові ураження інфраструктури України з відключеннями тепла та електрики не дорівнюють ефекту від застосування ядерної зброї ?

але американським лівакам треба зробити вигляд що "може бути ще гірше, путін застосує хімічну /біологічну /ядерну зброю".

тай так вже застосував "по самий нємогу", давайте літаки та дальні ракети !

ні, треба "заболтать проблєму".

як обама це зробив з Сірією.

до речі чого він не їде до себе у флоридське обійстя, товчеться в Вашингтоні, "кардинальствує по-сірому" ?
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24.11.2022 06:43 Ответить
Що ж таке РВА сполуки ...???
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24.11.2022 07:04 Ответить
Засуньте себе в жопу вашу обеспокоенность.
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24.11.2022 09:58 Ответить
І ЗНОВУ слово, стурбовані...
а ***** може застосувати, бо не чув в свою сторону
на одну ядерну чи хімічну отримаєш 2, які вже є в Україні
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24.11.2022 10:08 Ответить
Агенти Кремля чи корисні ідіоти з "Політіко" ************ до перемовин з Путіним, залякують застосуванням ядерної зброї, "брудної бомби", хімічної зброї "Новічок". США та НАТО - друзі України переконують, що цього не допустять, але з незрозумілих причин допускають безкарне знищення інфраструктури України ударами крилатих ракет терористів Кремля... Хіба не зрозуміло, що терориста зупиняє тільки мова сили? Терористів з РФ зупинить тільки наявність в Україні неядерних ракет "Топірець" (Томагавк) - зброї стримування, застосування якої для знищення інфраструктури тилу РФ у відповідь буде невідворотним! Зволікання із наданням Україні зброї стримування стимулює кремлівських терористів продовжувати безкарний терор проти інфраструктури тилу України, продовжувати вбивати українських громадян! США та НАТО! Терористи з РФ глузливо та презирливо сміються з вашої нерішучості і продовжують на ваших очах руйнувати Україну, як заручника терористів!
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24.11.2022 10:24 Ответить
 
 