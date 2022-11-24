США обеспокоены, что РФ может применить химическое оружие в Украине, - Politico
Россия может использовать химическое оружие, если будет продолжать терпеть неудачу на фронте в Украине.
Как пишет со ссылкой на шестерых не названных по именам представителей администрации Джо Байдена издание Politico, в Вашингтоне считают, что российский президент Владимир Путин может прибегнуть к химическому оружию быстрее, чем к ядерному, с оговорками против использования которого ранее выступали представители США, сообщает Цензор. НЕТ.
Сообщается, что США обсуждают с союзниками необходимость быть готовыми к такому развитию событий. При этом издание подчеркивает, что у американской разведки нет данных о непосредственной подготовке химической атаки со стороны России.
В случае, если Россия все же решится на применение химического оружия, по мнению представителей США, скорее всего, речь не идет о его открытом и демонстративном применении. Могут быть использованы вещества, использование которых для дальнейшего анализа трудно доказать.
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Тому спитайте у Трампа: хім зброя - це добре, чи погано.
цікаво, цікаво
аж до Курил.
хіба їснуючі масові ураження інфраструктури України з відключеннями тепла та електрики не дорівнюють ефекту від застосування ядерної зброї ?
але американським лівакам треба зробити вигляд що "може бути ще гірше, путін застосує хімічну /біологічну /ядерну зброю".
тай так вже застосував "по самий нємогу", давайте літаки та дальні ракети !
ні, треба "заболтать проблєму".
як обама це зробив з Сірією.
до речі чого він не їде до себе у флоридське обійстя, товчеться в Вашингтоні, "кардинальствує по-сірому" ?
а ***** може застосувати, бо не чув в свою сторону
на одну ядерну чи хімічну отримаєш 2, які вже є в Україні