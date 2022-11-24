Мы не можем продолжать полагаться на удачу, что удастся избежать аварии на Запорожской АЭС, - глава МАГАТЭ Гросси
Переговоры с Киевом и Москвой о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются.
Об этом заявил CNN генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, переговоры "продвигаются вперед", но добиться согласия не так просто.
"Я верю, что мы двигаемся вперед, и надеюсь, что такие травматические эпизоды, как в минувшие выходные (обстрел ЗАЭС 20 ноября. – Ред.), могут парадоксальным образом помочь нам двигаться вперед в том смысле, что люди должны осознать, что мы не можем продолжать рассчитывать на удачу во избежание ядерной аварии", - сказал Гросси.
Он отказался отвечать на уточняющий вопрос журналистов относительно того, кто обстреливает станцию, мол, "очень трудно определить изнутри станции, кто это делает". Глава МАГАТЭ подчеркнул, что организация пытается избегать такой "игры".
Как сообщалось, утром 20 ноября возле Запорожской АЭС раздалось более 10 взрывов. В результате обстрелов на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование.
В "Энергоатоме" сообщили, что российские оккупанты целое утро обстреливали Запорожскую АЭС и вывели из строя инфраструктуру, необходимую для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.
Днем 23 ноября была объявлена воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской, Николаевской и других областях.
Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.
На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блекаута.
Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожило 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли 10 человек.
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поки цієі мразоти лаптєногоі небуло на нашій землі , з нашою
ЗАЕС було все в повному порядку , а наразі , ці виродки кричать
про якесь спасіння !
Геть , чорти кляті , із нашої краіни , та дайте нам спокій 😠
війною на кацапів підете? - в багнети?
Потрібне МАГАТЕ, але без касапів в його керівництві. От нема там корейців та кубинців - і шо?
Хватит играться с кремлевским маньяком.
Путин понимает только такой разговор.
Хабад має своїх людей у баагатьох струтурах.
Дональд Трамп - підтримує Хабад, як і його зять.
А син Трампа відкрито висловився про припинення допомоги Україні.
Що він собою являє і кого підтримує.
І хто такий сам Трамп, який співпрацює з КДБ (нині ФСБ).
І як вихований старший син Трампа і яку публічні заяви він робить.
Кожен може зробити власні висновки і має на це право.
Несколько лет назад российская база в Хмеймиме была очень успешно атакована самодельными беспилотниками, упрощенный вариант иранских «Шахедов». Авионика этих аппаратов была сделана на уровне школьного авиамодельного кружка из палочек, фанерок, клея, скотча, ламинированного картона и с помощью обыкновенного бытового степлера-скобозабивателя. Мопедный двигатель и простейшая электроника были из Алиэкспресс. То-есть, себестоимость материалов для такого одноразового дрона-камикадзе составляла меньше 500 долларов. (Байрактар стоит 5 000 000 дол.)
А теперь, суть идеи: В Украине существуют сотни тысяч частных гаражей. Наверняка, владелец каждого второго- третьего из них посчитает за честь превратить его на какое-то время в микроцех по сборке дронов. А жители окрестных домов будут даже при свечах, на коленке, полировать наждачкой все эти фанерки, деревяшки. Будут пассатижами и силой своей ненависти к врагу БЕСПЛАТНО гнуть железки да проволочки. А ведь у большинства мужиков есть более серьезный инструмент и они смогут вырезать, свердлить и сваривать.
Для такого аппарата не нужны даже штатные боеприпасы: боевой отсек забивается взрывчаткой вперемежку с гайками и вперед. Смело можно предположить, что 1000 аппаратов в день -- это минимум, на что способны украинцы. При таком раскладе можно за неделю превратить в черный пар все военные базы Крыма, или московский кремль, или базу флота, или аэродром в Энгельсе. Против роя в несколько сотен таких аппаратов нет противоядия. И, кстати, ракетные обстрелы нашей территории сразу прекратятся. То, что московия закупает в Иране поштучно, украинцы смогут запускать тысячами в день. Никаких складов готовой продукции! Сделали, снарядили, запустили.
И для такого производства не требуется ничего, чего нет в Украине, или можно совершенно свободно закупить. Запустить производство можно за месяц. Вот такой принцип народной толоки.
Требуется Организатор!
они помогали рашистам депортировать население украины в рашку.
віддай коцабу гроші і не ганьбися.
А потом вдруг вспомнили ...что Крым отдал Георгий Маленков по факту тогдашний начальник всея сраной рабZeи...но спихнули типа Хрущев это сделал...,все шиворот навворотт задом наперед...
Спецобосрация не война,спецМародёрство и отжатие Крыма это типа мы его восстановили...и БАМ строили тоже мавзолейные бараны вместе с Уренгое...😆стадо рукожое...