Мы не можем продолжать полагаться на удачу, что удастся избежать аварии на Запорожской АЭС, - глава МАГАТЭ Гросси

Переговоры с Киевом и Москвой о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются.

Об этом заявил CNN генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, переговоры "продвигаются вперед", но добиться согласия не так просто.

"Я верю, что мы двигаемся вперед, и надеюсь, что такие травматические эпизоды, как в минувшие выходные (обстрел ЗАЭС 20 ноября. – Ред.), могут парадоксальным образом помочь нам двигаться вперед в том смысле, что люди должны осознать, что мы не можем продолжать рассчитывать на удачу во избежание ядерной аварии", - сказал Гросси.

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Он отказался отвечать на уточняющий вопрос журналистов относительно того, кто обстреливает станцию, мол, "очень трудно определить изнутри станции, кто это делает". Глава МАГАТЭ подчеркнул, что организация пытается избегать такой "игры".

Как сообщалось, утром 20 ноября возле Запорожской АЭС раздалось более 10 взрывов. В результате обстрелов на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование.

В "Энергоатоме" сообщили, что российские оккупанты целое утро обстреливали Запорожскую АЭС и вывели из строя инфраструктуру, необходимую для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.

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Днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской, Николаевской и других областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блекаута.

Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожило 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли 10 человек.