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Новости Война
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Мы не можем продолжать полагаться на удачу, что удастся избежать аварии на Запорожской АЭС, - глава МАГАТЭ Гросси

заес,магате

Переговоры с Киевом и Москвой о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются.

Об этом заявил CNN генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, переговоры "продвигаются вперед", но добиться согласия не так просто.

"Я верю, что мы двигаемся вперед, и надеюсь, что такие травматические эпизоды, как в минувшие выходные (обстрел ЗАЭС 20 ноября. – Ред.), могут парадоксальным образом помочь нам двигаться вперед в том смысле, что люди должны осознать, что мы не можем продолжать рассчитывать на удачу во избежание ядерной аварии", - сказал Гросси.

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Он отказался отвечать на уточняющий вопрос журналистов относительно того, кто обстреливает станцию, мол, "очень трудно определить изнутри станции, кто это делает". Глава МАГАТЭ подчеркнул, что организация пытается избегать такой "игры".

Как сообщалось, утром 20 ноября возле Запорожской АЭС раздалось более 10 взрывов. В результате обстрелов на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование.

В "Энергоатоме" сообщили, что российские оккупанты целое утро обстреливали Запорожскую АЭС и вывели из строя инфраструктуру, необходимую для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.

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Днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской, Николаевской и других областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блекаута.

Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожило 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли 10 человек.

Автор: 

МАГАТЭ (410) обстрел (27982) CNN (117) ядерная безопасность (505) Запорожская АЭС (723) Рафаэль Гросси (188)


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Топ комментарии
+10
Ну і скотина. З середини йому, бач, не видно. Не тим очком дивишся
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24.11.2022 01:20 Ответить
+9
Ну почему сразу на "удачу"?! Можно на "обеспокоеность", "озабоченность", "молитвы о мире", "стол переговоров"! Вариантов - море!!!!
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24.11.2022 01:19 Ответить
+7
‼️Терористи кацапіі шантажують весь світ нашою ЗАЕС , тільки чомусь ,
поки цієі мразоти лаптєногоі небуло на нашій землі , з нашою
ЗАЕС було все в повному порядку , а наразі , ці виродки кричать
про якесь спасіння !

Геть , чорти кляті , із нашої краіни , та дайте нам спокій 😠
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24.11.2022 01:16 Ответить
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‼️Терористи кацапіі шантажують весь світ нашою ЗАЕС , тільки чомусь ,
поки цієі мразоти лаптєногоі небуло на нашій землі , з нашою
ЗАЕС було все в повному порядку , а наразі , ці виродки кричать
про якесь спасіння !

Геть , чорти кляті , із нашої краіни , та дайте нам спокій 😠
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24.11.2022 01:16 Ответить
Ну почему сразу на "удачу"?! Можно на "обеспокоеность", "озабоченность", "молитвы о мире", "стол переговоров"! Вариантов - море!!!!
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24.11.2022 01:19 Ответить
Можна і до лав ВСУ вступити
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24.11.2022 02:20 Ответить
Ну і скотина. З середини йому, бач, не видно. Не тим очком дивишся
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24.11.2022 01:20 Ответить
і шо?
війною на кацапів підете? - в багнети?
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24.11.2022 01:22 Ответить
От зараз просто перестаю розуміти, навіщо воно потрібне це МАГАТЕ?
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24.11.2022 01:27 Ответить
Та елементарно зрозуміти!
Потрібне МАГАТЕ, але без касапів в його керівництві. От нема там корейців та кубинців - і шо?
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24.11.2022 01:31 Ответить
тренділово без ніякого механізму підтримки своїх слів...
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24.11.2022 01:31 Ответить
Де ті браві морскі котікі які можуть на безшумних гвинтокрилах підлетіти в пакістан і замочити бен ладена в два счота? Чомусь в ЗАЕС залетіти їм слабо а тут мова іде про ядерну загрозу Европі а не про ослойоба в сандалях...ну але то таке Америка як і россія тільки в мультіках всіх і все зах*яре а реальність буває набагато скромніша
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24.11.2022 01:33 Ответить
А в реальности были в том числе Сайгон в апреле 1975 и Кабул в августе 2021… Понятно, что у Америки всяческого оружия, денег и даже потенциальных солдат было больше чем у Вьетконга и талибов, но вот болевой порог допустимых жертв и расходов при демокоатии - куда ниже. И Штаты это знают. Поэтому действуют очень осторожно.
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24.11.2022 02:15 Ответить
Спецназ нато пора уже туда вводить!
Хватит играться с кремлевским маньяком.
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24.11.2022 01:49 Ответить
НАТО должно от души ********* по нескольким крупнейшим нефтяным скважинам и нефтепроводам - чтобы кремль прозрел, что его валютные яйца в надёжных и нежных руках.
Путин понимает только такой разговор.
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24.11.2022 01:58 Ответить
Як ми бачимо, нажаль НАТО керують боягузи. Тому ваш варіант гарний але не реальний.
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24.11.2022 02:04 Ответить
Не стільки боягузи, скільки таємні провідники інтересів кремля.
Хабад має своїх людей у баагатьох струтурах.
Дональд Трамп - підтримує Хабад, як і його зять.
А син Трампа відкрито висловився про припинення допомоги Україні.
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24.11.2022 02:12 Ответить
Ну от звідки ви знаєте, що воно саме так? Ви там були? Ви самі бачили сектантів хабадників?
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24.11.2022 03:31 Ответить
А ви не хочете бачити очевидного, навіть коли син Трампа висловлюється публічно. І ви знати не хочете, хто його зять. То хто вам лікар ?
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24.11.2022 04:56 Ответить
Він що завгодно моде казати.Байден он сказав, що в Польщі в то українські ракети були. Його зять єврей. Але звідки ви знаєте, що він якийсь там сектант?Де ви таку інформацію взяли?
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24.11.2022 07:55 Ответить
Будь-хто може погуглити хто такий зять Трампа.
Що він собою являє і кого підтримує.
І хто такий сам Трамп, який співпрацює з КДБ (нині ФСБ).
І як вихований старший син Трампа і яку публічні заяви він робить.
Кожен може зробити власні висновки і має на це право.
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24.11.2022 08:05 Ответить
В гуглі що все правда? Звідки у вас інформація за співпрацю Трампа з кдб? Також з гугла? Той же Байден приїжджав в совок ще раніше і не раз.Але це нічого не доводить.Якщо доказів офіційних немає,то це пусті балачки.
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24.11.2022 12:22 Ответить
для цього треба ********** всю логістику рашистів з їхніми аеропортами, не розумію чого світ чекає?
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24.11.2022 02:44 Ответить
Существует уже давно придуманная, проверенная в бою против россиян, но незаслуженно забытая малобюджетная идея, которая могла бы совершить перелом в войне.
Несколько лет назад российская база в Хмеймиме была очень успешно атакована самодельными беспилотниками, упрощенный вариант иранских «Шахедов». Авионика этих аппаратов была сделана на уровне школьного авиамодельного кружка из палочек, фанерок, клея, скотча, ламинированного картона и с помощью обыкновенного бытового степлера-скобозабивателя. Мопедный двигатель и простейшая электроника были из Алиэкспресс. То-есть, себестоимость материалов для такого одноразового дрона-камикадзе составляла меньше 500 долларов. (Байрактар стоит 5 000 000 дол.)
А теперь, суть идеи: В Украине существуют сотни тысяч частных гаражей. Наверняка, владелец каждого второго- третьего из них посчитает за честь превратить его на какое-то время в микроцех по сборке дронов. А жители окрестных домов будут даже при свечах, на коленке, полировать наждачкой все эти фанерки, деревяшки. Будут пассатижами и силой своей ненависти к врагу БЕСПЛАТНО гнуть железки да проволочки. А ведь у большинства мужиков есть более серьезный инструмент и они смогут вырезать, свердлить и сваривать.
Для такого аппарата не нужны даже штатные боеприпасы: боевой отсек забивается взрывчаткой вперемежку с гайками и вперед. Смело можно предположить, что 1000 аппаратов в день -- это минимум, на что способны украинцы. При таком раскладе можно за неделю превратить в черный пар все военные базы Крыма, или московский кремль, или базу флота, или аэродром в Энгельсе. Против роя в несколько сотен таких аппаратов нет противоядия. И, кстати, ракетные обстрелы нашей территории сразу прекратятся. То, что московия закупает в Иране поштучно, украинцы смогут запускать тысячами в день. Никаких складов готовой продукции! Сделали, снарядили, запустили.
И для такого производства не требуется ничего, чего нет в Украине, или можно совершенно свободно закупить. Запустить производство можно за месяц. Вот такой принцип народной толоки.
Требуется Организатор!
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24.11.2022 04:48 Ответить
Добра ідея. А якщо зробити корпуси цих пристроїв з фанери (серйозно), вони не будуть видимі на радарах.
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24.11.2022 08:39 Ответить
Зезедент здав ЗАЕС на раз-два без бою і тепер увесь світ має головний біль. Слава найвеличнішому гівнокомандуючому.
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24.11.2022 05:19 Ответить
МАГАТЕ,ООН,НАТО,ЮНЕСКО,ПАРЕ,ОБСЕ...какую помойку я ещё забыл?
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24.11.2022 05:20 Ответить
красный крест. в начале вторжения на радио НВ брали интервью у одного из главнюков этой организации. вопрос был в том, что они помогали сепарам и рашистам еще до вторжения депортировать население из лугандона, одновременно работая на рашисткую пропаганду, раздувающую казус бели. это нужно было видеть, как этот склизкий упырь пытался вывернутся от неудобных вопросов.
они помогали рашистам депортировать население украины в рашку.
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24.11.2022 07:10 Ответить
На окупованій Заплріжчині у окупантів ситуація виходить з під контролю через масове пияцтво своїх скрепоносців. Тому заборонили продаж алкоголю і збільшили комендантську годину.
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24.11.2022 05:40 Ответить
Навіть наші зелені хламідії зуміли зрозуміти що кацапи недоговороспособні.Дуже тяжко бути тупішими за них.Скільки з цапами не домовляйся кінець один - скавчати як пашинян.Цього Гроссі повинні вже перевірити мед.працівники на предмет загальних розумових здібностей,або правоохоронці як спільника терористів.
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24.11.2022 06:50 Ответить
Гроссі ще і досі не второпав, хто обстрілює українські міста?
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24.11.2022 07:21 Ответить
ппц, йому навіть не соромно....
віддай коцабу гроші і не ганьбися.
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24.11.2022 07:47 Ответить
Україна своїми силами побудували цю атомну станцію. А зараз на неї стільки "хозяїв" знайшлося.
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24.11.2022 08:35 Ответить
Путин понял что нато слабаки и вытворяет что хочет.
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24.11.2022 10:01 Ответить
Чтобы избавиться от разрушенного войной Крыма крысы Мавзолейные типа подарили его Украине,типа в знак доброй воли...
А потом вдруг вспомнили ...что Крым отдал Георгий Маленков по факту тогдашний начальник всея сраной рабZeи...но спихнули типа Хрущев это сделал...,все шиворот навворотт задом наперед...
Спецобосрация не война,спецМародёрство и отжатие Крыма это типа мы его восстановили...и БАМ строили тоже мавзолейные бараны вместе с Уренгое...😆стадо рукожое...
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24.11.2022 10:05 Ответить
Всеми путями ведут к переговорам....с малых переговоров....главное начать...дальше будет большие переговоры и большие уступки....это вместо того, что бы дать ПВО....
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24.11.2022 10:37 Ответить
 
 