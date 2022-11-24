РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5771 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 528 11

Водоснабжение уже восстановлено на левом берегу Киева, 70% столицы пока остается без электричества, - Кличко

вода,електрика

Энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить его в первой половине дня.

70% столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ее вернуть. Однако отмечают, что это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины. Поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы", – отметил Кличко.

Читайте: Из-за российских обстрелов Киев остался без воды

Автор: 

Киев (25710) Кличко Виталий (4655) Тарифы на электроэнергию (2178) водоснабжение (724)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
24.11.2022 08:21 Ответить
+3
всі все розуміють...
показать весь комментарий
24.11.2022 08:05 Ответить
+3
борщага воды нет но свет с 6 утра есть,это главное
показать весь комментарий
24.11.2022 08:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всі все розуміють...
показать весь комментарий
24.11.2022 08:05 Ответить
Осокорки . Світло і вода вже є.
показать весь комментарий
24.11.2022 08:10 Ответить
Позняки, воду дали зранку. Світла немає від учора з 12
показать весь комментарий
24.11.2022 08:12 Ответить
борщага воды нет но свет с 6 утра есть,это главное
показать весь комментарий
24.11.2022 08:19 Ответить
борщага....
показать весь комментарий
24.11.2022 09:50 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2022 08:21 Ответить
ніякі срані кацракети не змінять нічого, крім бажання нищіти кацапню бистріше і більше!
показать весь комментарий
24.11.2022 09:53 Ответить
Мне кажется энергетиков крупных узлов, как и службы спасения нужно приравнивать к теробороне. Риск попасть под очередной обстрел огромный, при этом в отличие от бойцов на передовой, они работают без бронежилетов.
показать весь комментарий
24.11.2022 12:30 Ответить
ЕС направляют в Украину 500 дизель и прочих генераторов,также подключились частные компании Европы..с миру по нитке...,и Зеле рубашку дадут с Мерседесом или Ламборджини ..
Бизнес ничего личного...
показать весь комментарий
24.11.2022 12:36 Ответить
надо по десятку военнопленных в клетки и на инфраструктурные объекты. Жрачку давать при отсутствии тревог. Двойная польза будет . Их родственники быстро поймут что делать
показать весь комментарий
24.11.2022 14:24 Ответить
 
 