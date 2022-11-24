Водоснабжение уже восстановлено на левом берегу Киева, 70% столицы пока остается без электричества, - Кличко

Энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить его в первой половине дня.

70% столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ее вернуть. Однако отмечают, что это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины. Поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы", – отметил Кличко.

Читайте: Из-за российских обстрелов Киев остался без воды