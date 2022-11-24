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Новости Агрессия России против Украины
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Россия будет готовиться к следующему массированному удару по Украине около недели, - разведка

ракета

Россияне будут продолжать ракетные атаки по Украине. Впрочем, чтобы подготовиться к следующему подобному удару, врагу понадобится около недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя пресс-службы ГУР МО Андрея Юсова в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нас пытаются сломить, погрузить в темноту и холод в период войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится, мы понимаем что периодичность (массированных ракетных атак по Украине, - ред.) - это примерно "неделя+". это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", – рассказал Юсов.

Россияне будут продолжать ракетные атаки по Украине. Впрочем, чтобы подготовиться к следующему подобному удару, врагу понадобится около недели.

По его словам, в значительной степени запасы ракет есть у врага именно из систем С-300.

"Это значит, что прежде всего угроза для прифронтовых городов: Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон. К сожалению, это те города, куда С-300 добивают. Украина работает над защитой гражданской инфраструктуры и мирного населения, но понимаем, что враг при всей своей несуразности является серьезным, вооруженным, массовым. Поэтому, к сожалению, ракетный террор еще может продолжаться", - подытожил Юсов.

Читайте: Лидеры Кремля будут наказаны за обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине, – президент ПАСЕ Кокс

Автор: 

крылатые ракеты (889) обстрел (27982) разведка (4197) россия (96279)


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Топ комментарии
+22
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24.11.2022 10:55 Ответить
+17
такі прогнози-ні про шо..Може за тиждень "шановний світ" якось зреагує??Там ще ракет на багато обстрілів достатньо!Такі скаженні руйнування від ракет майже перекреслюють наші досягнення..З цим потрібно щрсь робити..Бо до весни ще дуже далеко, нажаль..
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24.11.2022 10:56 Ответить
+14
Ты странный? А 100к дохлых орков - это, по-твоему, мы не стреляем по мокшам? Ппц, люди пережили Голодомор, без света, тепла, ЖРАТВЫ, поддержки Запада. Сейчас почти все есть, а уже через раз встречаются упаднические посты. Ну давай сдадимся, вода то этого не появится, зато к каждому придет вагнер с кувалдой.
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24.11.2022 11:20 Ответить
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Хто там запаси оркіа рахував? Та це і не новина.
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24.11.2022 10:47 Ответить
Тема этой статьи - раиссия готовится к суициду !
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24.11.2022 14:19 Ответить
Какому суициду? Украину убивают.в мордоре все ок!
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24.11.2022 16:07 Ответить
А якщо раніше вдарять, буданцові вибачаться за чергову брехню?
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24.11.2022 10:50 Ответить
ні - не вибачаться і Ви і я це знаємо...
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24.11.2022 10:53 Ответить
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24.11.2022 10:55 Ответить
Это послушник сатаниста гундяева ?
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24.11.2022 12:39 Ответить
Поки є Зеля, він не пропаде!
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25.11.2022 07:50 Ответить
такі прогнози-ні про шо..Може за тиждень "шановний світ" якось зреагує??Там ще ракет на багато обстрілів достатньо!Такі скаженні руйнування від ракет майже перекреслюють наші досягнення..З цим потрібно щрсь робити..Бо до весни ще дуже далеко, нажаль..
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24.11.2022 10:56 Ответить
вони виробляють ті ракети в 3-и зміни. Поки є заводи які їх виробляють попри казки про "в них не має технологій". То ці обстріли будуть нескінченними.
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24.11.2022 11:14 Ответить
Главное не заводы, а экономика ************* !
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24.11.2022 12:40 Ответить
в тюрмі народів економіки економіки не було, але військові заводи БУЛИ! тому треба знищити військові заводи.
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24.11.2022 23:53 Ответить
И это влияеть на качество.
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24.11.2022 15:27 Ответить
А сфіглі "шановний світ" вам щось винен? Ви чи ваші батьки виміняли безпеку України на газ по пісят коп, ніхто це не буде розгрібать
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24.11.2022 12:28 Ответить
нажаль попереду морози до - 10 ...
З.І. До речі в деяких містах Одеської області та й не тільки вже тиждень нема води і світла.
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24.11.2022 11:03 Ответить
Навіщо одну і ту саму фразу в статті повторювати три рази?Щоб більше літер було?
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24.11.2022 11:03 Ответить
Ты странный? А 100к дохлых орков - это, по-твоему, мы не стреляем по мокшам? Ппц, люди пережили Голодомор, без света, тепла, ЖРАТВЫ, поддержки Запада. Сейчас почти все есть, а уже через раз встречаются упаднические посты. Ну давай сдадимся, вода то этого не появится, зато к каждому придет вагнер с кувалдой.
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24.11.2022 11:20 Ответить
Ти прирівняв лайно з параші до українців?! У нас тут і зараз гинуть люди. Я мовчу про наших військових. Там жесть і мясорубка. І я не про здатися. Хіба є в моєму коментарію вище, щось про здатися?! Я про те що відповідь повинна бути семитрична. Але по політичним і стратегічним(бо нас розвели як лохів на ядерну зброю) ми залежні від постачань зброї, щоб ВИЖИТИ. І ми випрашуємо хоч щось... Сране ООН ні нащо не спроможна організація. НАТО себе захистити не може. Сцится при кожному акту агресії зі сторони раши. Я про те що треба вирішити як ми хочемо не просто звільнити територію, а Закінчити війну. Якщо ви по якійсь причині вирішили що звільнення територій це закінить війну. То ні. путін виростив ціле покоління ********...них людей. Які будуть мріяти про реванш. Та впринципі вони завжди були падлючими тваринами.
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24.11.2022 11:37 Ответить
Как аы ******* этим ЯО. И Нато вполнее себя защищает.
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24.11.2022 15:30 Ответить
а цікаво, як це себе нато захищає, якщо недавно ракета впала на їх територію і вбила людей! і що? НУЛЬ відповіді від нато! хороший такий "захисти"...
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24.11.2022 23:51 Ответить
Не допустить полноценной войны, методы не важны.
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25.11.2022 10:05 Ответить
ця новина шикарний приклад навязування менше вартості. "По Україні через неділю знову гепнуть". Я хотів би почути що "Україна попередить обстріл, ударом на упередження" чи ще якось. Якщо тебе буде чекати гопнік десь біля підїзду. І кожного разу буде тебе бити і забирати гроші. А поліція прикормлена. То що ти будеш робити?! Або переїдеш(ну це не можливо в рамках країни). Або візьмеш ломаку. Чи купиш пістолета. Щоб захистити себе раз і назавжди.
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24.11.2022 11:43 Ответить
Аналогия не совсем правильна.
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24.11.2022 12:54 Ответить
И никто не терпит, а "гопники" планомерно уничтожаются на фронте. И ракетные обстрелы не изменят факт, что кацапам 3.14зда. Чтобы вырубить ихние заводы, нам нужны даже не атакамсы, а томагавки т. к. заводы далеко, но томагавки нам не дадут. И да, я полностью согласен, что запад ссытся или решает свои проблемы, но тут надо было думать, когда паприколу голосовали.
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24.11.2022 12:58 Ответить
Гопнік то аналогія до всієї московії. А ті що голосували за зе дивлятся марафон де "ще два-три тижня...". А я кажу про ті ракети що нам дали, то тільки під гарантію що ми не будемо їми стриляти по московії. Самі такі ракети ми в принципі теж могли би за пару років зробити. Але знов ж таки я сумніваюсь що нам дозволять. Бо ми залежні від поставок. І щось двіжу в сторону незаложності в озброєні я не бачу. Принаймні від зе очікуівати щось розумне і далекоглядне для всього українського суспільства в цілому, то марне сподівання. Там гроші, корупція. Набити кармани і завалити. Ось головна ідея "слуг" на всіх рівнях.
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24.11.2022 13:24 Ответить
Ну дадуть нам завтра Томагавки і що ми з ними будемо робити - наземних пускових для них немає є тільки морскі (есмінці крейсери підводні човни).
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25.11.2022 01:11 Ответить
Так и говорю ж - не дадут. Пока что.
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25.11.2022 01:34 Ответить
Ну так дадуть років так через 10 - США планує в 2024 якщо я нічого не путаю почати поставки наземних пускових для Томагавків для своєї армії.
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25.11.2022 01:47 Ответить
не томогавками єдиними. На би хоч дали ATACMS М48- так 2000- років але хоч на 300 км. Ідеально ATACMS PrSM на 500 км. До москвабаду вистачило би. Але то лишень мої вологі мрії... І ще наша головна проблема що їх пропаганда перекрутила. І більшість мокшан вірять що зними воює не Україна а НАТО. І це наша стратегічна проблема.
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25.11.2022 10:08 Ответить
ATACMS PrSM ми також можливо зможемо получити через 10 років - тільки розробка і випробовування мають закінчитися в 2025 році.
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25.11.2022 11:07 Ответить
Цю зиму треба передити, далі буде легше
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24.11.2022 11:08 Ответить
В 1945 році ситуація була набагато гірша...
Тато розказував,що їли: кочерижку з кукурудзи перемалували,варили і це вся була їжа...
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24.11.2022 13:54 Ответить
а за 33-тій тато змовчали
ну і - чо була графа "за окупацію"?
бо там краще було.
вон вчора читав шо дехто з дітей обжирався цукерками.
та шо там, бабка говорила шо ясно шо було краще аніж при "народній владі" так шо не свисти
ясно шо я тіпо можливо не націонал-соціаліст .. ну так, то шо не соціаліст то точно
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24.11.2022 14:16 Ответить
Головне щоб наші ZЕлені гниди знову встигли відрапортувати, що все усунуту і вже можна починати.
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24.11.2022 11:09 Ответить
Не треба бути розвідкою,щоб це зрозуміти. Перед цим обстріл був 15го у вівторок,тепер в середу.
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24.11.2022 11:12 Ответить
Невзоров... логічно сказав..
полонених москалів розміщувати на крит. об.єктах, та транслювати - Зеля, це ж відосік? ну от, давай, якщо у Єрмачка ... дещо не жим-жим. Хоче може навпаки - не у Єрмачка, а у першої Блєді..(я так культурно скриваю нашу Зєлю )
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24.11.2022 12:03 Ответить
Нєвзоров - це рашистський ублюдок, який працює на Кремль. І його задача прирівняти Україну до російських терористів. Саме тому махаючи паспортом убитих ним українців - він несе абсолютну дічь
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24.11.2022 12:32 Ответить
слухай, таких би "ворогів" мав як там .. Гебельс шолі - був би цілком вдоволений.
ти просто вибаб мені, тупий. Просто послухай Невзорова. може ти або просто віропітек, або слабо розумієш поверхнево - ну так ось - він особливо крутий. Ну ок, там кгб, ок, але нормальніше ніхто не скаже!
ти поняв, нє?
я не "роблю куміра", він скам говорить - не робіть з мене інстанцію, але, ось, доводжу до відома, ... ну давай зрівняй єрмаків-подоляків з ним. давай ... слиш, не звізди
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24.11.2022 14:11 Ответить
Невзоров сказал *****.
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24.11.2022 15:32 Ответить
а вы то истинную правдочку.
товарищ, я вот могу поспорить шо по интеллекту Невзоров покрепче вас будет. да и даже если мол там кгб-ист - и что с того? опускает попов, пусина, русню в общем - че те не хватает то?
че, он неправ где то? особенно про толстых попов.
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25.11.2022 08:09 Ответить
Невзоров за бабло кого хочешь опустит. Он умеет только красиво *******.
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25.11.2022 10:03 Ответить
послушай, наразе он говорит против лепрозория. нам хорошо.
он и веруном был - и стал самым крепким атеистом. мужественный, эрудированный.
он учился на попа кстати, ну как Сралин, ну и?
за бабло гришь? так он и говорит шо мерзавец(про себя) и продажный и "не верьте и проверяйте в т.ч. и меня" - так в чем он неправ то?
прямо и желчно опускает путина и попов. мне нравится.
кстати правда говорил шо у него компромат есть, такого ядовитого характера, и потому "меня не убить"(картинка Стэтхэма)
в принципе до сраки, сказали бы шо "вывсеврети". но осадочек.... мог бы еще весной выложить когда эти твари напали на Ермака, ой, то есть помешали хавать шашлыки одному гугнявому заросшему бычку.
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25.11.2022 10:10 Ответить
Желательно что бы он не советовал военные преступления, как его идея держать военнопленных на объектах инфоаструктуры.
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25.11.2022 10:39 Ответить
А ми готуємось відповідати, чи будемо дозволяти безкарно нас обстрілювати? Де наші ракети, чому вони не ******** лаптєй?
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24.11.2022 12:17 Ответить
наші ракети у лаптєй. Мудрий наріт їх віддав русні за газ по пісят коп. Зараз русня нам їх повертає безкоштовно
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24.11.2022 12:30 Ответить
В асфальті! Їх туди "боневтік" закатав
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24.11.2022 12:35 Ответить
ээээ..... ну да..
а давай я тебе дам триллион евро и ты сделаешь ракету шоп досягла энгельса? неее, не за миллион лет, а за год.
где ракеты - вон у Кичмы спроси. прикольная опечатка
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25.11.2022 08:06 Ответить
То може пора лупити по кацапії і не тільки Україні, а й всьому цивілізованому світу! Бо буде біда
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24.11.2022 12:32 Ответить
Нісенітниця! Офіційно вчора летіла 91 ракета. 30 - це безпосередньо на Київ.
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24.11.2022 18:08 Ответить
угу давай ходи до атеїзму
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24.11.2022 12:33 Ответить
Ракетные ангары находятся в Новосибирской области...если по железке подвозят то дня три четыре..потом перегрузка на тягачи часть в Минск часть в Крым и Каспий...
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24.11.2022 12:48 Ответить
От якби по складах тих вдарити, або навіть по заводах (вони поруч - єкатеринбург, новосибірськ, пери, удмуртія)! Але нічим - відстань 2500+ км від Українського кордону
Єдина надія - якщо партнери "Томагавк" передадуть...
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24.11.2022 13:08 Ответить
Томагавки всі морського базування. Разом з ними треба тоді ще й есмінці передавати і чистити від кацапів Чорне й Середземні моря.
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24.11.2022 19:34 Ответить
Всю эту болтовню про ракеты, можно охарактеризовать одним словом - дезинформация.
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24.11.2022 12:57 Ответить
надо по десятку военнопленных в клетки и на инфраструктурные объекты. Жрачку давать при отсутствии тревог. Двойная польза будет . Их родственники быстро поймут что делать
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24.11.2022 14:21 Ответить
Вони по своїм будуть лупити - доказано Донбасом.
Люди для московії це лайно і по ціні лайна.
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24.11.2022 15:27 Ответить
У Харкові світла не було десь 20 годин, весело.
ЩОБ ЦЬОГО НЕ БУЛО ТРЕБА ДЗЕРКАЛЬНІ ВІДПОВІДІ - РАКЕТА НА РАКЕТУ
Але ж Зе актор і не думає робити ракети, хоча специ і обладнання є, бо йому
простіше грати роль президента Головнокомандуючого і як дебіл агресивно
клянчити у Захода зброю і ППО.
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24.11.2022 15:26 Ответить
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24.11.2022 17:06 Ответить
Чи роблять у нас висновки стосовно парашкинських ударів?
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24.11.2022 19:39 Ответить
..только превентивный удар по болотам мацковии спасет тварей мацковии от Гаагского Трибунала
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24.11.2022 21:46 Ответить
районы пуска ракет под контроль,не воспрещается сбивать леталки болот мацковии около Курска и др местах райха фашистии
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24.11.2022 23:11 Ответить
ахаха, ты это говно с Италией срав.нил? пох.вально навалил.
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25.11.2022 08:12 Ответить
а коли ракетні удари по москві?
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24.11.2022 23:46 Ответить
Бешенная гебешная тварь печёт ракеты как пирожки.
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25.11.2022 04:16 Ответить
Без аналогичных ударов с нашей стороны они и дальше будут наглеть. Чтобы неповадно было. Западу уже давно пора передавать нам дальние ракеты и разрешить стрелять по мордору.
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25.11.2022 05:17 Ответить
А мі до чогось готуватемось ? чи на ближайщі рокі ні ?
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25.11.2022 07:45 Ответить
План расии ясен. Это точечные удары по инфраструктуре Украины и превратить в Авганистан.. И страна прекратит существование. План разработан лично путиным..
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25.11.2022 07:48 Ответить
 
 