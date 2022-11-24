Россия будет готовиться к следующему массированному удару по Украине около недели, - разведка

Россияне будут продолжать ракетные атаки по Украине. Впрочем, чтобы подготовиться к следующему подобному удару, врагу понадобится около недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя пресс-службы ГУР МО Андрея Юсова в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нас пытаются сломить, погрузить в темноту и холод в период войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится, мы понимаем что периодичность (массированных ракетных атак по Украине, - ред.) - это примерно "неделя+". это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", – рассказал Юсов.

Россияне будут продолжать ракетные атаки по Украине. Впрочем, чтобы подготовиться к следующему подобному удару, врагу понадобится около недели.

По его словам, в значительной степени запасы ракет есть у врага именно из систем С-300.

"Это значит, что прежде всего угроза для прифронтовых городов: Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон. К сожалению, это те города, куда С-300 добивают. Украина работает над защитой гражданской инфраструктуры и мирного населения, но понимаем, что враг при всей своей несуразности является серьезным, вооруженным, массовым. Поэтому, к сожалению, ракетный террор еще может продолжаться", - подытожил Юсов.

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