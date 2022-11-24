Россия будет готовиться к следующему массированному удару по Украине около недели, - разведка
Россияне будут продолжать ракетные атаки по Украине. Впрочем, чтобы подготовиться к следующему подобному удару, врагу понадобится около недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя пресс-службы ГУР МО Андрея Юсова в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нас пытаются сломить, погрузить в темноту и холод в период войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится, мы понимаем что периодичность (массированных ракетных атак по Украине, - ред.) - это примерно "неделя+". это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", – рассказал Юсов.
Россияне будут продолжать ракетные атаки по Украине. Впрочем, чтобы подготовиться к следующему подобному удару, врагу понадобится около недели.
По его словам, в значительной степени запасы ракет есть у врага именно из систем С-300.
"Это значит, что прежде всего угроза для прифронтовых городов: Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон. К сожалению, это те города, куда С-300 добивают. Украина работает над защитой гражданской инфраструктуры и мирного населения, но понимаем, что враг при всей своей несуразности является серьезным, вооруженным, массовым. Поэтому, к сожалению, ракетный террор еще может продолжаться", - подытожил Юсов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З.І. До речі в деяких містах Одеської області та й не тільки вже тиждень нема води і світла.
Тато розказував,що їли: кочерижку з кукурудзи перемалували,варили і це вся була їжа...
ну і - чо була графа "за окупацію"?
бо там краще було.
вон вчора читав шо дехто з дітей обжирався цукерками.
та шо там, бабка говорила шо ясно шо було краще аніж при "народній владі" так шо не свисти
ясно шо я тіпо можливо не націонал-соціаліст .. ну так, то шо не соціаліст то точно
полонених москалів розміщувати на крит. об.єктах, та транслювати - Зеля, це ж відосік? ну от, давай, якщо у Єрмачка ... дещо не жим-жим. Хоче може навпаки - не у Єрмачка, а у першої Блєді..(я так культурно скриваю нашу Зєлю )
ти просто вибаб мені, тупий. Просто послухай Невзорова. може ти або просто віропітек, або слабо розумієш поверхнево - ну так ось - він особливо крутий. Ну ок, там кгб, ок, але нормальніше ніхто не скаже!
ти поняв, нє?
я не "роблю куміра", він скам говорить - не робіть з мене інстанцію, але, ось, доводжу до відома, ... ну давай зрівняй єрмаків-подоляків з ним. давай ... слиш, не звізди
товарищ, я вот могу поспорить шо по интеллекту Невзоров покрепче вас будет. да и даже если мол там кгб-ист - и что с того? опускает попов, пусина, русню в общем - че те не хватает то?
че, он неправ где то? особенно про толстых попов.
он и веруном был - и стал самым крепким атеистом. мужественный, эрудированный.
он учился на попа кстати, ну как Сралин, ну и?
за бабло гришь? так он и говорит шо мерзавец(про себя) и продажный и "не верьте и проверяйте в т.ч. и меня" - так в чем он неправ то?
прямо и желчно опускает путина и попов. мне нравится.
кстати правда говорил шо у него компромат есть, такого ядовитого характера, и потому "меня не убить"(картинка Стэтхэма)
в принципе до сраки, сказали бы шо "вывсеврети". но осадочек.... мог бы еще весной выложить когда эти твари напали на Ермака, ой, то есть помешали хавать шашлыки одному гугнявому заросшему бычку.
а давай я тебе дам триллион евро и ты сделаешь ракету шоп досягла энгельса? неее, не за миллион лет, а за год.
где ракеты - вон у Кичмы спроси. прикольная опечатка
Єдина надія - якщо партнери "Томагавк" передадуть...
Люди для московії це лайно і по ціні лайна.
ЩОБ ЦЬОГО НЕ БУЛО ТРЕБА ДЗЕРКАЛЬНІ ВІДПОВІДІ - РАКЕТА НА РАКЕТУ
Але ж Зе актор і не думає робити ракети, хоча специ і обладнання є, бо йому
простіше грати роль президента Головнокомандуючого і як дебіл агресивно
клянчити у Захода зброю і ППО.