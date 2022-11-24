Пункты пропуска на границе с Румынией и Венгрией не работают из-за отсутствия света
На границе с Румынией не работает пункт "Солотвино", на границе с Венгрией - пункты "Косино" и "Звонковое".
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.
"Информируем, что в связи с отсутствием электропитания, приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией и в пунктах пропуска на границе с Венгрией", - говорится в сообщении.
Пограничники просят учесть эту информацию при планировании пересечения границы и при возможности выбрать другие пункты пропуска.
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timurovec
показать весь комментарий24.11.2022 11:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ihor V
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Pavlik Morozov #432325
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Svitlana L
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Ihor V
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