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Пункты пропуска на границе с Румынией и Венгрией не работают из-за отсутствия света

кордон

На границе с Румынией не работает пункт "Солотвино", на границе с Венгрией - пункты "Косино" и "Звонковое".

Об этом сообщили в  Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.

"Информируем, что в связи с отсутствием электропитания, приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией и в пунктах пропуска на границе с Венгрией", - говорится в сообщении.

Пограничники просят учесть эту информацию при планировании пересечения границы и при возможности выбрать другие пункты пропуска.

Читайте: Энергосистему восстановили после блекаута, вечером заработают АЭС, - Галущенко. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6596) граница (5306) Тарифы на электроэнергию (2178) электроэнергия (772)


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За столько лет не смогли поставить генераторы.
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24.11.2022 11:30 Ответить
скільки накрасти грошей на мобілізантах, а на генератори не вистачає. це якась жєсть.
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24.11.2022 12:55 Ответить
Най шарфік спалять, - і буде їм тепло та світло, орбануті... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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24.11.2022 11:51 Ответить
Звільнити персонал цих пунктів пропуску нах, хай дрочить в іншому місці. Не назбирали хабарів на генератор, хай йдуть в окопи, тварі.
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24.11.2022 12:48 Ответить
а чому світло є для постачання нафти через нафтогон дружба?
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24.11.2022 12:53 Ответить
 
 