Пункты пропуска на границе с Румынией и Венгрией не работают из-за отсутствия света

На границе с Румынией не работает пункт "Солотвино", на границе с Венгрией - пункты "Косино" и "Звонковое".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.

"Информируем, что в связи с отсутствием электропитания, приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией и в пунктах пропуска на границе с Венгрией", - говорится в сообщении.

Пограничники просят учесть эту информацию при планировании пересечения границы и при возможности выбрать другие пункты пропуска.

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