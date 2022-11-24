Подтверждено наличие 9 застенков на освобожденной Херсонщине, оккупанты убили более 400 гражданских, - Костин
На деоккупированных территориях Херсонской области враг обустроил не менее 9 застенков, найдено более 400 тел убитых оккупантами гражданских.
Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.
"По данным Офиса Генпрокурора, подтверждено наличие 9 застенков на освобожденной территории Херсонской области. Также обнаружены тела 432 гражданских, убитых", - рассказал он.
По словам Костина, остается высокой минная угроза в деоккупированных населенных пунктах.
"Остается много территорий и зданий заминированных. Также есть минометные обстрелы со стороны агрессора", - добавил он.
Генпрокурор рассказал, что на территории Херсонской области работают 12 совместных прокурорско-следственных групп, также усилит работу на оккупированных территориях команда Офиса генпрокурора.
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Вони згинуть,а Україна відродиться та розквітне.
и да, оправдание вроде круто, но єто типо а вот Кривонос говорит - послало политич. руков.ство на штурм никому не нужного острова. положил враг 16 подготовленніх людей.
"карма" - нет, лучше поржу(весело хавает ермаки, ой, шашліки)
Пагібшие вам не сняцца?"
- питав він на стадіоні...