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Новости Война
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Подтверждено наличие 9 застенков на освобожденной Херсонщине, оккупанты убили более 400 гражданских, - Костин

катівня

На деоккупированных территориях Херсонской области враг обустроил не менее 9 застенков, найдено более 400 тел убитых оккупантами гражданских.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"По данным Офиса Генпрокурора, подтверждено наличие 9 застенков на освобожденной территории Херсонской области. Также обнаружены тела 432 гражданских, убитых", - рассказал он.

По словам Костина, остается высокой минная угроза в деоккупированных населенных пунктах.

"Остается много территорий и зданий заминированных. Также есть минометные обстрелы со стороны агрессора", - добавил он.

Генпрокурор рассказал, что на территории Херсонской области работают 12 совместных прокурорско-следственных групп, также усилит работу на оккупированных территориях команда Офиса генпрокурора.

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Автор: 

Херсон (2904) Костин Андрей (181) Херсонская область (4910)


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24.11.2022 11:44 Ответить
Кацапскі виродки… це далеко не все… як знайти тіла спалених, вивезених в Кримські СІЗО і так далі. 9 катівень - також не виключний список..
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24.11.2022 11:55 Ответить
Кацапська мерзота катує українців,але ніколи не зламає нашу волю до свободи.
Вони згинуть,а Україна відродиться та розквітне.
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24.11.2022 12:02 Ответить
А аккредитации лишали журналистов, по словам Лещера.... просто они могли подорваться на минах(ну, не дождавшишь нашего .... бл... хрипатое)
и да, оправдание вроде круто, но єто типо а вот Кривонос говорит - послало политич. руков.ство на штурм никому не нужного острова. положил враг 16 подготовленніх людей.
"карма" - нет, лучше поржу(весело хавает ермаки, ой, шашліки)
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24.11.2022 12:14 Ответить
"Как ви спітє па начам, гаспадін презідент?
Пагібшие вам не сняцца?"
- питав він на стадіоні...

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24.11.2022 12:40 Ответить
де там сховався той чорноротий довбойоп який казав, що американські змі нагрітають істєрію, і ніякої війни не буде?
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24.11.2022 13:04 Ответить
Стройка ГУЛАГа это мавзолейная Фишка товаристщей чЛенина Сралина и Дзержинского .... враг народа весь Народ...
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24.11.2022 13:16 Ответить
 
 