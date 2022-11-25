На Донбассе - тяжелые бои, спецназовцам нужны приборы ночного видения, а раненым защитникам - одежда и обувь, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении оборудования и одежды для украинских защитников.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются тяжелые бои на Донбассе. Для спецназа надо выкупить два монокуляра ночного видения. Счет на 322 тыс. Это очень важно! Бойцы очень ждут, потому что надо работать ночью".

Очень нужна одежда для раненых. Каждый день десятки раненых везут в больницы и госпитали. Много тяжелых с ампутацией и другими ужасающими ранами. Нужны куртки, спортивные штаны, кофты на замках и обуви. Волонтеры просят одежду, говорят, что на сотню раненых всего несколько курток, на улицу выезжают или выходят по очереди. Многие военные лежат в форме, потому что нет другой одежды. Купила 130 кофт, разлетелось за день.

Еще купила и отправили на фронт дроны Мавик 3 – 88 тыс., Мавик 3 комбо – 113 700 грн, монокуляр – 161 тыс., тепловизоров 2- 43 и 50 250 тыс., одежда – 57 и 9 тыс., дальномер – 20 тыс. ", - рассказала она.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected]

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

5375 4112 0025 4253

Также читайте: В Запорожской области россияне размещают военную технику на территории больниц и школ, - Центр национального сопротивления








































