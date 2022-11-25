РУС
На Донбассе - тяжелые бои, спецназовцам нужны приборы ночного видения, а раненым защитникам - одежда и обувь, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении оборудования и одежды для украинских защитников.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются тяжелые бои на Донбассе. Для спецназа надо выкупить два монокуляра ночного видения. Счет на 322 тыс. Это очень важно! Бойцы очень ждут, потому что надо работать ночью".

Очень нужна одежда для раненых. Каждый день десятки раненых везут в больницы и госпитали. Много тяжелых с ампутацией и другими ужасающими ранами. Нужны куртки, спортивные штаны, кофты на замках и обуви. Волонтеры просят одежду, говорят, что на сотню раненых всего несколько курток, на улицу выезжают или выходят по очереди. Многие военные лежат в форме, потому что нет другой одежды. Купила 130 кофт, разлетелось за день.

Еще купила и отправили на фронт дроны Мавик 3 – 88 тыс., Мавик 3 комбо – 113 700 грн, монокуляр – 161 тыс., тепловизоров 2- 43 и 50 250 тыс., одежда – 57 и 9 тыс., дальномер – 20 тыс. ", - рассказала она.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected]

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

+13
когда закончится ЭТА ХЕРНЯ с одеждой ? Где этот министр обороны,где начальник тыла ВС Украины ? КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ЭТО ****----во ??? на дороги деньги есть ,а на одежду нет ???? скотобаза,слов нет одни маты !!!!
25.11.2022 14:24 Ответить
+11
Люди по копійці збирають на тепловізори, одежу, медикаменти для своєї армії, а різні мамамії їздять у Відень до маланця фірташа вирішувати шкурні питання.До цього захищав російського мільярдера абрамовича в ЄС, а ще раніше купував білоруську-російську енергетику, заганяючи свої до банктутства...Ще один на найвищій посаді кожного місяця дозволяє Бені пробачати борги на мільярди, вигравати суди і викупляти в нього розбиті вщент підприємства по ціні діючих.
25.11.2022 15:08 Ответить
+9
Зате, ніде в світі, під час війни, не будують такі дорогі дороги, як в Україні.
25.11.2022 15:09 Ответить
когда закончится ЭТА ХЕРНЯ с одеждой ? Где этот министр обороны,где начальник тыла ВС Украины ? КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ЭТО ****----во ??? на дороги деньги есть ,а на одежду нет ???? скотобаза,слов нет одни маты !!!!
25.11.2022 14:24 Ответить
надіюся в прямому ефірі "телемарафону" мосейчук не замерзне адже туди виділили 2 міліарди грн.
25.11.2022 14:45 Ответить
хто то марафон дивиться? країна в блэкауті сидить, як врубають світло то не до марафону.
25.11.2022 19:33 Ответить
Зате, ніде в світі, під час війни, не будують такі дорогі дороги, як в Україні.
25.11.2022 15:09 Ответить
ЗеУБЛЮДКИ ,РЕЗНИКОВ , На 9-м месяце войны , получая такую колоссальную помощь , Герои на передовой все ЗСУ не обеспечены ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️Тимошенко джип сп#здил ,Старух на миллионы Гумманитарную помощь , Д'ерьмак , СХЕМЫ МУТИТ Не думайте выродки , что война все спишет
25.11.2022 17:16 Ответить
Люди по копійці збирають на тепловізори, одежу, медикаменти для своєї армії, а різні мамамії їздять у Відень до маланця фірташа вирішувати шкурні питання.До цього захищав російського мільярдера абрамовича в ЄС, а ще раніше купував білоруську-російську енергетику, заганяючи свої до банктутства...Ще один на найвищій посаді кожного місяця дозволяє Бені пробачати борги на мільярди, вигравати суди і викупляти в нього розбиті вщент підприємства по ціні діючих.
25.11.2022 15:08 Ответить
25.11.2022 15:11 Ответить
Куди можна відправити одяг новою поштою?
25.11.2022 15:15 Ответить
Есть фонд Порошенко,а есть ли фонд зеленского,арахамии и тому подобных?Зато они нэ втиклы.
25.11.2022 15:47 Ответить
Чому кошти віб батальона Відень та Монако не надходять на фронт?? Там тимошенко-порошенко-зелені крадіїмогли б за раз усіх скупити
25.11.2022 15:59 Ответить
Ты певно сліпенький, бо Порох в усі часи допомагає так, що аж, але тобі чи завдання стоїть срати, чи тобі пороблено на розум. Але х¥й до тебе, просто здрисни, воняє від тебе.
25.11.2022 18:25 Ответить
МО має гроші і немалі, проводяться нікому непотрібні ремонти приміщень ТЦК, нещодавно закуплено на десятки міліонів гривень нікому непотрібне у цей час альпіністське спорядження від самих дорогих виробників для учбового центру у якому нема жодного фахівця. Таке враження, що там наверху одуріли від коштів, які задаремно падають на голову і не знають куди їх подіти. Це просто натуральне свинство під час такої тяжкої війни.
Редакція Цензора, прошу звернути увагу.
25.11.2022 17:03 Ответить
Волонтеры это патриоты..А где наше МО с его Главою?Пускай уже отчитываются, куда идут средства союзников на обеспечение всем необходимым ВСУ
25.11.2022 17:25 Ответить
Какого черта молчат депутаты ? Хватит уже терпеть мульку ЗеУБЛЮДКОВ " НЕ НА ЧАСИ"! Примите закон о конфискации награбленных миллиардов у всех , кто сбежал и пересиживает в своих замках и яхтах , даже не обеспечивая ЗСУ тепловизорами и одеждо
25.11.2022 17:40 Ответить
перекинув.
показать весь комментарий
